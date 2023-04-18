Kira artışı yapmak isteyen ev sahibini ChatGPT ile korkuttu

Soyadını açıklamayı tercih etmeyen Svetlana'nın ev sahibiyle etkileşimi, kirasını 1.389 dolardan 1.395 dolara yükselten yüzde 0,4'lük bir kira artış bildirimi almasının ardından başladı. Bu bildirim, binadaki beyaz eşyaların iki yıldan uzun süredir çalışmaması nedeniyle kira indirimi talebinde bulunmasından sadece birkaç gün sonra gelmişti.
ChatGPT, avukat jargonu kullandı
28 yaşındaki kadın, argümanını etkili bir şekilde iletemeyeceğinden endişe ediyordu. Sonuç olarak, bir konut avukatı gibi davranması ve kira artışına itiraz eden bir e-posta taslağı hazırlaması için ChatGPT'nin yardımını aldı. Svetlana'nın çabası başarılı oldu ve ev sahibi aynı ay içinde her iki cihazı da tamir etti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Birileride AMD'ye yazılım önemli demeli :=)