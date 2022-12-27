Xbox satışları geçen yıl 9 milyonun altında kaldı

Tam Boyutta Gör Yaptığı satın alımlarla oyun dünyasının bir numaralı ismi olma yolunda ilerlemeyi kafasına koyan Microsoft, konsol satışı tarafında ise halen hamle yapabilmiş değil. Rakipleri ile arasında büyük farklar var.

Ne kadar Xbox konsolu satıldı?

Activision-Blizzard inceleme raporlarında ortaya çıkan bilgiler konsol savaşlarında son durumu da ortaya koydu. Tarafların verdiği yüzdeler ve genel pazar analizleri dikkate alınarak yapılan tahminlere göre Microsoft geçen yıl 8.97 milyon adet Xbox konsolu sattı.

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Geçen yıl lider 23.67 milyon adet satış ile Nintendo Switch serisi oldu. Sony PlayStation 4 ve 5 ise toplamda 14.7 milyon satış yaptı. Böylece Nintendo pazarda yüzde 50 civarında bir pay elde ederken Sony yüzde 34 civarında, Microsoft da yüzde 16 civarında pay elde etmiş oluyor.

Microsoft’un biraz daha ekosistem ve Xbox Game Pass aboneliğine ağırlık verdiği biliniyor. Bu bakımdan Xbox satışları da düşük kalıyor. Ne var ki son dönemde yapılan satın alımların Xbox satışlarına etki edeceği de bir gerçek.

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