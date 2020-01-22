Microsoft'un yeni nesil konsolu Xbox Series X canlı olarak sızdı

Tam Boyutta Gör

Microsoft’un bu yılın sonunda satışa sunacağı yen nesil oyuncu konsolu Xbox Series X’in prototip fotoğrafı sızdı. Fotoğraflarda cihazın seri numarası gözüküyor. Bir oyun sever, seri numarası yardımıyla bu Xbox’ı kendi Microsoft hesabıyla eşleştirmeyi denedi ve başarılı oldu. Yani fotoğraflar prototip cihaz değil de Xbox Series X’in üretim versiyonuna ait olabilir.

Ayrıca Bkz. "Tüm Half-Life serisi bir süreliğine ücretsiz"

Fotoğrafta cihazın giriş portlarını görüyoruz. Önde 1 adet USB, arkada 2 adet USB, 1 adet HDMI, 1 adet optik ses girişi ve güç girişini yer alıyor. Cihazın hava ızgaraları epey büyük. Muhtemelen Xbox One’a göre çabuk tozlanacak ve dışarıya çok ses çıkaracaktır.

Tam Boyutta Gör

Microsoft, yeni nesil konsolun donanım özellikleriyle ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Cihazda AMD’nin yonga seti kullanılacak. Yapılan paylaşımlardan ve sızıntılardan yola çıkarak TSMC’nin 7 nm üretim sürecinden geçmiş, Zen 2 mimarili, Navi 2x grafik birimli bir yonga seti kullanılacak. Ayrıca donanımsal ışın izleme teknolojisi sunacak. Bu yonga setinin 10-12 TFLOPS arasında performans sergileyeceği bekleniyor. Xbox One X, 6 TFLOPS seviyesinde çalışıyordu. Xbox Series X, 4K’da akıcı 60 FPS oyun deneyimi sunacak.

https://twitter.com/Doug_DragoX/status/1219794270518947840

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.