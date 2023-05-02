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    Anlık Bildirim

    Samsung, Galaxy S24'te tasarım değişikliğine gitmeyecek

    Samsung Galaxy S23 ve S23+ modelleri, yeni kamera düzeni ile karşımıza çıkmıştı. Markanın Galaxy S24 için aynı tasarımı sürdüreceği söyleniyor.                  
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    samsung galaxy s24 tasarımı değişmeyecek Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy S23 ve S23 Plus’ta geçen yılın en üst seviye modeli S22 Ultra’nın kamera düzenini kullanmıştı. Güney Koreli firmanın bu yıl da bu anlayışı sürdüreceği söyleniyor. Yani, tasarım değişikliği bekleyenler için Galaxy S24 hayal kırıklığı olacak.

    Samsung’un Galaxy S24 serisi için S23 tasarımına bağlı kalacağı söyleniyor. Galaxy S24, Galaxy S24 Plus ve Galaxy S24 Ultra’nın arka kamera tasarımı S23 serisi ile aynı olacak. Öte yandan Samsung’un amiral gemisi akıllı telefonları için iki yıl aynı tasarımı kullandığı biliniyor. Galaxy S21 ile Galaxy S22, benzer arka tasarıma sahipti. Galaxy S24 serisi de S23 serisine oldukça benzeyebilir. Bununla birlikte S24 ile S23 arasında ufak değişiklikler olacaktır.

    Samsung’un bazı Galaxy S24 modellerinde Exynos işlemci kullanacağı (Exynos 2400) söyleniyor. Exynos 2400, 4nm üretim sürecinden geçen, 10 çekirdek CPU ile 12 çekirdek AMD RDNA2 tabanlı Xclipse GPU içeren bir işlemci. Galaxy S24 modelleri, en düşük 12GB RAM 256GB depolama alanı ile gelecek.

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    F
    farkil 2 gün önce

    gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.

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    alfa-x 2 gün önce

    Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah

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