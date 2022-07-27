Microsoft, Xbox Series X/S konsolların açılış sürelerini düşürüyor

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Game Pass abonelik sistemi ile yeni nesil Xbox Series X ve Series S konsollarda büyük bir ilerleme kaydeden Microsoft, cihazlara ek özellikler getirmeye devam ediyor. Şimdi de yazılım devi, konsolların açılış süresini önemli ölçüde kısaltacak yeni bir değişiklik üzerinde çalışıyor.

Önyükleme sürelerini 5 saniye düşürecek

Geçtiğimiz günlerde Twitter üzerinden yeni bir paylaşımda bulunan Xbox entegre pazarlama direktörü Josh Munsee, başlangıç animasyonlarında yapılan bir değişiklik sayesinde Xbox Series X/S cihazların artık daha hızlı açılacağını doğruladı.

Önyükleme sürelerinde 5 saniyelik bir azalma sağlayacak yeni değişiklik şu an için yalnızca Xbox Insider üyelerine sunuluyor olsa da, yakın bir sürede tüm kullanıcılara açılması bekleniyor.

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Ayrıca Xbox ürün yöneticisi Jake Rosenberg, "Sadece animasyon daha kısa değil, aynı zamanda Xbox One nesil konsolları bu değişikliklerle gözle görülür şekilde daha hızlı açılıyor!" açıklamasında bulundu. Böylece yeni değişikliğin eski nesil konsollara da geleceğini söyleyebiliriz.

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