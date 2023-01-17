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    Anlık Bildirim

    Microsoft, ChatGPT'yi bulut tabanlı Azure hizmetine ekleyecek

    Microsoft ile OpenAI’ın yakınlaşması giderek devam ediyor. Microsoft Azure OpenAI Service artık genel kullanıma sunuldu ve görünen o ki ChatGPT sohbet robotu da yolda.
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    Microsoft, ChatGPT'yi bulut tabanlı Azure hizmetine ekleyecek Tam Boyutta Gör
    Microsoft, işletmelerin uygulamalarını GPT-3.5, DALL-E 2 ve Codex dahil olmak üzere büyük ölçekli yapay zeka modelleriyle güçlendirmesine olanak tanıyan Azure OpenAI Service'in genel kullanıma sunulduğunu duyurdu. OpenAI’ın en başarılı ve popüler yapay zeka aracı ChatGPT ise yakında Azure OpenAI servisine eklenecek.

    ChatGPT, Microsoft Azure'a geliyor

    Microsoft CEO'su Satya Nadella yapılan duyuruyu tweetlerken ChatGPT’nin çok yakında Azure OpenAI hizmetine ekleneceğini açıkladı. Bu arada Microsoft ise açıklamalarında ChatGPT'nin “GPT-3.5'in ince ayarlı bir sürümü” ile geleceğini söylüyor. Dolayısıyla daha tutarlı ve doğru bilgi gibi gelişmeler Microsoft’un sürümünde olabilir.

    Teknoloji devi, 2019'da Elon Musk tarafından kurulan girişime 1 milyar dolar yatırım yaptığından beri OpenAI ile büyüyen bir ilişki içerisinde. Öte yandan bu duyurunun Microsoft'un şirkete 10 milyar dolar daha yatırım yapmak için görüşmelerde bulunduğuna dair raporların yayınlanmasından kısa bir süre sonra yapılıyor olması da dikkat çekici.

    Microsoft Azure OpenAI Service nedir?

    Microsoft, ChatGPT'yi bulut tabanlı Azure hizmetine ekleyecek Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un Azure OpenAI Service aracı ilk olarak Kasım 2021’de yalnızca sınırlı sayıda davetlilerin kullanımına sunuldu. Bir basın açıklamasına göre şirketler Azure OpenAI’ı müşteri desteği, özelleştirme ve arama, veri çıkarma ve sınıflandırma gibi mevcut bilgilerden bir içgörü elde etmek için kullanabiliyor.

    Ayrıca Microsoft, kendi ürünlerine güç sağlamak için Azure OpenAI Service’i kullanıyor. Geliştiricilerin daha iyi kod yazmasına yardımcı olan GitHub Copilot, formülleri ve ifadeleri otomatik olarak oluşturmak için GPT-3 destekli doğal dilden yararlanan Power BI ve yakın zamanda duyurulan doğal dil istemleriyle içerik oluşturan Microsoft Designer bu hizmete dahil edilmiş durumda.

    Microsoft’un yaptığı açıklamaya göre Azure OpenAI Service fiyatlandırması, kullandıkça öde tüketim modeline dayanıyor. Dolayısıyla her model için bir başına fiyatlandırma yapılıyor. Hizmet her ne kadar genel kullanıma sunulmuş olsa da şu anda hâlâ kayıt gerektiriyor. Microsoft ayrıca ücretsiz deneme imkanı da sunmakta.

    Kaynakça https://azure.microsoft.com/en-us/products/cognitive-services/openai-service#faq https://www.engadget.com/microsoft-add-chat-gpt-azure-openai-062845310.html
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