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    Nvidia'nın amiral gemisi GeForce RTX 4090 daha çıkmadan ön siparişe açıldı

    Nvidia’nın yeni GeForce RTX 4090 ekran kartı daha tanıtılmadan ön siparişe açıldı. Vietnamlı perakende firmasında listelenen kartın fiyatı da dikkat çeken detaylar arasında.
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    Nvidia GeForce RTX 4090 daha çıkmadan ön siparişe açıldı
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    Nvidia’nın yeni RTX 40 serisi ekran kartlarının tanıtım tarihi yaklaştıkça kartlara dair daha fazla bilgi ortalığa saçılmaya devam ediyor. Son olarak GeForce RTX 4090, bir Vietnamlı perakendecide ön siparişe açılarak ortaya çıktı.

    Vietnamlı perakendecinin temel ve premium olarak iki farklı RTX 4090 kartını farklı fiyatlarla ön siparişe sunduğunu görüyoruz. Temel model olarak nitelendirilen ve muhtemelen Founders Edition olduğunu düşündüğümüz RTX 4090 için yaklaşık 2100 dolar, premium RTX 4090 için ise yaklaşık 2520 dolar fiyat biçilmiş.

    Fiyatlar gerçekçi olabilir

    Bu perakendecinin fiyatlarını sadece tahmin mi ettiğini yoksa gerçekten de fiyat noktasında bir bilgilerinin olup olmadığını bilmiyoruz. Fakat aktarılanlara bunun gerçekçi bir fiyat olduğu zira RTX 3090’ın Vietnam’da bu fiyattan piyasaya girdiği belirtiliyor.

    Öte yandan Nvidia, yeni RTX 40 serisi ekran kartlarını 20 Eylül tarihinde GTC 2022 kapsamında düzenleyeceği GeForce Beyond etkinliğinde duyuracak. Bu sunum sırasında ise RTX 4090, RTX 4080 ve RTX 4070 kartlarının duyurulmasını bekliyoruz.

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