Apple, Lightning portundan vazgeçmiyor: Vision Pro'da ilginç detay!

Tam Boyutta Gör Apple, iPhone 15 serisiyle birlikte telefonda da Lightning’den USB-C’ye geçiş yaptı. Apple’ın yeni ürünlerinde artık Lightning bağlantı noktasını ve konnektörünü kullanmayacağı düşünülüyordu ancak Apple, sürpriz şekilde yeni karma gerçeklik gözlüğünde USB-C kullanmıyor. Apple Vision Pro, büyük boyutlu bir Lightning kablo kullanıyor.

Apple Vision Pro’nun pil ömrü üzüyor: İncelemeler ne diyor? 1 gün önce eklendi

Apple Vision Pro, Lightning kablo kullanıyor!

Apple Vision Pro, USB-C ile şarj edilebilen harici batarya ile geliyor. Ancak, pil ile Vision Pro arasındaki bağlantı, gözlüğün ucundaki özel bir konektör aracılığıyla gerçekleşiyor. Harici bataryaya bağlanan kablonun çıkarılabilir olduğu Apple tarafından belirtilmiyor ancak bir SIM kart iğnesiyle kolay bir şekilde çıkarılabildiği keşfedildi. Şaşırtıcı olarak, kullanılan kablo; Lightning.

Apple, Vision Pro’nun harici bataryasının çıkarılabilir bir kabloyla geldiğini belirtmiyor; bu nedenle çoğu kullanıcı bu konektörü veya bağlantı noktasını göremeyecek. Apple’ın neden USB-C konektörü ve portu kullanmadığı bir bilinmezlik. Vision Pro’nun pili büyük ölçüde yalnızca güç ileteceği, neredeyse hiç veri iletmeyeceği göz önüne alınarak Lightning bağlantısının kullanılmış olma ihtimali var. Vision Pro’da kullanılan Lightning kablo, standart Lightning kablosundan çok daha kalın ancak bu gözlüğün fiyatı 3500 dolardan başlıyor. Yeni çıkan bir üründe neden eski bir standart kullanılıyor?

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