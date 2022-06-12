Renault fiyatları haziranda ne kadar zamlandı? İşte yeni fiyatlar

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Sıfır otomobil fiyatları artmaya devam ediyor. Renault Haziran 2022 güncel fiyat listesine baktığımızda modellerin mayıs ayına göre yüzde 7 civarında zamlandığını görmekteyiz. Örneğin Renault Clio'nun 361.900 TL'lik başlangıç fiyatı haziranda 386.900 TL'ye yükselmiş.

2022 model Renault Clio'nun en pahalı versiyonu olan Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg ise son zamlarla birlikte 500 bin TL sınırını aşmış durumda. Mayıs sonunda 488.900 TL fiyat etiketine sahip olan versiyonun yeni fiyatı 523.000 TL olarak karşımıza çıkıyor.

2022 model Renault Taliant'ın 65 beygirlik 1.0 SCe motorlu giriş seviyesi mayıs sonunda 376.000 TL liste fiyatına sahipti. Aynı versiyon haziran ayında 393.900 TL'den başlıyor. Renault Taliant'ın fiyatı da yeni zamlarla birlikte 523.900 TL'ye kadar uzanıyor. Renault'nun elektrikli otomobili ZOE'ye baktığımızda ise fiyatının 729.900 TL'ye kadar çıktığını görüyoruz. Üstelik ZOE, Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobili konumunda.

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2022 model Renault Megane Sedan fiyatları da haziran ayında Joy 1.3 TCe 140 bg versiyonu ile 519.000 TL seviyesinden başlıyor ve fiyatlar dizel otomatik versiyonla birlikte 768.000 TL'ye kadar uzanıyor. Görüldüğü üzere son zamlarla birlikte B segment otomobillerin fiyatları 500 bin TL'yi, C segment otomobillerin fiyatları da 700 bin TL'yi aşmış durumda.

Son olarak, geçtiğimiz ay 1 milyon TL sınırını aşan 2022 model Renault Talisman'ın satış fiyatı da güncel listede 1.141.900 TL olarak karşımıza çıkıyor.

Not: Listelerdeki mayıs fiyatları 31 Mayıs 2022 tarihine aittir.

Renault Clio 2022 Haziran fiyat listesi Versiyon Fiyat-Mayıs Fiyat-Haziran Joy 1.0 Sce 65 bg 361.900 TL 386.900 TL Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 432.900 TL 461.000 TL Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 449.900 TL 481.900 TL Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg 488.900 TL 523.000 TL

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Renault Taliant 2022 Haziran fiyat listesi Versiyon Fiyat-Mayıs Fiyat-Haziran Joy 1.0 Sce 65 bg 376.000 TL 393.900 TL Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 467.000 TL 487.900 TL Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg 501.000 TL 523.900 TL

Renault ZOE 2022 Haziran fiyat listesi Versiyon Fiyat-Mayıs Fiyat-Haziran Zen 80 kW Z.E. 50 698.900 TL 729.900 TL

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Renault Captur 2022 Haziran fiyat listesi Versiyon Fiyat-Mayıs Fiyat-Haziran Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 648.000 TL 680.900 TL Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 693.000 TL 726.000 TL RS Line 1.3 TCe EDC 155 bg 726.000 TL 760.900 TL

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Renault Megane 2022 Haziran fiyat listesi Versiyon Fiyat-Mayıs Fiyat-Haziran Joy 1.3 TCe 140 bg 484.900 TL 519.000 TL Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg 494.900 TL 529.900 TL Joy 1.3 TCe EDC 140 bg 542.900 TL 583.900 TL Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg 552.900 TL 593.900 TL Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 617.900 TL 662.900 TL Joy Comfort 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 628.000 TL 673.000 TL Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 624.900 TL 669.000 TL Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 668.000 TL 717.000 TL Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 691.900 TL 742.900 TL Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 717.000 TL 768.000 TL

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Renault fiyatları zamlandı: Renault 2022 Haziran fiyat listesi