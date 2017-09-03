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İstanbul’da 100 m2 ev için hiç harcamadan 12 yıl çalışmak gerekiyor

TUVİMER'in araştırmasına göre bir yıllık geliriyle bir konutun 8 metrekaresini alabilen İstanbullunun, 100 metrekarelik bir konut için hiç harcama yapmadan 12,5 yıl çalışması gerekiyor.
1 yıl
7,2b
1
145
Zamazingo
Yusuf Akbaş
Yazar
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İstanbul’da 100 m2 ev için hiç harcamadan 12 yıl çalışmak gerekiyor
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Türkiye Veri İşleme Merkezi (TUVİMER), TÜİK tarafından açıklanan “İl Bazında Kişi Başına Gayrisafi Yurtiçi Hasıla” verilerini kullanarak bir araştırma yayınladı. "İller Arası Farklılaşan Barınma Odaklı Satın Alma Gücüne Yönelik Değerlendirme Raporu" başlıklı araştırmadaki bilgilere göre, İstanbul, en zor konut alınan kent olarak belirlendi.
Araştırmada Türkiye’nin en kalabalık beş kenti olan İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa’da yaşan kişilerin illere göre gelir durumu ve konut fiyatları göz önüne alınarak ne kadar sürede konut sahibi olabilecekleri ölçüldü. Veriler şöyle:
TÜİK’in açıkladığı il bazında kişi başına gayrisafi yurtiçi hasıla (yıllık):

İstanbul

43645 lira

Ankara

36680 lira

İzmir

31178 lira

Bursa

29946 lira

Antalya

29692 lira

İllere göre konut metrekare değeri:

İstanbul

5418 lira

İzmir

3089 lira

Antalya

2250 lira

Bursa

1955 lira

Ankara

1830 lira

Bir metrekare konutun aylık kira değeri:

İstanbul

21 lira

İzmir

13 lira

Ankara

10 lira

Antalya

9 lira

Bursa

9 lira

Bu verilere göre İstanbul’da çalışan bir kişi, bir yıllık geliriyle bir konutun 8 metrekaresini alabiliyor. Bir yıllık geliriyle İzmirliler 10 metrekare, Antalyalılar 13 metrekare, Bursalılar 15 metrekare ve Ankaralılar ise bir evin 20 metrekaresine sahip oluyor.

Bu durumda 100 metrekare bir eve İstanbullu başka harcama yapmadan 12,5 yılda, İzmirli 10 yılda, Antalyalı 8 yılda, Bursalı 7 yılda, Ankaralı ise 5 yıl boyunca çalışarak anca sahip oluyor.

TUVİMER, Anadolu Ajansı Yorum Yaz
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issizmanyak 1 yıl en beğenilen
Sürekli zam geldiği için,sonsuza kadar çalışsan bile evin olmuyor.
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snorlaxxx 1 yıl Schmerzhaft
Yalancı herif. Sen kendi kendine bile yalan atıyorsun.

Ortalama iki kişinin maaşı Almanya da 4000 Euro eder. Sen demişsin ki iki kişi 25 yılda 180bin Euro'luk evi zor alır demişsin.

4000 Euro 25 yıl birikirse 1 milyon 200 bin Euro ediyor. Sen 180bin Euro'luk evi zor alıyor demişsin. Açık açık yalan atıyorsun.o maaşın yarısını bile biriktirseler senin zor alıyorlar dediğin evden 4 tane alabiliyorlar.

Bana bak yalancı herif ya mesajını silersin yada açık açık yalan atıyorsun diyen yine bütün mesajlarını şikayet etmeye başlarım. 2 dakika var.
Yalancı herif. Sen kendi kendine bile yalan atıyorsun.Ortalama iki kişinin maaşı Almanya da 4000 Euro eder. Sen demişsin ki iki kişi 25 yılda 180bin ...
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2 Yanıt Yanıtla +159
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Puantum 1 yıl Schmerzhaft
Anket Adamı
Burada turkiyedeki ev fiyatindan sikayet edenler avrupadaki konut fiyatlarindan haberi varmi ?
Ornek almanyada metrekare basi ortalama fiyat 1800 euro
Almanyada normal bir ev sahibi olmak icin kari kocanin calisip 20-30 yil kredi odemesi gerekiyor

Ooo akepe fanboy teşrif etmiş
Anket AdamıBurada turkiyedeki ev fiyatindan sikayet edenler avrupadaki konut fiyatlarindan haberi varmi ?Ornek almanyada metrekare basi ...
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1 Yanıt Yanıtla +117
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wickersan 1 yıl
Devasa site projeleri bu anlattiklarim disindadir. Orada felaket dalevereler donuyor.
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wickersan 1 yıl
İsyanbulda insaat maliyeti lux yaparsan 1500 tlden baslar, 2000 tlye kadar gider, mesela besiktasta bu parayi harcamak zorundasin. G.o.pasada 1300 t,l esenyurtta max 1000tl ye, mesela tekirdag corluda yaparsan 850tl, Aydin Didimde yaparsan 700tl maliyet olur.
Şimdi 100m2 x1500 :150.000 toplam maliyetmi hayir. Arti, projeler,harclar var ama asil onemlisi arsa maliyeti var. 500bine daire satacagibiz yerde Arsayi almaya kalkarsaniz arsa sahibi mutahite cok guzel oturtur. Arsa sahibi hicbirsey yapmadan karin buyuk bolumunu yer. İstanbulda genelde 8 dairr cikar ve hepsi 500bin etmez. Genelde cayi dubleksleri o parayi eder ama en zor satilan dublex olur. Alt katlara indikce fiyatlar duser.8x500:2milyon yapmaz ciro. En karlisi kat kasiligi yapmak. %50 devri bitti, 8 daire varsa 3 tanesini alirsin. 2 tanesi ile maliyeti cikarip 3. ile kar etmeye bakarsin. Cogu yer bunu saglamaz. Herkes mutahit olmaya calistigindan, matemetik bilmeyenlerde bu ise girip binayi bitiremeden batarlar.
Buyuk parmak+ kucuk ekran: bolca yazim hatasi
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wickersan 1 yıl
Hesaptaki dairenin istanbulun neresinde olduğu yaziyor mu. Ayni m2 daire esenyurtta, gaziosmanpasada, besiktasta katlanarak fiyatlaniyor.
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caneryedek 1 yıl









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mentalform 1 yıl
Hayatınızın 12.5 yılı sizin en verimli ama en keyif alacağınız yıllarına denk gelecektir almayın hayatınızı yaşayın bir formülde size çıksın her yer hazine arazisi kimleri doyurmadılar ki...
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eyoruk 1 yıl
300-400.000 nakit olmadan büyük şehirlerde ev almak pek mantıklı değil şu günlerde, almak da zor zaten.
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HasMachate 1 yıl
Konut kredilerinin faiz oranlarinin 0.50 ve asagisi olmasi lazim.
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summerhead 1 yıl
Nerde "EVETCİLER " nerdesiniz istediğiniz oldu.
VER MEHTERİ VER !!!!!! SALLANSIN MEYDANLAR
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SerkanHur 1 yıl


ne kadar da gereksiz bir haber
ne kadar talep o kadar fiyat
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HasMachate 1 yıl SerkanHur
SerkanHur


ne kadar da gereksiz bir haber
ne kadar talep o kadar fiyat

Ne kadar gereksiz bir mesaj
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huseyincarnege 1 yıl
15yıl kredi ödiyerek anca alınıyor oda maaşın yeterse yada biyerde arsan olcak satacak anlıcak askeri üçret alan biri için ev almak hayal:S
Adaletin yok dünya :S
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