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GeForce RTX 4090’ın özelleştirilmiş üretici modelleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak Zotac’ın RTX 4090 AMP Extreme AIRO versiyonuna ait fotoğraflar sızdırılmış durumda. Görüntülere baktığımızda Zotac’ın RTX 4090 çözümünün hayli büyük olduğunu fark ediyoruz.

Zotac RTX 4090 devasa soğutucuya sahip

Zotac’a ait RTX 4090 tasarımsal açıdan oldukça farklı görünüyor ve devasa bir boyutu ile dikkat çekiyor. Karta konumlandırılmış olan dev soğutucu bloğu, PCB’nin en az üçte biri kadar daha büyük duruyor. Bununla birlikte kartın dört slotluk bir alan kaplayabileceği belirtiliyor. Bunun yanında soğutma tarafında ayrıca üçlü fan tasarımının olduğunu görmekteyiz.

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Üzücü bir şekilde kartın güç konektörünü bu fotoğraflardan göremiyoruz. Fakat daha önceki bilgilere göre tek 16 pin PCIe Gen 5.0 (12VHPWR) konektörünün kart üzerinde olmasını bekliyoruz. Bununla birlikte Zotac RTX 4090 AMP Extreme AIRO’nun kutusunun üzerindeki bilgilere göre Icestorm 3.0, çift BIOS, Firestorm yazılımı, Spectra 2 RGB aydınlatma gibi özelliklerin kartın bünyesinde olacağı belirtiliyor.

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RTX 4090 beklenen özellikleri

AD102 GPU’sunu kullanan RTX 4090’ın RTX 3090'dan yüzde 56 ve RTX 3090 Ti'den ise yüzde 52 daha fazla olan toplamda 16.384 CUDA çekirdeğine sahip olması bekleniyor. Ayrıca kartın 384 bit veri yolunda 24 GB GDDR6X belleklere ev sahipliği yapacağı ve maksimum 1TB/sn bant genişliği sağlayacağı aktarılıyor. Nvidia tarafından 20 Eylül’de düzenlenecek etkinlik kapsamında yeni RTX 40 serisi hakkında daha fazla bilgilere ulaşacağımızı da belirtelim.

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Devasa soğutuculu Zotac RTX 4090 ortaya çıktı