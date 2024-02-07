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    Meta, yapay zekayla oluşturulan gönderileri etiketleme özelliğini test ediyor

    Meta, Facebook, Instagram ve Threads'te yapay zeka tarafından oluşturulan görselleri, sesleri ve videoları tespit edip etiketlemeye başlıyor. Etiketler, her uygulamanın desteklediği dilde sunulacak.
    meta instagram facebook threads yapay zeka etiketleme Tam Boyutta Gör
    Meta, Instagram, Threads ve Facebook’ta kullanıcıların bir içeriğin yapay zeka ile oluşturulup oluşturulmadığını anlamalarına yardımcı olacak etiketleme özelliği üzerine çalışıyor. Meta, bu özeliği yalnızca fotoğraflarda değil, video ve seslerde de kullanmak istiyor.

    Meta, bu özelliği kullanıma sunduğunda platformlarda yayınlanan tüm gönderiler etiketlenecek. Görünmez filigranlar, gömülü meta veriler, görünür işaretler vb. gibi yapay zeka görsellerini tespit etmek için kullanılan sektör standartlarının desteğiyle çalışacak. Dolayısıyla görselde bu işaretlerden biri yoksa Meta’nın gözünden kaçmış olacak. Özellik, yalnızca Meta’nın yapay zeka araçlarıyla oluşturulan görsellerin belirlenmesiyle sınırlı kalmayacak. Şirket, Google, OpenAI, Microsoft, Midjourney, Adobe ve diğer şirketlerin yapay zeka araçlarıyla oluşturulmuş görselleri de belirlemeyi hedefliyor.

    Meta, yalnızca görsellere odaklanmadıklarını, video ve seslerin de etiketleneceğini söylüyor. Ancak, video ve ses tarafında işleyiş biraz farklı. Meta, kullanıcılardan paylaşım sırasında videonun veya sesin dijital olarak oluşturulduğunu veya değiştirildiğini belirten açıklama ve etiketleme aracını kullanmalarını isteyecek. Yapay zeka tarafından oluşturulmuş ancak etiketlenmemiş video veya sesi paylaşan kullanıcı (tespit edilmesi durumunda) cezalandırılacak.

    Meta, etiketleme özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağını söylemedi. Bu arada yapay zeka tarafından oluşturulan görsellerin otomatik olarak etiketlenmesine ilişkin özelliği TikTok ta test ediyor. YouTube, kullanıcıların açıklama girmelerini zorunlu kılıyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 6 saat önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 4 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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