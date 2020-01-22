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    Microsoft'un yeni nesil konsolu Xbox Series X canlı olarak sızdı

    Microsoft'un yeni nesil Xbox konsolunun prototip fotoğrafı sızdırıldı. Her ne kadar cihazın üzerinde prototip yazsa da, görüntüler üretim versiyonuna ait olabilir.
    3 sa.
    1,5b
    31
    7
    Oyun Konsolları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Microsoft’un bu yılın sonunda satışa sunacağı yen nesil oyuncu konsolu Xbox Series X’in prototip fotoğrafı sızdı. Fotoğraflarda cihazın seri numarası gözüküyor. Bir oyun sever, seri numarası yardımıyla bu Xbox’ı kendi Microsoft hesabıyla eşleştirmeyi denedi ve başarılı oldu. Yani fotoğraflar prototip cihaz değil de Xbox Series X’in üretim versiyonuna ait olabilir.

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    Fotoğrafta cihazın giriş portlarını görüyoruz. Önde 1 adet USB, arkada 2 adet USB, 1 adet HDMI, 1 adet optik ses girişi ve güç girişini yer alıyor. Cihazın hava ızgaraları epey büyük. Muhtemelen Xbox One’a göre çabuk tozlanacak ve dışarıya çok ses çıkaracaktır.

    Microsoft, yeni nesil konsolun donanım özellikleriyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Cihazda AMD’nin yonga seti kullanılacak. Yapılan paylaşımlardan ve sızıntılardan yola çıkarak TSMC’nin 7 nm üretim sürecinden geçmiş, Zen 2 mimarili, Navi 2x grafik birimli bir yonga seti kullanılacak. Ayrıca donanımsal ışın izleme teknolojisi sunacak. Bu yonga setinin 10-12 TFLOPS arasında performans sergileyeceği bekleniyor. Xbox One X, 6 TFLOPS seviyesinde çalışıyordu. Xbox Series X, 4K’da akıcı 60 FPS oyun deneyimi sunacak.



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    Xit 3 sa. en beğenilen
    Type c çıkışı olacaktır, olmaması fotonun gerçekçiliğini düşündürüyor...
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    monacomen 3 sa. yeni yorumcu
    Hem bir oyun konsolu hem de salonda ayak altına konacak bir puf veya tabure olarak da kullanılabilir bir tasarım örneği!!
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    barkin67 3 sa.
    Fake gibi geldi yakında çıkar kokusu.
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    1ses1 3 sa.
    "4K’da akıcı 60 FPS oyun deneyimi sunacak." Orta ayarlarda sunar. Çıkınca göreceğiz.
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    Lirikal Militan 2 sa. 1ses1
    Donanım bazinda bakiyorsaniz eger kiyaslamaniz cok yanlış bilginiz olsun. Nesil baslangici ve sonundaki fark bile epey fazla oluyor zaten. Yeni nesilde cok saglam grafikler vereceklerdir emin olun.
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    oly1786 3 sa.
    type-c olmayışının yanında, 3 usb nin 2 sinin arkada ne işi var?
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    Xit 3 sa. en beğenilen
    Type c çıkışı olacaktır, olmaması fotonun gerçekçiliğini düşündürüyor...
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    esmerbuyucu 3 sa. Xit
    Prototip diyor zaten?!
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