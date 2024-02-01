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    Anlık Bildirim

    Apple, Lightning portundan vazgeçmiyor: Vision Pro'da ilginç detay!

    Apple Vision Pro'yu önceden deneyimleyen meraklı kullanıcılar ilginç bir detayla karşılaştı. Karma gerçeklik gözlüğünün USB-C yerine Lightning kablo kullandığı ortaya çıktı.
    apple vision pro lightning kablosu Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone 15 serisiyle birlikte telefonda da Lightning’den USB-C’ye geçiş yaptı. Apple’ın yeni ürünlerinde artık Lightning bağlantı noktasını ve konnektörünü kullanmayacağı düşünülüyordu ancak Apple, sürpriz şekilde yeni karma gerçeklik gözlüğünde USB-C kullanmıyor. Apple Vision Pro, büyük boyutlu bir Lightning kablo kullanıyor.

    Apple Vision Pro, Lightning kablo kullanıyor!

    Apple Vision Pro, USB-C ile şarj edilebilen harici batarya ile geliyor. Ancak, pil ile Vision Pro arasındaki bağlantı, gözlüğün ucundaki özel bir konektör aracılığıyla gerçekleşiyor. Harici bataryaya bağlanan kablonun çıkarılabilir olduğu Apple tarafından belirtilmiyor ancak bir SIM kart iğnesiyle kolay bir şekilde çıkarılabildiği keşfedildi. Şaşırtıcı olarak, kullanılan kablo; Lightning.

    Apple, Vision Pro’nun harici bataryasının çıkarılabilir bir kabloyla geldiğini belirtmiyor; bu nedenle çoğu kullanıcı bu konektörü veya bağlantı noktasını göremeyecek. Apple’ın neden USB-C konektörü ve portu kullanmadığı bir bilinmezlik. Vision Pro’nun pili büyük ölçüde yalnızca güç ileteceği, neredeyse hiç veri iletmeyeceği göz önüne alınarak Lightning bağlantısının kullanılmış olma ihtimali var. Vision Pro’da kullanılan Lightning kablo, standart Lightning kablosundan çok daha kalın ancak bu gözlüğün fiyatı 3500 dolardan başlıyor. Yeni çıkan bir üründe neden eski bir standart kullanılıyor?

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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