Oyun odaklı OnePlus Ace 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

OnePlus Ace 2 fiyatı
OnePlus Ace 2 fiyatı 412 dolardan başlıyor. Bu fiyatlandırma, 12GB RAM 256GB depolama alanlı model için geçerli. 16GB + 256GB modelin fiyatı 456 dolar, 16GB + 512GB modelin fiyatı da 515 dolar.
OnePlus Ace 2 özellikleri
OnePlus Ace 2, 5177mm2 sekiz kanallı ısı dağılımlı buhar odalı soğutmaya sahip. OnePlus, soğutma sisteminin 2 yıl sürdüğünü, tipik VC sıvı soğutma mekanizmalarından iki kat daha etkili olan gelişmiş ısı dağılımı sağlayan özel bir teknolojiye dayandığını iddia ediyor. Telefon, mobil oyunları oynarken daha iyi ağ kararlılığı ve bağlantı için LinkBoost 4.0 ağ optimizasyonlarına ve yüksek performanslı antenlere sahip. Ayrıca multiplayer oyunlarda daha iyi oyun deneyimi için oyun ekranını milisaniyeler içinde optimize eden oyun çerçevesi sabitleme motoruna sahip. Cihaz, USB-C portu üzerinden 100W SuperVOOC hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh batarya ile geliyor. Stereo hoparlörler ve Dolby Atmos destekliyor. Ekran içi parmak izi okuyucu, Bluetooth 5.2, Android 13 tabanlı ColorOS 13 diğer özellikler arasında.
OnePlus Ace 2 teknik özellikleri
- Ekran: 6.74 inç, FHD+, 451ppi, 120Hz, 1450nit, Asahi Glass AGC koruma
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, Adreno 730 GPU
- Bellek: 12GB / 16GB LPDDR5X RAM
- Depolama: 256GB / 512GB UFS 3.1
- Arka kamera: 50MP (Sony IMX890 sensör, f/1.8), 8MP ultra geniş (Omnivision OV08D10 sensör, f/2.2), 2MP makro (Omnivision OV02B10 sensör, f/2.4)
- Ön kamera: 16MP (f/2.4)
- Boyut ve ağırlık: 163.4 x 74.3 x 8.7mm, 204 g
- Bağlantı: Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C
- Batarya: 5000 mAh (100W SuperVOOC hızlı şarj)
- Yazılım: Android 13, ColorOS 13
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CGI birazyapmacık olmuş...
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?