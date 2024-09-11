iPhone 16 ve 16 Plus performans sonuçları ortaya çıktı: Apple A18 ne kadar güçlü?

iPhone 16 ve 16 Plus performans sonuçları ortaya çıktı
Kaçıranlar için Apple son iki yıldan bu yana standart ve Pro iPhone modeller için farklı işlemciler kullanıyor. Daha önceki iPhone 15 etkinliğinde Pro modeller A17 Pro, Standart iPhone 15’lerde ise iPhone 14 Pro’da yer alan A16 bionic işlemci tercih edilmişti. Ancak bu yılki iPhone 16 serisinde, A18 ve A18 Pro ile karşılaştık.
Geekbench'ten alınan kıyaslama listesinde ise, Apple A18'in platformda test edildiğini görüyoruz. Sonuçlara gelirsek, iPhone 16 ve 16 Plus, tek çekirdekte 3.409, çoklu çekirdekte ise 8.492 puana ulaşıyor. Önceki sonuçlarla karşılaştırıldığında, bunun tek çekirdekte %41, çoklu çekirdekte ise %35 oranında daha yüksek olduğunu belirtelim. Ayrıca işlemcinin 4.04GHz saat hızlarına ulaştığını görüyoruz.
- Apple A16 (iPhone 15 ve 15 Plus): 2.417- 6.257
- Apple A17 Pro (iPhone 15 Pro ve Pro Max): 3.910 - 7.199
- Apple A18: 3.409 - 8.492
Apple A18 neler sunuyor?
Apple A18 ikinci nesil 3nm üretim süreci sayesinde daha verimli ve daha performanslı. 2 adet performans çekirdeğinin yanına 4 adet verimlilik çekirdeği konumlanmış. Apple A16 Bionic yonga setine göre yüzde 30 daha yüksek işlemci performansı ve yüzde 30 elde ediliyor.
Grafik birimi 5 çekirdek olarak ölçeklendirilmiş ve yine A16 Bionic’e göre yüzde 40 civarında performans iyileştirmesi ile yüzde 35 enerji verimliliği elde ediliyor. 16 çekirdekli nöral işlem birimi de 35TOPS performansa sahip. Bellek bant genişliği yüzde 17 arttırılmış. Apple A18 Pro işlemcisinde olduğu gibi yüksek hacimli medya işleme ve yapay zeka performansı burada mevcut değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
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