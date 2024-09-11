iPhone 16 ve 16 Plus performans sonuçları ortaya çıktı: Apple A18 ne kadar güçlü?

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Tam Boyutta Gör Apple, yeni satışa çıkardığı iPhone 16 serisinde iki farklı işlemci kullanıyor. iPhone 16 Pro ve 16 Pro Max, Apple’ın deyimiyle bir akıllı telefondaki en güçlü işlemci olan A18 Pro ile gelirken, iPhone 16 ve 16 Plus, daha kırpılmış A18 işlemci ile tanıtıldı. Peki, Apple A18, performans açısından karşılaştırıldığında ne kadar farklı? A16, A17 Pro vs A18 Bionic karşılaştırması sizlerle.

iPhone 16 ve 16 Plus performans sonuçları ortaya çıktı

Kaçıranlar için Apple son iki yıldan bu yana standart ve Pro iPhone modeller için farklı işlemciler kullanıyor. Daha önceki iPhone 15 etkinliğinde Pro modeller A17 Pro, Standart iPhone 15’lerde ise iPhone 14 Pro’da yer alan A16 bionic işlemci tercih edilmişti. Ancak bu yılki iPhone 16 serisinde, A18 ve A18 Pro ile karşılaştık.

Geekbench'ten alınan kıyaslama listesinde ise, Apple A18'in platformda test edildiğini görüyoruz. Sonuçlara gelirsek, iPhone 16 ve 16 Plus, tek çekirdekte 3.409, çoklu çekirdekte ise 8.492 puana ulaşıyor. Önceki sonuçlarla karşılaştırıldığında, bunun tek çekirdekte %41, çoklu çekirdekte ise %35 oranında daha yüksek olduğunu belirtelim. Ayrıca işlemcinin 4.04GHz saat hızlarına ulaştığını görüyoruz.

Tam Boyutta Gör Okları daha önceki sürümlere çevirdiğimizde, iPhone 15 ve 15 Plus'ta kullanılan Apple A16 sırasıyla 2.417 ve 6.257, Pro sürümlerde bulunan Apple A17 Pro ise sırasıyla 3.910 ve 7.199 skora sahip. Dolayısıyla Apple, geçen yılki sürümlere kıyasla kayda değer bir iyileşme yakalamayı başarmış. Ancak nihai sonuçlar için bir süre daha beklememiz gerektiğini belirtelim.

Apple A16 (iPhone 15 ve 15 Plus): 2.417- 6.257

Apple A17 Pro (iPhone 15 Pro ve Pro Max): 3.910 - 7.199

Apple A18: 3.409 - 8.492

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Apple A18 neler sunuyor?

Apple A18 ikinci nesil 3nm üretim süreci sayesinde daha verimli ve daha performanslı. 2 adet performans çekirdeğinin yanına 4 adet verimlilik çekirdeği konumlanmış. Apple A16 Bionic yonga setine göre yüzde 30 daha yüksek işlemci performansı ve yüzde 30 elde ediliyor.

Grafik birimi 5 çekirdek olarak ölçeklendirilmiş ve yine A16 Bionic’e göre yüzde 40 civarında performans iyileştirmesi ile yüzde 35 enerji verimliliği elde ediliyor. 16 çekirdekli nöral işlem birimi de 35TOPS performansa sahip. Bellek bant genişliği yüzde 17 arttırılmış. Apple A18 Pro işlemcisinde olduğu gibi yüksek hacimli medya işleme ve yapay zeka performansı burada mevcut değil.

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iPhone 16 ve 16 Plus performans sonuçları ortaya çıktı