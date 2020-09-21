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    Microsoft, Bethesda’yı satın aldı! Eski ve yeni tüm oyunlar Game Pass’e gelecek

    Microsoft bomba anlaşmaya imza attı. Microsoft, Bethesda'yı 7.5 milyar dolar karşılığında bünyesine kattı. Eski ve yeni çıkacak oyunlar Game Pass'e gelecek.
    4 sa.
    4,3b
    77
    37
    Oyunlar
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Microsoft, Bethesda’yı satın aldı! Eski ve yeni tüm oyunlar Game Pass’e gelecek
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    Microsoft dev bir anlaşmaya imza attı. Bethesda Game Studios ve ZeniMax Media çatısı altındaki diğer oyun şirketlerini satın aldı. Microsoft bu anlaşma için 7.5 milyar dolar ödeyecek.

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    Bethesda’nın geliştirdiği oyunlardan Fallout, DOOM, The Elder Scrools, Wolfenstein, Dishonored, Prey, Quake ve Starfield gibi dev yapımlar artık Microsoft’un sahipliğinde olacak. Bethesda’nın yeni geliştireceği oyunlar da Microsoft bünyesinde çıkış yapacak.

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    Anlaşmayla birlikte Bethesda’nın popüler oyunları da dahil olmak üzere eski ve yeni çıkacak tüm oyunları Xbox Game Pass’e eklenecek. Yeni oyunlar çıkış gününde Game Pass’e dahil edilecek.

    Microsoft, yeni nesle iddialı bir giriş yapıyor. Bethesda’nın yeni oyunların PS5’e çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor ancak PC veya yeni nesil Xbox sahipleri ayda 30 TL’ye Game Pass aboneliği başlatarak Bethesda'nın tüm oyunlarını ücretsiz olarak oynayacak.



    https://news.xbox.com/en-us/2020/09/21/welcoming-bethesda-to-the-xbox-family/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 4 sa. en beğenilen
    İyi, iyi MS gözü iyice karartmış. Bu en çok oyunculara yarayacak,, yemişim Sony'sini Microsoft'unu.
    2 Yanıt Yanıtla +26
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    trooe199 (Skinoski Sama) 4 sa.
    Çıkışına günler kala gelen bu hamle baya şey değiştirecek gibi. Hele ki oyunlar xbox özelinde kalırsa sadece TES 6 bile çok kişinin aklını çeler.
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    requizm 4 sa.
    Güzel hamle. Microsoft'un bu satın almaları biz 400 TL'ye oyun alanlar için çok iyi haber.
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    Yorumlar (27) Yorum Yaz Forumda Gör
    MetalWave (serdar günaydın) 30 dk.
    900p konsol mu alınır, önemli olan güç değil ex, 404 not found
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    onurfredy (onur kuru) 1 sa.
    Guzel hamle xbox a kaymaya basladim
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    Pence1 (Ümit Türkmen) 1 sa.
    Allam ya. Seviniyolar bi de. Hakketten ayrı bi dünya bu işe mutlu olanlar. Az sonra alırsınız bethesda' nın... oyunlarını siz. Microsoft tun ne para göz olduğunu bilmiyosunuz anlaşılan. Tekel olmanın bu piyasada anlamını açın sözlükten bi araştırın.
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    Anthropomancy (Levent D) 1 sa.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    esmerbuyucu (E. B.) 2 sa.
    Nerden baksan mükemmel bir hamle
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    sendemail (umit erdem) 2 sa.
    Gel Tes 6 Geeeeel !!!!
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    bedo20 (Bedri Andaç ) 2 sa.
    Bunlar inşallah Bethesdayı batırmazlar.
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    Bender B. Rodriquez (Bender Bending Rodriguez) 2 sa. (düzenlendi)
    Ülen sevinsem mi uzulsem mi bilemedim. Gecen ay bethesta indirimi olmustu baya doldurmustum. Sykrim, evil within, dishonored falan almistim. 120 lira civarinda harcadim. İndirimdeyken hepsini alayim diyordum neyseki almamisim 120 lirayla yirttik



    Dishonored 2 gamepassden kalkacak yaziyordu kalkmaz artik.
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    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 3 sa.
    tüm her şeyi niye almak istiyorlar ki
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    JosefStone 2 sa. Ankaratıplı
    Oyun sektöründe tekel olmak için
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    ctntas 3 sa.
    Adamsın Microsoft. Ucu bana dayanmadıkça rekabeti çok severim XD
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    4323 kez okundu.
    27 kişi, toplam 27 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    microsoft, bethesda ve
    6 etiket daha xbox xbox series x anlaşma satın alma game pass Yazılım
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