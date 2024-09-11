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    iPhone 16 ve 16 Plus performans sonuçları ortaya çıktı: Apple A18 ne kadar güçlü?

    iPhone 16 ve 16 Plus modellerinde kullanılan yeni nesil 3 nm işlemci A18 için ilk kıyaslama sonuçları paylaşıldı. Peki Apple'ın yeni işlemcisi ne kadar güçlü? İşte sonuçlar... 
    iPhone 16 ve 16 Plus performans sonuçları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Apple, yeni satışa çıkardığı iPhone 16 serisinde iki farklı işlemci kullanıyor. iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max, Apple’ın deyimiyle bir akıllı telefondaki en güçlü işlemci olan A18 Pro ile gelirken, iPhone 16 ve 16 Plus, daha kırpılmış A18 işlemci ile tanıtıldı. Peki, Apple A18, performans açısından karşılaştırıldığında ne kadar farklı? A16, A17 Pro vs A18 Bionic karşılaştırması sizlerle.

    iPhone 16 ve 16 Plus performans sonuçları ortaya çıktı 

    Kaçıranlar için Apple son iki yıldan bu yana standart ve Pro iPhone modeller için farklı işlemciler kullanıyor. Daha önceki iPhone 15 etkinliğinde Pro modeller A17 Pro, Standart iPhone 15’lerde ise iPhone 14 Pro’da yer alan A16 bionic işlemci tercih edilmişti. Ancak bu yılki iPhone 16 serisinde, A18 ve A18 Pro ile karşılaştık. 

    Geekbench'ten alınan kıyaslama listesinde ise, Apple A18'in platformda test edildiğini görüyoruz. Sonuçlara gelirsek, iPhone 16 ve 16 Plus, tek çekirdekte 3.409, çoklu çekirdekte ise 8.492 puana ulaşıyor. Önceki sonuçlarla karşılaştırıldığında, bunun tek çekirdekte %41, çoklu çekirdekte ise %35 oranında daha yüksek olduğunu belirtelim. Ayrıca işlemcinin 4.04GHz saat hızlarına ulaştığını görüyoruz.

    iPhone 16 ve 16 Plus performans sonuçları ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Okları daha önceki sürümlere çevirdiğimizde, iPhone 15 ve 15 Plus'ta kullanılan Apple A16 sırasıyla 2.417 ve 6.257, Pro sürümlerde bulunan Apple A17 Pro ise sırasıyla 3.910 ve 7.199 skora sahip. Dolayısıyla Apple, geçen yılki sürümlere kıyasla kayda değer bir iyileşme yakalamayı başarmış. Ancak nihai sonuçlar için bir süre daha beklememiz gerektiğini belirtelim.
    • Apple A16 (iPhone 15 ve 15 Plus): 2.417- 6.257
    • Apple A17 Pro (iPhone 15 Pro ve Pro Max): 3.910 - 7.199
    • Apple A18: 3.409 - 8.492

    Apple A18 neler sunuyor?

    Apple A18 ikinci nesil 3nm üretim süreci sayesinde daha verimli ve daha performanslı. 2 adet performans çekirdeğinin yanına 4 adet verimlilik çekirdeği konumlanmış. Apple A16 Bionic yonga setine göre yüzde 30 daha yüksek işlemci performansı ve yüzde 30 elde ediliyor.

    Grafik birimi 5 çekirdek olarak ölçeklendirilmiş ve yine A16 Bionic’e göre yüzde 40 civarında performans iyileştirmesi ile yüzde 35 enerji verimliliği elde ediliyor. 16 çekirdekli nöral işlem birimi de 35TOPS performansa sahip. Bellek bant genişliği yüzde 17 arttırılmış. Apple A18 Pro işlemcisinde olduğu gibi yüksek hacimli medya işleme ve yapay zeka performansı burada mevcut değil.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 gün önce

    çöp

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    onderweb 3 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    1647 kez okundu.
    12 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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    Apple A18, Teknoloji Haberleri ve Apple
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