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    iPhone 15 Pro Max teslimat süresindeki gecikmeler sürebilir: İşte nedeni

    Apple, özellikle iPhone 15 Pro Max modeli için talebe yetişmekte zorlanıyor. Ünlü analist Kuo, özellikle serinin en üst modelinde yaşanan teslimat sorunlarına ilişkin açıklamada bulundu.
    iphone 15 pro max teslimat süresi geç nedeni Tam Boyutta Gör
    Tedarik zinciri analisti Kuo’nun açıklamasına göre, iPhone 15 Pro Max’in tetraprizma lens sisteminin üretiminde zorluklar yaşanıyor. Apple, kamera sisteminin teknik özelliklerinde de değişiklikler istedi.

    Tetraprizma kamera lens üretiminde zorluklar yaşanıyor

    Kuo, iPhone 15 Pro Max’in 5x’e kadar optik zoom sağlayan tetraprizma kamera modülünün en önemli tedarik darboğazı olduğunu söyledi. Buna cevaben Apple’ın bunu telafi etmek için Largan Precision tarafından sağlanan tetraprism lensin özelliklerini yükselttiğini söyledi. Lens gereksinimlerindeki ani artış ve yoğun talebin oluşturduğu aciliyet nedeniyle Largan, tetraprizma lensin üretim hatlarını genişletti. Yeni zorluklar ve daha fazla kaynak ihtiyacı, lensin birim fiyatını %20 artırdı ancak Apple, kısmen kusurlu lenslerin nispeten düşük maliyeti, kısmen Largan’ın saygınlığı ve birinci sınıf üretme becerisi nedeniyle bunu sorun etmedi.

    Largan’ın yeni teknik özelliklere uygun talebi karşılayamaması, iPhone 15 Pro Max’in perakendecilere ve tüketicilere gönderilmesinde gecikmelere yol açabilir. Kamerayla ilgili darboğaza ek olarak, 15 Pro Max’in seri üretime diğer modellerden daha geç girmesi de teslimat süresinin artmasına neden olan bir başka faktör.

    Tetraprizma lens, iPhone 15 Pro Max’e özel olup, telefoto kameranın optik yakınlaştırmasını 3x’ten 5x’e çıkarırken maksimum yakınlaştırmayı da 25x’e kadar artırıyor. iPhone 15 Pro, daha tipik telefoto kamera düzeni kullanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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