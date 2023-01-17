Microsoft, ChatGPT'yi bulut tabanlı Azure hizmetine ekleyecek

ChatGPT, Microsoft Azure'a geliyor
Microsoft CEO'su Satya Nadella yapılan duyuruyu tweetlerken ChatGPT’nin çok yakında Azure OpenAI hizmetine ekleneceğini açıkladı. Bu arada Microsoft ise açıklamalarında ChatGPT'nin “GPT-3.5'in ince ayarlı bir sürümü” ile geleceğini söylüyor. Dolayısıyla daha tutarlı ve doğru bilgi gibi gelişmeler Microsoft’un sürümünde olabilir.
Teknoloji devi, 2019'da Elon Musk tarafından kurulan girişime 1 milyar dolar yatırım yaptığından beri OpenAI ile büyüyen bir ilişki içerisinde. Öte yandan bu duyurunun Microsoft'un şirkete 10 milyar dolar daha yatırım yapmak için görüşmelerde bulunduğuna dair raporların yayınlanmasından kısa bir süre sonra yapılıyor olması da dikkat çekici.
Microsoft Azure OpenAI Service nedir?
Ayrıca Microsoft, kendi ürünlerine güç sağlamak için Azure OpenAI Service’i kullanıyor. Geliştiricilerin daha iyi kod yazmasına yardımcı olan GitHub Copilot, formülleri ve ifadeleri otomatik olarak oluşturmak için GPT-3 destekli doğal dilden yararlanan Power BI ve yakın zamanda duyurulan doğal dil istemleriyle içerik oluşturan Microsoft Designer bu hizmete dahil edilmiş durumda.
Microsoft’un yaptığı açıklamaya göre Azure OpenAI Service fiyatlandırması, kullandıkça öde tüketim modeline dayanıyor. Dolayısıyla her model için bir başına fiyatlandırma yapılıyor. Hizmet her ne kadar genel kullanıma sunulmuş olsa da şu anda hâlâ kayıt gerektiriyor. Microsoft ayrıca ücretsiz deneme imkanı da sunmakta.Kaynakça https://azure.microsoft.com/en-us/products/cognitive-services/openai-service#faq https://www.engadget.com/microsoft-add-chat-gpt-azure-openai-062845310.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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