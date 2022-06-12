Renault fiyatları haziranda ne kadar zamlandı? İşte yeni fiyatlar

- Renault Clio 2022 Haziran fiyat listesi
- Renault Taliant 2022 Haziran fiyat listesi
- Renault ZOE 2022 Haziran fiyat listesi
- Renault Captur 2022 Haziran fiyat listesi
- Renault Megane 2022 Haziran fiyat listesi
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Sıfır otomobil fiyatları artmaya devam ediyor. Renault Haziran 2022 güncel fiyat listesine baktığımızda modellerin mayıs ayına göre yüzde 7 civarında zamlandığını görmekteyiz. Örneğin Renault Clio'nun 361.900 TL'lik başlangıç fiyatı haziranda 386.900 TL'ye yükselmiş.
2022 model Renault Clio'nun en pahalı versiyonu olan Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg ise son zamlarla birlikte 500 bin TL sınırını aşmış durumda. Mayıs sonunda 488.900 TL fiyat etiketine sahip olan versiyonun yeni fiyatı 523.000 TL olarak karşımıza çıkıyor.
2022 model Renault Taliant'ın 65 beygirlik 1.0 SCe motorlu giriş seviyesi mayıs sonunda 376.000 TL liste fiyatına sahipti. Aynı versiyon haziran ayında 393.900 TL'den başlıyor. Renault Taliant'ın fiyatı da yeni zamlarla birlikte 523.900 TL'ye kadar uzanıyor. Renault'nun elektrikli otomobili ZOE'ye baktığımızda ise fiyatının 729.900 TL'ye kadar çıktığını görüyoruz. Üstelik ZOE, Türkiye'nin en ucuz elektrikli otomobili konumunda.
2022 model Renault Megane Sedan fiyatları da haziran ayında Joy 1.3 TCe 140 bg versiyonu ile 519.000 TL seviyesinden başlıyor ve fiyatlar dizel otomatik versiyonla birlikte 768.000 TL'ye kadar uzanıyor. Görüldüğü üzere son zamlarla birlikte B segment otomobillerin fiyatları 500 bin TL'yi, C segment otomobillerin fiyatları da 700 bin TL'yi aşmış durumda.
Son olarak, geçtiğimiz ay 1 milyon TL sınırını aşan 2022 model Renault Talisman'ın satış fiyatı da güncel listede 1.141.900 TL olarak karşımıza çıkıyor.
Not: Listelerdeki mayıs fiyatları 31 Mayıs 2022 tarihine aittir.
|Versiyon
|Fiyat-Mayıs
|Fiyat-Haziran
|Joy 1.0 Sce 65 bg
|361.900 TL
|386.900 TL
|Joy 1.0 TCe X-Tronic 90 bg
|432.900 TL
|461.000 TL
|Touch 1.0 TCe X-Tronic 90 bg
|449.900 TL
|481.900 TL
|Icon 1.0 TCe X-Tronic 90 bg
|488.900 TL
|523.000 TL
|Versiyon
|Fiyat-Mayıs
|Fiyat-Haziran
|Joy 1.0 Sce 65 bg
|376.000 TL
|393.900 TL
|Joy 1.0 Turbo X-tronic 90 bg
|467.000 TL
|487.900 TL
|Touch 1.0 Turbo X-tronic 90 bg
|501.000 TL
|523.900 TL
|Versiyon
|Fiyat-Mayıs
|Fiyat-Haziran
|Zen 80 kW Z.E. 50
|698.900 TL
|729.900 TL
|Versiyon
|Fiyat-Mayıs
|Fiyat-Haziran
|Touch 1.3 TCe EDC 140 bg
|648.000 TL
|680.900 TL
|Icon 1.3 TCe EDC 140 bg
|693.000 TL
|726.000 TL
|RS Line 1.3 TCe EDC 155 bg
|726.000 TL
|760.900 TL
|Versiyon
|Fiyat-Mayıs
|Fiyat-Haziran
|Joy 1.3 TCe 140 bg
|484.900 TL
|519.000 TL
|Joy Comfort 1.3 TCe 140 bg
|494.900 TL
|529.900 TL
|Joy 1.3 TCe EDC 140 bg
|542.900 TL
|583.900 TL
|Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg
|552.900 TL
|593.900 TL
|Joy 1.5 Blue dCi EDC 115 bg
|617.900 TL
|662.900 TL
|Joy Comfort 1.5 Blue dCi EDC 115 bg
|628.000 TL
|673.000 TL
|Touch 1.3 TCe EDC 140 bg
|624.900 TL
|669.000 TL
|Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg
|668.000 TL
|717.000 TL
|Icon 1.3 TCe EDC 140 bg
|691.900 TL
|742.900 TL
|Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg
|717.000 TL
|768.000 TL
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aga kalk atinanın fethi
aga kalk mavi vatan
şükürler olsun dolar artık düşecek