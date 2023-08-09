Tam Boyutta Gör Her sene olduğu gibi Apple, Eylül ayında yeni iPhone’ları tanıtacak. Resmî olarak duyurulmasa da, beklenen Apple etkinliği canlı olmayacak. Apple, bu sene de önceden kaydedilmiş sunum formatıyla yeni cihazlarını tanıtacak. Apple Park’a gelen basın ve influencerlar, etkinliği dev ekrandan izleyecek ve sonrasında iPhone 15’i inceleme şansı bulacak.

iPhone 15'in USB-C portu sızdırıldı: Pro modellerde kısıtlama! 1 gün önce eklendi

Pandemi döneminde Apple, iPhone 12 lansmanını Ekim ayına ertelemiş, tamamen sanal bir etkinlik düzenlemişti. Apple, bu formatı 2021’de korudu, 2022’de hibrit bir etkinlik düzenledi. Yani, iPhone 14 serisi önceden kaydedilmiş videoyla tanıtıldı, Apple Park’a davet edilen kişilere izlettirildi. Apple, Eylül ayında çıkacak iPhone 15 modellerini bu formatta tanıtacak.

iPhone 15 ne zaman çıkacak?

Apple, iPhone 15 etkinliğine ilişkin detayları henüz paylaşmadı. iPhone 15’in 12 Eylül ya da 13 Eylül’de tanıtılması bekleniyor. Apple, aynı etkinlikte Apple Watch Series 8 ve Watch Ultra 2 modellerini de tanıtacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone 15 lansmanı canlı yayınlanmayacak