Meta, yapay zekayla oluşturulan gönderileri etiketleme özelliğini test ediyor

Tam Boyutta Gör Meta, Instagram, Threads ve Facebook’ta kullanıcıların bir içeriğin yapay zeka ile oluşturulup oluşturulmadığını anlamalarına yardımcı olacak etiketleme özelliği üzerine çalışıyor. Meta, bu özeliği yalnızca fotoğraflarda değil, video ve seslerde de kullanmak istiyor.

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Meta, bu özelliği kullanıma sunduğunda platformlarda yayınlanan tüm gönderiler etiketlenecek. Görünmez filigranlar, gömülü meta veriler, görünür işaretler vb. gibi yapay zeka görsellerini tespit etmek için kullanılan sektör standartlarının desteğiyle çalışacak. Dolayısıyla görselde bu işaretlerden biri yoksa Meta’nın gözünden kaçmış olacak. Özellik, yalnızca Meta’nın yapay zeka araçlarıyla oluşturulan görsellerin belirlenmesiyle sınırlı kalmayacak. Şirket, Google, OpenAI, Microsoft, Midjourney, Adobe ve diğer şirketlerin yapay zeka araçlarıyla oluşturulmuş görselleri de belirlemeyi hedefliyor.

Meta, yalnızca görsellere odaklanmadıklarını, video ve seslerin de etiketleneceğini söylüyor. Ancak, video ve ses tarafında işleyiş biraz farklı. Meta, kullanıcılardan paylaşım sırasında videonun veya sesin dijital olarak oluşturulduğunu veya değiştirildiğini belirten açıklama ve etiketleme aracını kullanmalarını isteyecek. Yapay zeka tarafından oluşturulmuş ancak etiketlenmemiş video veya sesi paylaşan kullanıcı (tespit edilmesi durumunda) cezalandırılacak.

Meta, etiketleme özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağını söylemedi. Bu arada yapay zeka tarafından oluşturulan görsellerin otomatik olarak etiketlenmesine ilişkin özelliği TikTok ta test ediyor. YouTube, kullanıcıların açıklama girmelerini zorunlu kılıyor.

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Meta, yapay zekayla oluşturulan gönderileri etiketlemeye başlıyor