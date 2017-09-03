İstanbul’da 100 m2 ev için hiç harcamadan 12 yıl çalışmak gerekiyor

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Türkiye Veri İşleme Merkezi (TUVİMER), TÜİK tarafından açıklanan “İl Bazında Kişi Başına Gayrisafi Yurtiçi Hasıla” verilerini kullanarak bir araştırma yayınladı. "İller Arası Farklılaşan Barınma Odaklı Satın Alma Gücüne Yönelik Değerlendirme Raporu" başlıklı araştırmadaki bilgilere göre, İstanbul, en zor konut alınan kent olarak belirlendi.

Araştırmada Türkiye’nin en kalabalık beş kenti olan İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa’da yaşan kişilerin illere göre gelir durumu ve konut fiyatları göz önüne alınarak ne kadar sürede konut sahibi olabilecekleri ölçüldü. Veriler şöyle:

TÜİK’in açıkladığı il bazında kişi başına gayrisafi yurtiçi hasıla (yıllık):

İstanbul 43645 lira Ankara 36680 lira İzmir 31178 lira Bursa 29946 lira Antalya 29692 lira

İllere göre konut metrekare değeri:

İstanbul 5418 lira İzmir 3089 lira Antalya 2250 lira Bursa 1955 lira Ankara 1830 lira

Bir metrekare konutun aylık kira değeri:

İstanbul 21 lira İzmir 13 lira Ankara 10 lira Antalya 9 lira Bursa 9 lira

Bu verilere göre İstanbul’da çalışan bir kişi, bir yıllık geliriyle bir konutun 8 metrekaresini alabiliyor. Bir yıllık geliriyle İzmirliler 10 metrekare, Antalyalılar 13 metrekare, Bursalılar 15 metrekare ve Ankaralılar ise bir evin 20 metrekaresine sahip oluyor.

Bu durumda 100 metrekare bir eve İstanbullu başka harcama yapmadan 12,5 yılda, İzmirli 10 yılda, Antalyalı 8 yılda, Bursalı 7 yılda, Ankaralı ise 5 yıl boyunca çalışarak anca sahip oluyor.

TUVİMER, Anadolu Ajansı