Meta, yapay zekayla oluşturulan gönderileri etiketleme özelliğini test ediyor

Meta, bu özelliği kullanıma sunduğunda platformlarda yayınlanan tüm gönderiler etiketlenecek. Görünmez filigranlar, gömülü meta veriler, görünür işaretler vb. gibi yapay zeka görsellerini tespit etmek için kullanılan sektör standartlarının desteğiyle çalışacak. Dolayısıyla görselde bu işaretlerden biri yoksa Meta’nın gözünden kaçmış olacak. Özellik, yalnızca Meta’nın yapay zeka araçlarıyla oluşturulan görsellerin belirlenmesiyle sınırlı kalmayacak. Şirket, Google, OpenAI, Microsoft, Midjourney, Adobe ve diğer şirketlerin yapay zeka araçlarıyla oluşturulmuş görselleri de belirlemeyi hedefliyor.
Meta, yalnızca görsellere odaklanmadıklarını, video ve seslerin de etiketleneceğini söylüyor. Ancak, video ve ses tarafında işleyiş biraz farklı. Meta, kullanıcılardan paylaşım sırasında videonun veya sesin dijital olarak oluşturulduğunu veya değiştirildiğini belirten açıklama ve etiketleme aracını kullanmalarını isteyecek. Yapay zeka tarafından oluşturulmuş ancak etiketlenmemiş video veya sesi paylaşan kullanıcı (tespit edilmesi durumunda) cezalandırılacak.
Meta, etiketleme özelliğinin ne zaman kullanıma sunulacağını söylemedi. Bu arada yapay zeka tarafından oluşturulan görsellerin otomatik olarak etiketlenmesine ilişkin özelliği TikTok ta test ediyor. YouTube, kullanıcıların açıklama girmelerini zorunlu kılıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.