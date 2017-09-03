İstanbul’da 100 m2 ev için hiç harcamadan 12 yıl çalışmak gerekiyor

Türkiye Veri İşleme Merkezi (TUVİMER), TÜİK tarafından açıklanan “İl Bazında Kişi Başına Gayrisafi Yurtiçi Hasıla” verilerini kullanarak bir araştırma yayınladı. "İller Arası Farklılaşan Barınma Odaklı Satın Alma Gücüne Yönelik Değerlendirme Raporu" başlıklı araştırmadaki bilgilere göre, İstanbul, en zor konut alınan kent olarak belirlendi.
Araştırmada Türkiye’nin en kalabalık beş kenti olan İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa’da yaşan kişilerin illere göre gelir durumu ve konut fiyatları göz önüne alınarak ne kadar sürede konut sahibi olabilecekleri ölçüldü. Veriler şöyle:
TÜİK’in açıkladığı il bazında kişi başına gayrisafi yurtiçi hasıla (yıllık):
|
İstanbul
|
43645 lira
|
Ankara
|
36680 lira
|
İzmir
|
31178 lira
|
Bursa
|
29946 lira
|
Antalya
|
29692 lira
İllere göre konut metrekare değeri:
|
İstanbul
|
5418 lira
|
İzmir
|
3089 lira
|
Antalya
|
2250 lira
|
Bursa
|
1955 lira
|
Ankara
|
1830 lira
Bir metrekare konutun aylık kira değeri:
|
İstanbul
|
21 lira
|
İzmir
|
13 lira
|
Ankara
|
10 lira
|
Antalya
|
9 lira
|
Bursa
|
9 lira
Bu verilere göre İstanbul’da çalışan bir kişi, bir yıllık geliriyle bir konutun 8 metrekaresini alabiliyor. Bir yıllık geliriyle İzmirliler 10 metrekare, Antalyalılar 13 metrekare, Bursalılar 15 metrekare ve Ankaralılar ise bir evin 20 metrekaresine sahip oluyor.
Bu durumda 100 metrekare bir eve İstanbullu başka harcama yapmadan 12,5 yılda, İzmirli 10 yılda, Antalyalı 8 yılda, Bursalı 7 yılda, Ankaralı ise 5 yıl boyunca çalışarak anca sahip oluyor.
TUVİMER, Anadolu Ajansı Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ortalama iki kişinin maaşı Almanya da 4000 Euro eder. Sen demişsin ki iki kişi 25 yılda 180bin Euro'luk evi zor alır demişsin.
4000 Euro 25 yıl birikirse 1 milyon 200 bin Euro ediyor. Sen 180bin Euro'luk evi zor alıyor demişsin. Açık açık yalan atıyorsun.o maaşın yarısını bile biriktirseler senin zor alıyorlar dediğin evden 4 tane alabiliyorlar.
Bana bak yalancı herif ya mesajını silersin yada açık açık yalan atıyorsun diyen yine bütün mesajlarını şikayet etmeye başlarım. 2 dakika var.
Ooo akepe fanboy teşrif etmiş