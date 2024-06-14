iOS 18: iPhone 15 ve 15 Pro kapalı olsa da saati gösterecek

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iOS 18, iPhone'unuz kapalı olsa da saati gösterecek

Yukarıda da belirttiğimiz gibi iOS 18, iPhone tarihindeki en büyük güncellemelerden biri ve yapay zekanın bunda büyük bir rolü var. Üstelik Apple, yeni özelliklere ek olarak bazı görsel değişikliklere de imza attı. Artık uygulama simgelerini Ana Ekran'da isteğiniz yere taşıyabiliyor ve simgelerin rengini duvar kağıdına uyacak şekilde veya tamamen zıt bir görünüm oluşturacak şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Ancak yeni gelişmeler duymaya da devam ediyoruz.

iOS 18 özellikleri tanıtıldı: İşte iOS 18 yenilikleri 4 gün önce eklendi

Tam Boyutta Gör Reddit'te bir kullanıcı, bataryası bitmiş bir iPhone'un ekranında saatin göründüğünü gösteren bir resim paylaştı. Bilmeyenler için iPhone'un bataryası bitmiş olsa bile arka plan işlemlerini çalıştırabilme yeteneği iOS 15 ile birlikte gelmişti. Bu özellik, iPhone'un pili tamamen bitse de Find My tarafından hala görünür olmasını sağlıyordu, ancak saati kontrol etme yeteneği yeni.

iOS 18 ne zaman çıkacak? 4 gün önce eklendi

Bu özellik daha önce Apple Watch'ta da vardı ve pil bittikten sonra bile size saati gösterebiliyordu. iPhone 15 ve 15 Pro'da ise özellik için Güç Düğmesi'ne basmanız yeterli. Ancak görünüşe göre bu özellik şimdilik iPhone 15 serisi ile sınırlı. Gelecekte daha fazla modele ulaşıp ulaşmayacağı ise henüz açıklanmadı.

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iPhone 15 ve 15 Pro kapalı olsa da saati gösterecek