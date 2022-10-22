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    Oyuncuların kalp atış hızına göre 2022'nin en korkunç oyunları listelendi

    İngiliz Broadband Choices şirketi, tüm zamanların en korkutucu 25 oyununu belirleyen araştırmanın sonuçlarını yayınladı. Oyunlar, katılımcıların kalp atış hızına göre sıralandı.
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    Kalp atış hızına göre 2022'nin en korkunç oyunları listelendi Tam Boyutta Gör
    200 kişi son 30 yılda piyasaya sürülen 45 oyunu oynadı ve araştırma için tüm büyük platformlarda mevcut olan oyunlar tercih edildi. Sıralamadaki oyunlar, oyun sırasındaki ortalama kalp atış hızlarına göre sıralandı (dinlenme durumunda belirtilen ortalama kalp atış hızı dakikada 65'tir).

    En korkunç oyun, Arjantinli stüdyo Bloodious Games'in 8 Temmuz 2022'de piyasaya sürdüğü psikolojik korku MADiSON. Oyun sırasında ortalama kalp atış hızı dakikada 97 ve en yüksekte 131 idi.

    MADiSON'da kullanıcılar bir iblisin kanlı bir ayin gerçekleştirdiği ürpertici bir evi keşfetmek için bir kamera kullanıyorlar. Rastgele olaylar ve değişen bulmacalar sayesinde her oyun bir öncekinden farklı. Oyun Steam'de %86 oranında olumlu yorum almış (toplam yorum sayısı 1,1 binin üzerinde) ve Metacritic'teki medya derecelendirmesi 100 üzerinden 75.

    2022 yılının en korkunç 25 oyunu

    1. MADiSON
    2. Alien: Isolation
    3. Visage
    4. Five Nights At Freddy's 4
    5. Outlast 2
    6. Resident Evil 7
    7. Bloodborne
    8. Amnesia: The Dark Descent
    9. The Forest
    10. Dead Space
    11. Resident Evil 2
    12. Outlast
    13. SOMA
    14. Silent Hill 4: The Room
    15. Condemned: Criminal Origins
    16. Devotion
    17. Layers of Fear
    18. Resident Evil Village
    19. Silent Hill 3
    20. Home Sweet Home
    21. The Evil Within
    22. The Death (Thần Trùng)
    23. Silent Hill 2
    24. Fatal Frame III: The Tormented
    25. Cry of Fear

    İkinci sırayı liderin hemen arkasındaki Alien: Isolation alırken, Visage üçüncü sırada yer aldı. Dördüncü sırada Five Nights at Freddy's 4 yer bulurken Outlast 2, Resident Evil 7 tarafından neredeyse yenilerek ilk beşi kapattı. Rol yapma aksiyon oyunu Bloodborne, Amnesia: The Dark Descent, The Forest ve ilk Dead Space'in önünde yedinci sırada yer aldı.

    En yüksek kalp hızı P.T. oyununda ölçüldü

    Resident Evil 2 (bunun bir yeniden yapım mı yoksa orijinal mi olduğu belli değil) 11., Resident Evil Village 18. (Layers of Fear ve Devotion ile aynı puana sahip) ve Silent Hill serisinden Silent Hill 4: The Room (14.), Silent Hill 3 (19.) ve Silent Hill 2 (23.) ilk 25'e girmeyi başardı. Orijinal Outlast 12., SOMA 13., Condemned: Criminal Origins 15. sırada yer alırken, Cry of Fear sıralamayı tamamlıyor.

    Kalp atış hızına göre 2022'nin en korkunç oyunları listelendi Tam Boyutta Gör
    Dikkat çekici bir şekilde, rekor kalp atış hızı aslında Hideo Kojima'nın P.T. oyununda ölçüldü. Ne yazık ki, P.T.'nin hem oynanabilir bir fragman (tam bir oyun değil) olması, hem de yasal kanallardan erişilememesi nedeniyle tam sürüm oyunlarla rekabet etmemesi gerektiği düşünüldüğü için P.T.'ye onur unvanı verildi.
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    Elektrikli uçan otomobil ilk halka açık uçuşunu yaptı

    C
    cevheryak 4 saat önce

    Karavanın özellikleri gayet iyi geldi bana. Alacak olsam alırım valla. https://www.orbit-haber.com/a101de-89-bin-liraya-satilan-luks-karavanin-butun-ozellikleri/

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    necoinside 2 gün önce

    "Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.

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