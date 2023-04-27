Elveda Steam Deck: Merakla beklenen Asus ROG Ally fiyatı ortaya çıktı

Asus ROG Ally fiyatı çok iddialı
Yapılan bir sızıntıya göre Asus ROG Ally görünüşe göre sadece 699,99 dolar olacak. Bu fiyatın AMD Z1 Extreme çip, 16GB RAM ve 512GB SSD içeren model için geçerli olduğu söyleniyor. Dolayısıyla Asus'un 512GB el konsolu 512GB Steam Deck'ten sadece 51 dolar daha pahalı olacak gibi duruyor.
Açıkçası yapılan sızıntının kaynağında güvenilir isim Roland Quandt bulunuyor. Benzer bir şekilde yine güvenilir kaynak SnoopyTech de bu fiyatı onaylıyor. Dolayısıyla ROG Ally’ın 699 dolar fiyat etiketiyle gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bununla birlikte AMD Z1 Extreme yongalı ROG Ally’ın bir de temel Z1 yongalı versiyonunun olacağı biliniyor. Bu konfigürasyonun daha az RAM ve depolama alanıyla gelmesi bekleniyor. Bu nedenle Asus ROG Ally’ın başlangıç fiyatı 400 dolar seviyelerini dahi görebilir.
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Siha-haber olarak değiştirin bence artık sitenin adını. Togghaber de olabilir.
“Microsoft bulut oyun hizmetlerinde güçlü bir konuma sahip, CMA’nın elindeki kanıtlar Microsoft’un Activision Blizzard oyunlarını kendi bulut oyun hizmetine özel hale getirmeyi ticari açıdan faydalı bulacağını göstermiştir. Microsoft halihazırda küresel bulut oyun hizmetlerinin tahmini olarak %60-70’ine sahiptir. XBOX, Windows, Azure ve XBOX Cloud Gaming’e sahip olması nedeniyle bulut oyun alanında nice önemli güçlere sahiptir. Bu anlaşmayla birlikte Microsoft, Call of Duty, Overwatch ve World of Warcraft gibi önemli oyunlara sahip olacak. Bu sayede pazardaki avantajını pekiştirecektir. CMA’nın elindeki kanıtlar, bu anlaşmanın olmaması halinde Activision’ın gelecekte bulut platformları üzerinden oyun hizmeti sağlamaya başlayabileceğini göstermektedir. Bu bulut sistemi Birleşik Krallık’taki oyuncuların pahalı oyun konsolları ve PC’ler satın almaktan kaçınmalarını sağlıyor. Oynanabilirlik konusunda daha fazla esneklik ve seçenek sunuyor. Hızla büyümeye başlayan bulut oyun pazarında Microsoft’un böylesine güçlü bir pozisyon almasına izin vermek, bu fırsatların geliştirilmesi için bolca öneme sahip olan inovasyonu baltalama ihtimali doğuruyor.”