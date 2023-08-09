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    iPhone 15 lansmanı canlı yayınlanmayacak

    Apple'ın yeni telefonları özellikle de iPhone 15 Pro serisi merakla bekleniyor. Yeni renk seçenekleri ve tasarım detaylarıyla dikkat çekecek iPhone 15'in lansmanı canlı yayınlanmayacak.
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    apple iphone 15 lansmanı canlı olmayacak Tam Boyutta Gör
    Her sene olduğu gibi Apple, Eylül ayında yeni iPhone’ları tanıtacak. Resmî olarak duyurulmasa da, beklenen Apple etkinliği canlı olmayacak. Apple, bu sene de önceden kaydedilmiş sunum formatıyla yeni cihazlarını tanıtacak. Apple Park’a gelen basın ve influencerlar, etkinliği dev ekrandan izleyecek ve sonrasında iPhone 15’i inceleme şansı bulacak.

    Pandemi döneminde Apple, iPhone 12 lansmanını Ekim ayına ertelemiş, tamamen sanal bir etkinlik düzenlemişti. Apple, bu formatı 2021’de korudu, 2022’de hibrit bir etkinlik düzenledi. Yani, iPhone 14 serisi önceden kaydedilmiş videoyla tanıtıldı, Apple Park’a davet edilen kişilere izlettirildi. Apple, Eylül ayında çıkacak iPhone 15 modellerini bu formatta tanıtacak.

    iPhone 15 ne zaman çıkacak?

    Apple, iPhone 15 etkinliğine ilişkin detayları henüz paylaşmadı. iPhone 15’in 12 Eylül ya da 13 Eylül’de tanıtılması bekleniyor. Apple, aynı etkinlikte Apple Watch Series 8 ve Watch Ultra 2 modellerini de tanıtacak.

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