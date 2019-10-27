NASA'nın dev gezegen avcısı TESS, uzaylı aramaya başlıyor

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NASA'nın 2018 yılında yörüngeye yerleştirdiği yeni nesil gezegen avcısı TESS, şimdi de uzaylı arayışına başlıyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama yayınlayan NASA, bir SETI (Dünya Dışı Akıllı Yaşam Araştırması) projesi olan Breakthrough Listen araştırmacılarıyla yeni bir ortaklık anlaşması imzaladıklarını ve TESS'in bundan sonra dünya dışı akıllı yaşam arayışlarında da kullanılacağını duyurdu.

100 milyon dolarlık bir proje olan Breakthrough Listen, İsrailli milyarder Yuri Milner ve Stephen Hawking tarafından 2015 yılında başlatılmıştı. Projede, dünyanın en güçlü uzay gözlemevleri kullanılarak uzaylılara ait radyo sinyalleri araştırılıyor. Bilim insanları burada hedef olarak Dünya'ya yakın konumlarda bulunan bir milyon yıldızı belirlemiş.

Konuyla ilgili konuşan Breakthrough Initiatives yöneticisi Pete Worden,"Dünyanın en güçlü SETI araştırmasının, en yetenekli gezegen avcımız TESS ve ekibiyle iş birliği yapıyor olması gerçekten de heyecan verici. Birlikte insanlık tarihinin belki de en derin sorularından birisine cevap vermeye çalışacağız: Evrende yalnız mıyız?"

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TESS Uzay Teleskobu, 2018 yılının Nisan ayında fırlatılmış ve Temmuz ayında da gezegen avına başlamıştı. Gökyüzünü 26 farklı bölüme ayırarak gözlem gerçekleştiren TESS her bir bölümü en az 27 gün boyunca inceliyor. TESS tıpkı Breakthrough Listen projesi gibi araştırmalarında Dünya'ya yakın konumlarda bulunan 200 bin yıldızı hedef alıyor. Breakthrough Listen ve TESS bu anlamda epey uyumlu bir ikili olacak diyebiliriz.

TESS, 2018'de görev süresinin sonuna gelen Kepler teleskobunun yerine hazırlanmıştı. 2009-2018 yılları arasında gezegen avlayan Kepler, bugün bilinen yaklaşık 4000 ötegezegenin %70'ini tek başına keşfetti. NASA'lı araştırmacılar şimdi TESS'in çıtayı bir kademe daha yukarıya çıkarmasını ve 10 binin üzerinde ötegezegen keşfetmesini bekliyor.

TESS tarafından keşfedilen ötegezegenler ayrıca gelecekte James Webb veya WFIRST gibi yeni nesil uzay teleskoplarıyla detaylı bir şekilde incelenebilecek. Örneğin ötegezegenlerin atmosferlerinde, yaşamın varlığına işaret eden biyosignatür gazları araştırılabilecek.

Ayrıca Bkz. "Kepler Uzay Teleskobu'nun görevi resmen sona erdi"

Breakthrough Listen araştırmacıları ise TESS ötezegenlerinde 'teknosignatür' araştırmaları yapacak. Teknosignatürler, çevresinde tespit edilebilir değişikliklere neden olan teknolojilere ait kanıtlar şeklinde özetlenebilir. Bu tarz yaşam izleri teorik anlamda farklı formlarda bulunabiliyor. Lazer emisyonları veya Dyson küreleri gibi mega yapılar teknosignatürlere örnek olarak verilebilir. TV ve radyo yayınlarında ortaya çıkan sinyal sızıntıları da yine teknosignatür olarak değerlendirebilir ancak bazı bilim insanları evrenin doğal yollarla oluşan radyo sinyalleriyle dolu olduğunu ve bu nedenle bu tarz sinyallerin teknosignatür kategorisinde değerlendirilmemesi gerektiğini düşünüyor.

Breakthrough Listen projesi Yuri Milner tarafından kurulan Breakthrough Initiatives kurumunun bir parçası. Breakthrough Initiatives, 2016 yılında duyurusu yapılan başka bir güneş sistemine uzay aracı gönderme projesi Breakthrough Starshot ile gündeme gelmişti. Aynı kurumun ayrıca Enceladus'a bir sonda gönderme planı da var.

https://newatlas.com/space/nasas-tess-exoplanet-mission-alien-life/