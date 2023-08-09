iPhone 15 lansmanı canlı yayınlanmayacak

Pandemi döneminde Apple, iPhone 12 lansmanını Ekim ayına ertelemiş, tamamen sanal bir etkinlik düzenlemişti. Apple, bu formatı 2021’de korudu, 2022’de hibrit bir etkinlik düzenledi. Yani, iPhone 14 serisi önceden kaydedilmiş videoyla tanıtıldı, Apple Park’a davet edilen kişilere izlettirildi. Apple, Eylül ayında çıkacak iPhone 15 modellerini bu formatta tanıtacak.
iPhone 15 ne zaman çıkacak?
Apple, iPhone 15 etkinliğine ilişkin detayları henüz paylaşmadı. iPhone 15’in 12 Eylül ya da 13 Eylül’de tanıtılması bekleniyor. Apple, aynı etkinlikte Apple Watch Series 8 ve Watch Ultra 2 modellerini de tanıtacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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