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    Kira artışı yapmak isteyen ev sahibini ChatGPT ile korkuttu

    New York'ta yaşayan bir kadın, ev sahibinin haksız kira artışı talebine ChatGPT ile yanıt vererek istediği sonuca ulaşmayı başardı.                              
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    Kira artışı yapmak isteyen ev sahibini ChatGPT ile korkuttu Tam Boyutta Gör
    New Yorklu Svetlana isimli kadın, yapay zeka destekli sohbet robotu ChatGPT'yi kullanarak ev sahibine sert bir mektup yazdı ve kira zammını kabul etmeden önce binasındaki aletleri tamir etmeye zorladı.

    Soyadını açıklamayı tercih etmeyen Svetlana'nın ev sahibiyle etkileşimi, kirasını 1.389 dolardan 1.395 dolara yükselten yüzde 0,4'lük bir kira artış bildirimi almasının ardından başladı. Bu bildirim, binadaki beyaz eşyaların iki yıldan uzun süredir çalışmaması nedeniyle kira indirimi talebinde bulunmasından sadece birkaç gün sonra gelmişti.

    ChatGPT, avukat jargonu kullandı

    28 yaşındaki kadın, argümanını etkili bir şekilde iletemeyeceğinden endişe ediyordu. Sonuç olarak, bir konut avukatı gibi davranması ve kira artışına itiraz eden bir e-posta taslağı hazırlaması için ChatGPT'nin yardımını aldı. Svetlana'nın çabası başarılı oldu ve ev sahibi aynı ay içinde her iki cihazı da tamir etti.

    Kira artışı yapmak isteyen ev sahibini ChatGPT ile korkuttu Tam Boyutta Gör
    Svetlana son iki buçuk yıl boyunca ev sahibine bozuk makinelerle ilgili birçok şikâyette bulunmuş ancak hiçbir zaman yanıt alamamıştı. Chat GPT e-postaya, New York kira sabitleme yasasına atıfta bulunan bir satır bile ekledi. Svetlana şimdi ChatGPT'yi, kapalı alanlarda sık sık sigara içerek dumanlarının dairesine sızmasına neden olan komşularıyla yaşadığı yasal anlaşmazlıkları çözmek için kullanmayı düşünüyor.
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    KiLLeR© 2 saat önce

    Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)

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