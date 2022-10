Oyuncuların kalp atış hızına göre 2022'nin en korkunç oyunları listelendi

Tam Boyutta Gör 200 kişi son 30 yılda piyasaya sürülen 45 oyunu oynadı ve araştırma için tüm büyük platformlarda mevcut olan oyunlar tercih edildi. Sıralamadaki oyunlar, oyun sırasındaki ortalama kalp atış hızlarına göre sıralandı (dinlenme durumunda belirtilen ortalama kalp atış hızı dakikada 65'tir).

En korkunç oyun, Arjantinli stüdyo Bloodious Games'in 8 Temmuz 2022'de piyasaya sürdüğü psikolojik korku MADiSON. Oyun sırasında ortalama kalp atış hızı dakikada 97 ve en yüksekte 131 idi.

MADiSON'da kullanıcılar bir iblisin kanlı bir ayin gerçekleştirdiği ürpertici bir evi keşfetmek için bir kamera kullanıyorlar. Rastgele olaylar ve değişen bulmacalar sayesinde her oyun bir öncekinden farklı. Oyun Steam'de %86 oranında olumlu yorum almış (toplam yorum sayısı 1,1 binin üzerinde) ve Metacritic'teki medya derecelendirmesi 100 üzerinden 75.

2022 yılının en korkunç 25 oyunu

MADiSON Alien: Isolation Visage Five Nights At Freddy's 4 Outlast 2 Resident Evil 7 Bloodborne Amnesia: The Dark Descent The Forest Dead Space Resident Evil 2 Outlast SOMA Silent Hill 4: The Room Condemned: Criminal Origins Devotion Layers of Fear Resident Evil Village Silent Hill 3 Home Sweet Home The Evil Within The Death (Thần Trùng) Silent Hill 2 Fatal Frame III: The Tormented Cry of Fear

İkinci sırayı liderin hemen arkasındaki Alien: Isolation alırken, Visage üçüncü sırada yer aldı. Dördüncü sırada Five Nights at Freddy's 4 yer bulurken Outlast 2, Resident Evil 7 tarafından neredeyse yenilerek ilk beşi kapattı. Rol yapma aksiyon oyunu Bloodborne, Amnesia: The Dark Descent, The Forest ve ilk Dead Space'in önünde yedinci sırada yer aldı.

En yüksek kalp hızı P.T. oyununda ölçüldü

Resident Evil 2 (bunun bir yeniden yapım mı yoksa orijinal mi olduğu belli değil) 11., Resident Evil Village 18. (Layers of Fear ve Devotion ile aynı puana sahip) ve Silent Hill serisinden Silent Hill 4: The Room (14.), Silent Hill 3 (19.) ve Silent Hill 2 (23.) ilk 25'e girmeyi başardı. Orijinal Outlast 12., SOMA 13., Condemned: Criminal Origins 15. sırada yer alırken, Cry of Fear sıralamayı tamamlıyor.

Tam Boyutta Gör Dikkat çekici bir şekilde, rekor kalp atış hızı aslında Hideo Kojima'nın P.T. oyununda ölçüldü. Ne yazık ki, P.T.'nin hem oynanabilir bir fragman (tam bir oyun değil) olması, hem de yasal kanallardan erişilememesi nedeniyle tam sürüm oyunlarla rekabet etmemesi gerektiği düşünüldüğü için P.T.'ye onur unvanı verildi.

