Yapay ile gerçek arasındaki ince çizgi: İnsanlar yapay zekayı ayırt edemiyor

Teknolojiyle ilgilenenler yapay zeka ve ChatGPT gibi sohbet robotları hakkında çok şey biliyor olsa da, bu herkes için geçerli değil, olmasını da beklememek gerek. Esasında, bazı insanlar AI araçlarının çıktılarının ne kadar sofistike olduğunu ve çevrimiçi okudukları veya gördükleri şeyin bir insan mı yoksa bir AI tarafından mı üretildiğini bile bilmiyor olabilir.
Bu konuyu biraz daha irdelemek için binlerce kişiden oluşan bir anket gerçekleştirildi. İnsanlardan sağlık, finans, eğlence, teknoloji ve seyahat içeriklerinde metnin yapay zeka tarafından mı yoksa insanlar tarafından mı oluşturulduğunu tahmin etmeleri istendi ve çıkan sonuçlar hayli şaşırtıcı.
İnsanlar farkı ayırt edemiyor
Sonuçlara göre kullanıcıların yüzde 53'ünden fazlası ChatGPTgibi tamamen yapay zeka sohbet robotları tarafından oluşturulan içerikleri doğru bir şekilde tanımlayamıyor. GPT-4 modeli kullanıldığında bu oran yüzde 63,5'e yükseliyor. Ortalama olarak, GPT-4.0 dil modeli GPT-3.5'e kıyasla yüzde 16,5 daha iyi bir performans sergileyerek insanları yapay zeka tarafından oluşturulan metnin bir insan tarafından yazıldığına ikna edebiliyor. AI tarafından oluşturulan sağlık içeriği kullanıcıları en çok kandırabilen içerik oldu ve insanların yüzde 56,1’i AI içeriğinin bir insan tarafından yazıldığını veya bir insan tarafından düzenlendiğini düşündü.