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    iOS 18: iPhone 15 ve 15 Pro kapalı olsa da saati gösterecek

    iPhone 15 serisinin pili bitse de bazı özellikleri çalışmaya devam edecek. iOS 18 ile beraber bataryası tükenen iPhone 15 ve 15 Pro modelleri artık saat de gösterecek.
    iPhone 15 ve 15 Pro kapalı olsa da saati gösterecek Tam Boyutta Gör
    Apple'ın WWDC 2024'te tanıttığı iOS 18 ilgili yeni ve ilginç özelliklerle karşılaşmaya devam ediyoruz. Hatırlarsanız dün iOS 18'in yavaş şarj aleti uyarısı ve pil ömrünü korumak için şarj limiti önerisinde bulunacağından sizlere bahsetmiştik. Şimdi ise iOS 18'in iPhone'unuz kapalı olsa da saati göstereceği bilgisi paylaşıldı.

    iOS 18, iPhone'unuz kapalı olsa da saati gösterecek

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi iOS 18, iPhone tarihindeki en büyük güncellemelerden biri ve yapay zekanın bunda büyük bir rolü var. Üstelik Apple, yeni özelliklere ek olarak bazı görsel değişikliklere de imza attı. Artık uygulama simgelerini Ana Ekran'da isteğiniz yere taşıyabiliyor ve simgelerin rengini duvar kağıdına uyacak şekilde veya tamamen zıt bir görünüm oluşturacak şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Ancak yeni gelişmeler duymaya da devam ediyoruz.

    iPhone 15 ve 15 Pro kapalı olsa da saati gösterecek Tam Boyutta Gör
    Reddit'te bir kullanıcı, bataryası bitmiş bir iPhone'un ekranında saatin göründüğünü gösteren bir resim paylaştı. Bilmeyenler için iPhone'un bataryası bitmiş olsa bile arka plan işlemlerini çalıştırabilme yeteneği iOS 15 ile birlikte gelmişti. Bu özellik, iPhone'un pili tamamen bitse de Find My tarafından hala görünür olmasını sağlıyordu, ancak saati kontrol etme yeteneği yeni. 

    Bu özellik daha önce Apple Watch'ta da vardı ve pil bittikten sonra bile size saati gösterebiliyordu. iPhone 15 ve 15 Pro'da ise özellik için Güç Düğmesi'ne basmanız yeterli. Ancak görünüşe göre bu özellik şimdilik iPhone 15 serisi ile sınırlı. Gelecekte daha fazla modele ulaşıp ulaşmayacağı ise henüz açıklanmadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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