Oyun odaklı OnePlus Ace 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Tam Boyutta Gör OnePlus Ace 2, bugün OnePlus’ın Hindistan’daki tanıtım etkinliğinden sadece birkaç saat önce Çin’de resmiyet kazandı. OnePlus Ace 2, Hindistan pazarına OnePlus 11R 5G olarak girecek. OnePlus Ace 2, amiral gemisi OnePlus 11 ile tasarım öğelerinin birçoğunu paylaşıyor. Qualcomm’un geçen yılki Snapdragon 8 Plus Gen 1 5G işlemcisinden güç alan telefon, 120Hz AMOLED ekran, 16GB RAM, 50MP ana kamera, 100W şarj desteğiyle geliyor.

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OnePlus Ace 2 fiyatı

OnePlus Ace 2 fiyatı 412 dolardan başlıyor. Bu fiyatlandırma, 12GB RAM 256GB depolama alanlı model için geçerli. 16GB + 256GB modelin fiyatı 456 dolar, 16GB + 512GB modelin fiyatı da 515 dolar.

OnePlus Ace 2 özellikleri

Tam Boyutta Gör OnePlus Ace 2, tasarım olarak OnePlus 11’e benziyor; benzer arka kamera modülüne sahip ancak Hasselblad markasını görmüyoruz. Ortada delik çentik barındıran 6.74 inç FHD+ kavisli ekran, 120Hz yenileme hızını destekliyor. OnePlus’ın alert slider olarak isimlendirdiği özellik de mevcut. 3.5mm kulaklık girişine de sahip olan telefon, 8.7mm kalınlığında, 204 gr ağırlığında. Fiyatın vermiş olduğu etkiyle Qualcomm’un en yeni işlemcisi yerine Snapdragon 8+ Gen 1 5G yongasını kullanılmış. 50MP (IMX890 sensör) birincil kameraya 8MP ultra geniş lens, 2MP makro kamera eşlik ediyor. Öndeki kamera da 16MP sensör.

OnePlus Ace 2, 5177mm2 sekiz kanallı ısı dağılımlı buhar odalı soğutmaya sahip. OnePlus, soğutma sisteminin 2 yıl sürdüğünü, tipik VC sıvı soğutma mekanizmalarından iki kat daha etkili olan gelişmiş ısı dağılımı sağlayan özel bir teknolojiye dayandığını iddia ediyor. Telefon, mobil oyunları oynarken daha iyi ağ kararlılığı ve bağlantı için LinkBoost 4.0 ağ optimizasyonlarına ve yüksek performanslı antenlere sahip. Ayrıca multiplayer oyunlarda daha iyi oyun deneyimi için oyun ekranını milisaniyeler içinde optimize eden oyun çerçevesi sabitleme motoruna sahip. Cihaz, USB-C portu üzerinden 100W SuperVOOC hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh batarya ile geliyor. Stereo hoparlörler ve Dolby Atmos destekliyor. Ekran içi parmak izi okuyucu, Bluetooth 5.2, Android 13 tabanlı ColorOS 13 diğer özellikler arasında.

OnePlus Ace 2 teknik özellikleri

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Ekran : 6.74 inç, FHD+, 451ppi, 120Hz, 1450nit, Asahi Glass AGC koruma

: 6.74 inç, FHD+, 451ppi, 120Hz, 1450nit, Asahi Glass AGC koruma İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, Adreno 730 GPU

: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, Adreno 730 GPU Bellek : 12GB / 16GB LPDDR5X RAM

: 12GB / 16GB LPDDR5X RAM Depolama : 256GB / 512GB UFS 3.1

: 256GB / 512GB UFS 3.1 Arka kamera : 50MP (Sony IMX890 sensör, f/1.8), 8MP ultra geniş (Omnivision OV08D10 sensör, f/2.2), 2MP makro (Omnivision OV02B10 sensör, f/2.4)

: 50MP (Sony IMX890 sensör, f/1.8), 8MP ultra geniş (Omnivision OV08D10 sensör, f/2.2), 2MP makro (Omnivision OV02B10 sensör, f/2.4) Ön kamera : 16MP (f/2.4)

: 16MP (f/2.4) Boyut ve ağırlık : 163.4 x 74.3 x 8.7mm, 204 g

: 163.4 x 74.3 x 8.7mm, 204 g Bağlantı : Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C

: Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C Batarya : 5000 mAh (100W SuperVOOC hızlı şarj)

: 5000 mAh (100W SuperVOOC hızlı şarj) Yazılım: Android 13, ColorOS 13

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