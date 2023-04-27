Elveda Steam Deck: Merakla beklenen Asus ROG Ally fiyatı ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Asus’un duyurduğu el konsolu ROG Ally hakkında çarpıcı iddialar gelmeye devam ediyor. Halihazırda el konsolu tarafında Valve’in Steam Deck modeli ön plana çıksa da görünüşe göre Asus ROG Ally, performans konusunda çok daha iyi olacak. Üstelik fiyat konusunda da rekabetçi diyebileceğimiz bir etiket ile gelecek.

Asus ROG Ally fiyatı çok iddialı

Yapılan bir sızıntıya göre Asus ROG Ally görünüşe göre sadece 699,99 dolar olacak. Bu fiyatın AMD Z1 Extreme çip, 16GB RAM ve 512GB SSD içeren model için geçerli olduğu söyleniyor. Dolayısıyla Asus'un 512GB el konsolu 512GB Steam Deck'ten sadece 51 dolar daha pahalı olacak gibi duruyor.

Açıkçası yapılan sızıntının kaynağında güvenilir isim Roland Quandt bulunuyor. Benzer bir şekilde yine güvenilir kaynak SnoopyTech de bu fiyatı onaylıyor. Dolayısıyla ROG Ally’ın 699 dolar fiyat etiketiyle gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bununla birlikte AMD Z1 Extreme yongalı ROG Ally’ın bir de temel Z1 yongalı versiyonunun olacağı biliniyor. Bu konfigürasyonun daha az RAM ve depolama alanıyla gelmesi bekleniyor. Bu nedenle Asus ROG Ally’ın başlangıç fiyatı 400 dolar seviyelerini dahi görebilir.

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Asus ROG Ally performansı ve çıkış tarihi

Öte yandan Ryzen Z1 serisi temelinde bir APU. AMD tarafından yapılan duyuruya göre Z1 Extreme yongası Zen 4 çekirdeklerinden ve RDNA 3 grafik mimarisinden gücünü alıyor. Ryzen Z1 Extreme yongasında ise 8 çekirdek ve 16 izlek birimi, 12 adet Navi grafik kümesi yanında 24MB ön bellek ve 8.6 TFLOPS seviyesinde işlem gücü bulunuyor. Sayıları bir tarafa bırakıp performansa bakarsak Z1 Extreme, 1080p düşük ayarlarda FarCry 6, RDR 2 gibi oyunlarda 60 FPS bandını tutturuyor. Asus ROG Ally, 11 Mayıs'ta çıkış yapacak.

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Merakla beklenen Asus ROG Ally fiyatı ortaya çıktı