iOS 18: iPhone 15 ve 15 Pro kapalı olsa da saati gösterecek

iOS 18, iPhone'unuz kapalı olsa da saati gösterecek
Yukarıda da belirttiğimiz gibi iOS 18, iPhone tarihindeki en büyük güncellemelerden biri ve yapay zekanın bunda büyük bir rolü var. Üstelik Apple, yeni özelliklere ek olarak bazı görsel değişikliklere de imza attı. Artık uygulama simgelerini Ana Ekran'da isteğiniz yere taşıyabiliyor ve simgelerin rengini duvar kağıdına uyacak şekilde veya tamamen zıt bir görünüm oluşturacak şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Ancak yeni gelişmeler duymaya da devam ediyoruz.
Bu özellik daha önce Apple Watch'ta da vardı ve pil bittikten sonra bile size saati gösterebiliyordu. iPhone 15 ve 15 Pro'da ise özellik için Güç Düğmesi'ne basmanız yeterli. Ancak görünüşe göre bu özellik şimdilik iPhone 15 serisi ile sınırlı. Gelecekte daha fazla modele ulaşıp ulaşmayacağı ise henüz açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.