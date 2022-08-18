Microsoft, dizüstü bilgisayarları çökerten şarkıyı açıkladı

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Microsoft'un baş yazılım geliştiricisi Raymond Chen, şirketin blogunda Windows XP işletim sisteminin olduğu günlerde yaşanan bir hikayeyi paylaştı.

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Chen'e göre, adı açıklanmayan "büyük bir bilgisayar üreticisi", Janet Jackson'ın "Rhythm Nation" müzik videosunu oynatırken bazı dizüstü bilgisayarların çöktüğünü tespit etti. Arıza, yalnızca klibi oynayan dizüstü bilgisayarlarda değil, aynı zamanda yakınlarda çalışan dizüstü bilgisayarlarda da gözlendi. Ardından ise diğer üreticilerin dizüstü bilgisayarlarında da benzer sorunlar baş göstermeye başladı.

Hangi bilgisayar şirketi olduğu açıklanmadı

Sonuç olarak, şarkının belirli bir sabit disk modeliyle rezonansa giren bir ses içerdiği ortaya çıktı. Klibin oynatılması sırasında, dizüstü bilgisayar hoparlörlerinden gelen ses dalgaları, 5400 rpm hızındaki sabit sürücünün titreşmesine neden oldu ve bu da dizüstü bilgisayarın arızalanmasına sebep verdi. Sonunda, üretici probleme basit bir çözüm buldu ve eklediği bir filtre ile dizüstü bilgisayarları bu frekansı yeniden üretmemeye zorladı.

Anlatılan hikayenin hangi dizüstü bilgisayarları ve sabit sürücüleri etkilediği açıklanmış değil. Deneyler, sabit disklerin bir çığlık veya belirli bir frekansta sesi yeniden üreten özel bir program yardımıyla çökertilebileceğini ortaya koymuştu.

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