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    iOS 17.1 beta sürümü yayınlandı: Yenilikler neler?

    Apple, uyumlu tüm iPhone'lar için iOS 17'nin ilk betasını yayınladı. Peki, geliştiriciler için yayınlanan iOS 17 beta 1 ne yenilikler getiriyor?                 
    apple iphone ios 17.1 beta yayınlandı yenilikler Tam Boyutta Gör
    Apple, 27 Eylül’de işletim sistemlerinin ilk betalarını geliştiriciler için yayınladı. iOS 17 beta 1, AirDrop güncellemeleri, yeni Apple Müzik özellikleri ve fazlasını içeriyor.

    iOS 17.1 beta ile gelen yenilikler

    iOS 17.1 (21B5045h), Apple Müzik’te şarkıları ve albümleri favorilere eklemenize izin veriyor. Şarkı veya albümde üç nokta menüye dokunulduğunda yeni Favorilere ekle simgesi çıkıyor. Favorilere eklenen tüm şarkılar ve albümler otomatik olarak oluşturulan çalma listelerine ekleniyor. Ayrıca çalma listelerini özelleştirmek için kullanılabilen albüm resmi kitaplığı eklendi.

    Apple, iOS 17 tanımında AirDrop’a eklenen yeni internet üzerinden aktarım özelliğinden bahsetmişti. Bu özellik sayesinde kapsama alanı dışında dosya aktarımı sürdürülüyor. iOS 17’nin ilk sürümünde yer almayan bu özellik, iOS 17.1 ile geldi. Ayarlarda AirDrop aktarımının tamamlanması için WiFi’a ek olarak hücresel veri kullanımını seçebileceğiniz yeni bir seçenek bulunuyor.

    iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max’te dinamik ada alanına el fenerinin açık olduğunu bildiren bir gösterge eklenmişti. El fenerini kullandıktan sonra kapatmayı unuttuğunuzda veya yanlışlıkla el feneri butonuna bastığınızda kullanışlı olabilir. iOS 17.1 ile iPhone 14 Pro dahil dinamik adaya sahip tüm modellere bu gösterge eklendi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 6 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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