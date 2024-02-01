Apple, Lightning portundan vazgeçmiyor: Vision Pro'da ilginç detay!

Apple Vision Pro, Lightning kablo kullanıyor!
Apple Vision Pro, USB-C ile şarj edilebilen harici batarya ile geliyor. Ancak, pil ile Vision Pro arasındaki bağlantı, gözlüğün ucundaki özel bir konektör aracılığıyla gerçekleşiyor. Harici bataryaya bağlanan kablonun çıkarılabilir olduğu Apple tarafından belirtilmiyor ancak bir SIM kart iğnesiyle kolay bir şekilde çıkarılabildiği keşfedildi. Şaşırtıcı olarak, kullanılan kablo; Lightning.
Apple, Vision Pro’nun harici bataryasının çıkarılabilir bir kabloyla geldiğini belirtmiyor; bu nedenle çoğu kullanıcı bu konektörü veya bağlantı noktasını göremeyecek. Apple’ın neden USB-C konektörü ve portu kullanmadığı bir bilinmezlik. Vision Pro’nun pili büyük ölçüde yalnızca güç ileteceği, neredeyse hiç veri iletmeyeceği göz önüne alınarak Lightning bağlantısının kullanılmış olma ihtimali var. Vision Pro’da kullanılan Lightning kablo, standart Lightning kablosundan çok daha kalın ancak bu gözlüğün fiyatı 3500 dolardan başlıyor. Yeni çıkan bir üründe neden eski bir standart kullanılıyor?Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.