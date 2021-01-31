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    İran yerli ''Covİran Barekat'' aşısını denemeye başladı. İlk aşılar yapıldı

    İran corona virüsüne karşı ürettiği ''COVIRAN Barekat'' adlı aşısını insanlar üzerinde test etmeye başladı. Aşı için 65.000 kişinin gönüllü olduğu belirtiliyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    İran yerli ''Covİran Barekat'' aşısını denemeye başladı. İlk aşılar yapıldı
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    İran koronavirüse karşı ürettiği ''COVIRAN Barekat'' adlı aşısını insanlar üzerinde test etmeye başladı. İlk aşıyı bilim heyetinin başındaki Muhammed Muhbir’in kızı Tayyibe Muhbir oldu. İran'ın yerli üretimi olan “COVIRAN Bereket” adlı koronavirüs aşısı, İran Sağlık Bakanı Said Nemeki ve diğer İranlı yetkililerin katıldığı törenle ilk kez insan üzerinde denendi.

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    Aşının klinik testlerin tamamlanması için bugün 3 gönüllü daha üzerinde uygulanması gerekiyor.

    Aşılama çalışmaları

    İran yerli ''Covİran Barekat'' aşısını denemeye başladı. İlk aşılar yapıldı
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    Aşı için 65 bin kişinin gönüllü olduğunu açıklayan İran Fermanı İmam Kurulu, toplamda 56 kişi üzerinde test edileceğini ve ilk aşı yapıldıktan 14 gün sonra ikinci dozun verileceğini açıkladı.

    Ayrıca Bkz. "Biyolojik belirteçleri çok düşük konsantrasyonlarda tespit edebilecek yama geliştirildi"

    Koronavirüs aşısı için gönüllü olan Tayyibe Muhbir'in durumunun iyi olduğu ve herhangi bir yan etkinin görülmediği ifade ediliyor.



    Kaynakça https://www.tehrantimes.com/news/457534/Switzerland-negotiating-to-buy-COVID-19-vaccine-from-Iran https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/iran-yerli-asi-bereketi-denemeye-basladi-ilk-asi-tayyibeye-6188227/ https://www.cnnturk.com/dunya/iranin-yerli-kovid-19-asisi-bereket-insan-denemelerine-gecti Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    WarSaw

    ayaklarıda ne güzel duruyor yanda öyle acaip zeka fışkıyor alta 2 tane açılabilir ayaklık yapmak inanılmaz zor bir geliştirme olurdu hakkaten

    16 saat önce
    ilkerinanç

    Tabi ki Japon. Da bu haber baya bi eski değil mi?

    1 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    12 Angry Men (Heisenberg ) 14 dk. ( Mesaj Silindi )
    Umarım işe yarar.
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    labtek38 53 dk. ( Mesaj Silindi )
    Allah bereket versin ne diyelim. Etkili olur inşallah. Antikorunuz bol olsun.
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