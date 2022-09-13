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    Devasa soğutuculu Zotac RTX 4090 ortaya çıktı

    Nvidia’nın beklenen RTX 40 serisine az bir süre kaldı ve artık üreticiler tarafından özelleştirilmiş kartları görmeye başlıyoruz. Son olarak karşımıza ise Zotac RTX 4090 kartı çıkıyor.
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    Devasa soğutuculu Zotac RTX 4090 ortaya çıktı
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    GeForce RTX 4090’ın özelleştirilmiş üretici modelleri ortaya çıkmaya devam ediyor. Son olarak Zotac’ın RTX 4090 AMP Extreme AIRO versiyonuna ait fotoğraflar sızdırılmış durumda. Görüntülere baktığımızda Zotac’ın RTX 4090 çözümünün hayli büyük olduğunu fark ediyoruz.

    Zotac RTX 4090 devasa soğutucuya sahip

    Zotac’a ait RTX 4090 tasarımsal açıdan oldukça farklı görünüyor ve devasa bir boyutu ile dikkat çekiyor. Karta konumlandırılmış olan dev soğutucu bloğu, PCB’nin en az üçte biri kadar daha büyük duruyor. Bununla birlikte kartın dört slotluk bir alan kaplayabileceği belirtiliyor. Bunun yanında soğutma tarafında ayrıca üçlü fan tasarımının olduğunu görmekteyiz.

    Devasa soğutuculu Zotac RTX 4090 ortaya çıktı
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    Üzücü bir şekilde kartın güç konektörünü bu fotoğraflardan göremiyoruz. Fakat daha önceki bilgilere göre tek 16 pin PCIe Gen 5.0 (12VHPWR) konektörünün kart üzerinde olmasını bekliyoruz. Bununla birlikte Zotac RTX 4090 AMP Extreme AIRO’nun kutusunun üzerindeki bilgilere göre Icestorm 3.0, çift BIOS, Firestorm yazılımı, Spectra 2 RGB aydınlatma gibi özelliklerin kartın bünyesinde olacağı belirtiliyor.

    Devasa soğutuculu Zotac RTX 4090 ortaya çıktı
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    RTX 4090 beklenen özellikleri

    AD102 GPU’sunu kullanan RTX 4090’ın RTX 3090'dan yüzde 56 ve RTX 3090 Ti'den ise yüzde 52 daha fazla olan toplamda 16.384 CUDA çekirdeğine sahip olması bekleniyor. Ayrıca kartın 384 bit veri yolunda 24 GB GDDR6X belleklere ev sahipliği yapacağı ve maksimum 1TB/sn bant genişliği sağlayacağı aktarılıyor. Nvidia tarafından 20 Eylül’de düzenlenecek etkinlik kapsamında yeni RTX 40 serisi hakkında daha fazla bilgilere ulaşacağımızı da belirtelim.

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    Siper hedefi 12'den vurdu

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    serdarzero 4 gün önce

    Abone sayısı doğru mudur acaba

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    Tony Ferguson 5 gün önce

    içerik cok iyi teşekkürler

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    Whisper 5 gün önce

    @gokhanw10 her gönderiye aynı yorumu yapma hocam...

    G
    gokhanw10 1 hafta önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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