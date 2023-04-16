Yapay ile gerçek arasındaki ince çizgi: İnsanlar yapay zekayı ayırt edemiyor

Tam Boyutta Gör Yapay Zeka (AI) artık yetenekli bir insan tarafından yapılabilecek görüntüleri, müzikleri ve metinleri rahatlıkla oluşturabiliyor. Çevrimiçi içerik dünyasının 2020’lerin ortalarına doğru giderken büyük bir değişim geçirdiğini görüyoruz. Bu durum, hızla büyüyen ve sadece beş gün içinde ilk bir milyon kullanıcıya, birkaç hafta içinde 100 milyon kullanıcıya ulaşan ChatGPT ile daha da hızlanıyor.

Teknolojiyle ilgilenenler yapay zeka ve ChatGPT gibi sohbet robotları hakkında çok şey biliyor olsa da, bu herkes için geçerli değil, olmasını da beklememek gerek. Esasında, bazı insanlar AI araçlarının çıktılarının ne kadar sofistike olduğunu ve çevrimiçi okudukları veya gördükleri şeyin bir insan mı yoksa bir AI tarafından mı üretildiğini bile bilmiyor olabilir.

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Bu konuyu biraz daha irdelemek için binlerce kişiden oluşan bir anket gerçekleştirildi. İnsanlardan sağlık, finans, eğlence, teknoloji ve seyahat içeriklerinde metnin yapay zeka tarafından mı yoksa insanlar tarafından mı oluşturulduğunu tahmin etmeleri istendi ve çıkan sonuçlar hayli şaşırtıcı.

İnsanlar farkı ayırt edemiyor

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Sonuçlara göre kullanıcıların yüzde 53'ünden fazlası ChatGPT gibi tamamen yapay zeka sohbet robotları tarafından oluşturulan içerikleri doğru bir şekilde tanımlayamıyor. GPT-4 modeli kullanıldığında bu oran yüzde 63,5'e yükseliyor. Ortalama olarak, GPT-4.0 dil modeli GPT-3.5'e kıyasla yüzde 16,5 daha iyi bir performans sergileyerek insanları yapay zeka tarafından oluşturulan metnin bir insan tarafından yazıldığına ikna edebiliyor. AI tarafından oluşturulan sağlık içeriği kullanıcıları en çok kandırabilen içerik oldu ve insanların yüzde 56,1’i AI içeriğinin bir insan tarafından yazıldığını veya bir insan tarafından düzenlendiğini düşündü.

Tam Boyutta Gör Okuyucular, AI tarafından oluşturulan içeriği en çok teknoloji sektöründe doğru tahmin etti; Bu sektör, insanların yarısından fazlasının (%51) AI tarafından oluşturulan içeriği doğru tespit ettiği tek sektör konumunda. GPT-4.0 tarafından oluşturulan içerikler en çok seyahat söz konusu olduğunda tespit edilemedi ve okuyucuların yüzde 66,5'i içeriğin insanlar tarafından yazıldığını düşündü. ChatGPT gibi yapay zeka araçlarına daha aşina olanlar, yapay zeka içeriğini tanımlamada marjinal olarak daha iyi olsa da hata payları yüzde 52 gibi yüksek bir seviyede yer aldı. Bu oran aşina olmayanlarda yüzde 60’ın üstüne çıkıyor.

Yaşlılar, gençlere göre daha başarılı

Tam Boyutta Gör İnsanların çoğunluğu (%80,5), blog ve haber makaleleri yayınlayan çevrimiçi yayıncıların, bunların oluşturulmasında yapay zekanın kullanılıp kullanılmadığını açıkça belirtmesi gerektiğine inanıyor. Her on kişiden yedisinden fazlası (%71,3), kendilerine söylenmeden AI tarafından oluşturulmuş içerik verilmesi halinde bir markaya daha az güveneceklerini söylüyor.

Tam Boyutta Gör İnsanların çoğu (%46,5) AI’ın kendilerine sağlık ve finans konularında tavsiyelerde bulunmasını sorun etmeyeceklerini belirtirken, yüzde 42,9'luk bir kesim ise bu tür tavsiyeleri ancak bir insanın içeriği düzenlemesi ve gözden geçirmesi halinde kullanacaklarını söyledi. İlginç bir şekilde AI içeriğini doğru tahmin etmede en çok zorlanan kesim gençler oldu. Genel olarak yaş ilerledikçe insanların daha doğru cevaplar verdiği görülüyor.

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İnsanlar yapay zeka içeriklerini ayırt etmekte zorlanıyor