iOS 17.1 beta sürümü yayınlandı: Yenilikler neler?

Tam Boyutta Gör Apple, 27 Eylül’de işletim sistemlerinin ilk betalarını geliştiriciler için yayınladı. iOS 17 beta 1, AirDrop güncellemeleri, yeni Apple Müzik özellikleri ve fazlasını içeriyor.

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iOS 17.1 beta ile gelen yenilikler

iOS 17.1 (21B5045h), Apple Müzik’te şarkıları ve albümleri favorilere eklemenize izin veriyor. Şarkı veya albümde üç nokta menüye dokunulduğunda yeni Favorilere ekle simgesi çıkıyor. Favorilere eklenen tüm şarkılar ve albümler otomatik olarak oluşturulan çalma listelerine ekleniyor. Ayrıca çalma listelerini özelleştirmek için kullanılabilen albüm resmi kitaplığı eklendi.

Apple, iOS 17 tanımında AirDrop’a eklenen yeni internet üzerinden aktarım özelliğinden bahsetmişti. Bu özellik sayesinde kapsama alanı dışında dosya aktarımı sürdürülüyor. iOS 17’nin ilk sürümünde yer almayan bu özellik, iOS 17.1 ile geldi. Ayarlarda AirDrop aktarımının tamamlanması için WiFi’a ek olarak hücresel veri kullanımını seçebileceğiniz yeni bir seçenek bulunuyor.

iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max’te dinamik ada alanına el fenerinin açık olduğunu bildiren bir gösterge eklenmişti. El fenerini kullandıktan sonra kapatmayı unuttuğunuzda veya yanlışlıkla el feneri butonuna bastığınızda kullanışlı olabilir. iOS 17.1 ile iPhone 14 Pro dahil dinamik adaya sahip tüm modellere bu gösterge eklendi.

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iOS 17.1 beta yayınlandı: Yenilikler neler?