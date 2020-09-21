Microsoft, Bethesda’yı satın aldı! Eski ve yeni tüm oyunlar Game Pass’e gelecek

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Microsoft dev bir anlaşmaya imza attı. Bethesda Game Studios ve ZeniMax Media çatısı altındaki diğer oyun şirketlerini satın aldı. Microsoft bu anlaşma için 7.5 milyar dolar ödeyecek.

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Bethesda’nın geliştirdiği oyunlardan Fallout, DOOM, The Elder Scrools, Wolfenstein, Dishonored, Prey, Quake ve Starfield gibi dev yapımlar artık Microsoft’un sahipliğinde olacak. Bethesda’nın yeni geliştireceği oyunlar da Microsoft bünyesinde çıkış yapacak.

Ayrıca Bkz. "Windows 10 Ekim 2020 Güncellemesi'nin son önizleme sürümü yayınlandı"

Anlaşmayla birlikte Bethesda’nın popüler oyunları da dahil olmak üzere eski ve yeni çıkacak tüm oyunları Xbox Game Pass’e eklenecek. Yeni oyunlar çıkış gününde Game Pass’e dahil edilecek.

Microsoft, yeni nesle iddialı bir giriş yapıyor. Bethesda’nın yeni oyunların PS5’e çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor ancak PC veya yeni nesil Xbox sahipleri ayda 30 TL’ye Game Pass aboneliği başlatarak Bethesda'nın tüm oyunlarını ücretsiz olarak oynayacak.

https://news.xbox.com/en-us/2020/09/21/welcoming-bethesda-to-the-xbox-family/

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