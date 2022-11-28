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    Xiaomi duyurdu: İşte MIUI 14 ve Xiaomi 13 serisi için tanıtım tarihi

    MIUI 14 ve Xiaomi 13 serisi için beklenen çıkış tarihi belli oldu. Xiaomi 13'te düz bir ekran olacak. Xiaomi 13 Pro ise kavisli bir ekrana ev sahipliği yapacak. En akıcı mobil arayüz geliyor mu?
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    MIUI 14 Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 13 serisi ve MIUI 14 isimli mobil arayüz için gün sayılıyor. Xiaomi 13'ün ekranı kavisli olmayacak. Bu ekran 1.61 mm'lik ultra dar bir çerçeve altyapısı ve kalitesi üst düzey olarak nitelendirilen bir OLED panel ile donatılacak. Xiaomi 13 Pro ise düz olmayan ekran yapısı ve 1 inç büyüklüğünde olan Sony IMX989 sensörü ile ön plana çıkıyor.​​​​​​

    Xiaomi 13 serisi ve MIUI 14 için çıkış tarihi yayımlandı

    Optik görüntü sabitleme (OIS) özelliği ve çözünürlüğü 50 MP olduğu söylenen Sony IMX8 isimli ana kamera ile piyasaya sürüleceği belirtilen bu iki yeni model gücünü Snapdragon 8 Gen 2 isimli işlemciden alacak.

    MIUI 14 ise Xiaomi Ürün Direktörü ve MIUI Geliştirme Başkanı Jin Fan'a göre en akıcı ve en hafif mobil arayüz olacak. Çinli firma yeni serisini ve yeni mobil arayüzünü 1 Aralık 2022 tarihinde tanıtacak. 

    Xiaomi 13 serisi Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 13'te 6.2 inç büyüklüğünde olan ve Full HD Plus teknolojisinin yer aldığı 120 Hz ekran yenileme hızlı bir panel göreceğiz. Pro sürümünde ise ekranın büyüklüğü 6.7 inç olacak.

    Xiaomi 13 Pro'daki kavisli ekranın AMOLED teknolojisine sahip olan Samsung 2K E6 olduğu bildirildi. MIUI 14 güncellemesi Xiaomi, Redmi ve POCO modelleri için yayımlanacak.

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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

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    alfa-x 2 gün önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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