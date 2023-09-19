iPhone 15 Pro Max teslimat süresindeki gecikmeler sürebilir: İşte nedeni

iPhone 15 Pro Max'e yoğun talep: Apple, siparişlere yetişemiyor! 1 gün önce eklendi

Tetraprizma kamera lens üretiminde zorluklar yaşanıyor

Kuo, iPhone 15 Pro Max’in 5x’e kadar optik zoom sağlayan tetraprizma kamera modülünün en önemli tedarik darboğazı olduğunu söyledi. Buna cevaben Apple’ın bunu telafi etmek için Largan Precision tarafından sağlanan tetraprism lensin özelliklerini yükselttiğini söyledi. Lens gereksinimlerindeki ani artış ve yoğun talebin oluşturduğu aciliyet nedeniyle Largan, tetraprizma lensin üretim hatlarını genişletti. Yeni zorluklar ve daha fazla kaynak ihtiyacı, lensin birim fiyatını %20 artırdı ancak Apple, kısmen kusurlu lenslerin nispeten düşük maliyeti, kısmen Largan’ın saygınlığı ve birinci sınıf üretme becerisi nedeniyle bunu sorun etmedi.

Largan’ın yeni teknik özelliklere uygun talebi karşılayamaması, iPhone 15 Pro Max’in perakendecilere ve tüketicilere gönderilmesinde gecikmelere yol açabilir. Kamerayla ilgili darboğaza ek olarak, 15 Pro Max’in seri üretime diğer modellerden daha geç girmesi de teslimat süresinin artmasına neden olan bir başka faktör.

Tetraprizma lens, iPhone 15 Pro Max’e özel olup, telefoto kameranın optik yakınlaştırmasını 3x’ten 5x’e çıkarırken maksimum yakınlaştırmayı da 25x’e kadar artırıyor. iPhone 15 Pro, daha tipik telefoto kamera düzeni kullanıyor.

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