Samsung Galaxy S23 ile S23 Plus arasındaki farklar ne olacak?

Tam Boyutta Gör Samsung’un Galaxy S23 serisini tanıtmasını çok az kaldı. 1 Şubat’ta Galaxy S23, Galaxy S23 Plus ve Galaxy S23 Ultra modellerini göreceğiz. Bu sene üç telefon arasında teknik özellik olarak çok fazla farklılık olmayacak. Tabii ki kıyaslama için henüz erken ancak kâğıt üzerinde, Samsung Galaxy S23 Plus vs Galaxy S23 karşılaştırması yapmak mümkün.

Samsung Galaxy S23 serisinde modele göre hız farkı olacak 1 gün önce eklendi

UFS 3.1 depolama

Serinin en düşük fiyatlı modeli; Samsung Galaxy S23 128GB. Şirket, UFS 4.0 depolama çiplerinin 128GB versiyonunu belli sebeplerle yapmadığından baz model doğal olarak daha yavaş olacak. Düz S23 modelini tercih eden kullanıcılar, daha hızlı deneyim için 256GB’lık modeli seçmek durumunda. S23 Plus baz modeli 256GB ile başlıyor. UFS 3.1’in UFS 4.0’a kıyasla yarı yarıya okuma ve yazma hızına sahip olduğu biliniyor.

WiFi 6E bağlantısı

WiFi 7 bağlantısı, S23+ ve S23 Ultra’ya özel olacak. Başka bir deyişle, Galaxy S23, WiFi 6E’ye sahip olacak. Her ikisinin de 2.4GHz, 5GHz ve 6GHz radyo frekansı bantlarına erişimi olmasına rağmen teoride WiFi 7, WiFi 6E’den 4.8 kat daha fazla bant genişliğine sahip. Tabii ki WiFi 7 hızlarını deneyimlemek için WiFi 7 router olması gerekiyor. UWB (Ultra Geniş Bant) teknolojisinin de yalnızca Galaxy S23 Plus’ta olabileceği söyleniyor.

25W hızlı kablolu şarj

Tasarım olarak, Galaxy S23’ün ekranının biraz daha kalın çerçevelere, bildirimler için de daha az gelişmiş titreşim motoruna sahip olduğu söyleniyor. Şarj yönünden, Galaxy S23+ ve Galaxy S23 Ultra’da bulunan 45W hızlı şarj yerine 25W hızlı kablolu şarj özelliğine sahip. S23, daha küçük olduğundan tabii ki daha küçük bir pile (3900 mAh) sahip. Ancak her iki model de 10W kablosuz şarj, 4.5W ters kablosuz şarjı destekliyor.

Ortak özellikler

S23 ile S23 Plus arasındaki farklar genel olarak bunlar olacak. Bunun dışında, 120Hz Full HD+ Dinamik AMOLED 2x ekran, HDR10+, 1750 nit parlaklık, 12MP ön kamera, 50MP ana kamera, Gorilla Glass Victus 2 koruması, Armor alüminyum çerçeve dahil diğer özellikler ortak olacak. Ayrıca işlemci (Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy işlemci) ve bellek (8GB LPDDR5X RAM) de aynı olacak.

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Samsung Galaxy S23 vs S23 Plus karşılaştırma: Farklar neler?