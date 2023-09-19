iPhone 15 Pro Max teslimat süresindeki gecikmeler sürebilir: İşte nedeni

Tetraprizma kamera lens üretiminde zorluklar yaşanıyor
Kuo, iPhone 15 Pro Max’in 5x’e kadar optik zoom sağlayan tetraprizma kamera modülünün en önemli tedarik darboğazı olduğunu söyledi. Buna cevaben Apple’ın bunu telafi etmek için Largan Precision tarafından sağlanan tetraprism lensin özelliklerini yükselttiğini söyledi. Lens gereksinimlerindeki ani artış ve yoğun talebin oluşturduğu aciliyet nedeniyle Largan, tetraprizma lensin üretim hatlarını genişletti. Yeni zorluklar ve daha fazla kaynak ihtiyacı, lensin birim fiyatını %20 artırdı ancak Apple, kısmen kusurlu lenslerin nispeten düşük maliyeti, kısmen Largan’ın saygınlığı ve birinci sınıf üretme becerisi nedeniyle bunu sorun etmedi.
Largan’ın yeni teknik özelliklere uygun talebi karşılayamaması, iPhone 15 Pro Max’in perakendecilere ve tüketicilere gönderilmesinde gecikmelere yol açabilir. Kamerayla ilgili darboğaza ek olarak, 15 Pro Max’in seri üretime diğer modellerden daha geç girmesi de teslimat süresinin artmasına neden olan bir başka faktör.
Tetraprizma lens, iPhone 15 Pro Max’e özel olup, telefoto kameranın optik yakınlaştırmasını 3x’ten 5x’e çıkarırken maksimum yakınlaştırmayı da 25x’e kadar artırıyor. iPhone 15 Pro, daha tipik telefoto kamera düzeni kullanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.