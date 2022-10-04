Mars yolculuğunun en büyük sorununun çözümü 3D yazıcılar olabilir

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Mars’ta kullanılacak olan alet veya malzemeleri Kızıl Gezegene götürmek son derece maliyetli bir iş. Dolayısıyla planlanan kapsamlı Mars görevlerinin maliyet noktasında aşması gereken önemli basamaklar bulunuyor. Bilim insanlarına göre bazı büyük sorunlar ise 3D yazıcılar sayesinde aşılabilir.

NASA’nın açıkladığı verilere göre Dünya yüzeyinden yörüngeye gönderilecek her 1 kilogramlık malzeme için yaklaşık olarak 54.000 dolar harcanıyor. Bu yüksek maliyet nedeniyle bilim insanları gerekli olan malzemeleri uzayda üretmenin çarelerini bir süredir arıyor. Keşfedilen seçeneklerden birisi ise halihazırda uzayda bulunan malzemeleri kullanarak gerekli olan araçların 3D baskı metoduyla üretilmesi.

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3D yazıcılar uzay yolculuğu kolaylaştırabilir

Bu fikir ilk olarak 2011 yılında Amit Bandyopadhyay başkanlığındaki bir araştırma ekibinin yapmış olduğu deneylerle ortaya çıkarıldı. 2011 yılında Washington Eyalet Üniversitesi’nde görevli ekip, araç gereçleri 3D baskıyla üretmek için ay regoliti olarak da bilinen taklit edilmiş ay tozunu kullandı. Malzemelerin başarılı bir şekilde üretilebileceğini kanıtlayan araştırma sayesinde, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda gerektiğinde 3D baskı yoluyla araçlar üretilmesi sağlandı. Son zamanlarda ise bu teknoloji Mars’taki regolit toprak örneği üzerinde kullanıldı. İlk testlere göre ise ortaya çıkan sonuçlar son derece başarılı.

Mars toprağından 3D baskı yapıldı

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Bandyopadhyay ve ekibi yapmış oldukları yeni araştırmada ise titanyum alaşımıyla birlikte yüzde 5 ila yüzde 100 konsantrasyonlarda Mars regolitini kullandı. Yapılan karışımlar yüksek sıcaklıklara kadar ısıtıldı ve arından soğutuldu. Sonrasında ise malzemelerin dayanıklılıkları test edildi. Araştırmada yüzde 100 Mars malzemesiyle oluşturulan malzemelerin dayanıksız olduğu gözlemlendi ancak bilim insanları bu yapıların radyasyona karşı kullanılabileceğini belirtiyor.

Öte yandan 3D yazıcı ile oluşturulan malzemelerde daha az Mars toprağı kullanıldığında yapının sağlamlığında ciddi artışların olduğu kaydedildi. Öyle ki, ortaya çıkan malzemeler titanyumdan bile daha dayanıklı, aynı zamanda daha esnek ve hafif. Bilim insanları bu teknolojinin gelişime çok açık olduğunu ve Mars yolculukları için kritik öneme sahip olduğunu belirtiyor.

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Mars sorununun çözümü 3D yazıcılar olabilir