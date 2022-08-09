Samsung Galaxy Unpacked etkinliğinden beklenenler neler?

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Samsung Galaxy Unpacked kapsamında tanıtılmasını beklediğimiz modeller ise şöyle: Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Watch 5 ve Galaxy Buds Pro 2. Bunların yanında etkinlikte farklı servis ve ürün tanıtımının da yapılmasını bekliyoruz. Samsung, yaz ayındaki lansmanlarında önceden yeni nesil Galaxy Note telefonlarını tanıtıyordu fakat geçtiğimiz yıl Note serisi sonlandırıldı. Bu serinin marka özellikleri ise Galaxy S22 Ultra olarak karşımıza çıktı. Yani Galaxy Unpacked 2022 etkinliğinde bir Galaxy Note modeli görmeyi beklemeyin.

Galaxy Z Fold 4 özellikleri

Galaxy Z Fold 4, Güney Koreli teknoloji devinin bir sonraki amiral gemi sınıfı katlanabilir telefon modeli olarak karşımıza çıkıyor. Tasarım açısından önceki model ile benzer görünürken, cihaz üzerinde bulunan menteşelerin daha az görünür yapıda olduğu dikkat çekiyor. Galaxy Z Fold 4, 120 Hz yenile hızı sunabilen katlanabilir 7.6 inç boyutunda AMOLED ekran ile gelecek. Cihazın dış tarafındaki ekran ise yine 120 Hz yenileme hızına ve 6.2 inçlik AMOLED ekrana sahip olacak. S Pen desteği ile gelecek katlanabilir telefonun kalbinde ise Snapdragon 8 Plus Gen 1 yongası yer alacak. 4.400 mAh kapasiteli pil ile donatılan telefonda 12 GB RAM yer alacak.

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Galaxy Z Fold 4’ün ortaya çıkan görselleri, geçen yılın modeline benzerliğini doğrularken telefon üstünde yer alan üçlü kamera kurulumu da detaylanmış durumda. Z Fold 4’te bulunan ana kamera 50 MP çözünürlüğünde olurken bunu 12 MP’lik geniş açı ve 10 MP’lik telefoto lens takip edecek. Galaxy S22 ve S22 Plus modellerinde gördüğümüz kurulum bu modele taşınıyor. Z Fold 4’ün dış ekranında 10 MP özçekim kamerası yer alırken, iç ekranda geçen yılki modelde çok da beğenmediğimiz ekran altına yerleştirilmiş 4 MP çözünürlüğünde bir kamera göreceğiz. Yazılım tarafındaysa One UI 4 tabanlı Android 12 sürümü yer alacak.

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Galaxy Z Flip 4 özellikleri

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Samsung’un katlanabilir kapalı telefonu Galaxy Z Flip 4 modelinde de devasa değişiklikler beklenmiyor. Görsel açıdan önceki yılki modele benzer olmasını beklediğimiz telefonun harici bildiirm ekranın yanında çift kamera kurulumunu göreceğiz. Ekran altı kameranın bu modelde olmadığını sızan görüntülerden görebiliyoruz. Buradaki özçekim kamerasının 10 MP değerinde olduğu aktarılıyor. Samsung’un yeni kapaklı telefonunda 6.7 inç Full HD+ AMOLED ekran bulunacak. Harici bildirim ekranında ise 2.1 inç panel göreceğiz. Bunlarında yanında Z Flip 4, Snapdragon 8 Plus Gen 1 yongasından gücünü alçak ve 3700 mAh pile sahip olacak.

Galaxy Watch 5 özellikleri

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Samsung’un belki de son dönemlerde en çok sızan cihazı Watch 5 akıllı saat serisi oldu diyebiliriz. Geçtiğimiz yıl Watch 4 ve Watch 4 Classic olarak iki ayrılan akıllı saatler bu sene Watch 5 ve Watch 5 Pro olarak ayrılacak.

Ortaya çıkan görsellere göre Watch 5 Pro’nun dönen çerçeveye sahip olmadığı görülüyor. Öte yandan cihazda 572 veya 590 mAh gücünde batarya yer alacak, ki burada önceki modele göre bir artış söz konusu. Titanyum gövdeye sahip olmasını beklediğimiz Watch 5 Pro modelinin yalnızca 45 mm model ile piyasaya sunulması söz konusu. Standart Watch 5 ise 44 mm ve 40 mm boyutunda iki modele sahip olacak, aynı geçen yılki Watch 4’te olduğu gibi. Watch 5 serisi, One UI Watch arayüzüne sahip yeni Wear Os 3.5 ile çıkacak.

Galaxy Buds Pro 2 özelikleri

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Galaxy Buds Pro 2 hakkında bilgiler oldukça net. Kulaklıklarda akıllı aktif gürültü engelleme (ANC) özelliğinin yanında IPX7, 10 mm sürücüler ve 360 derece ses gibi yetenekler olması bekleniyor. Bununla birlikte Bluetooth 5.3 desteği ve tek şarj ile 8 saat pil ömrü sunulacak. Bu şarj süresi kutusu ile birlikte 29 saate kadar uzatılabilecek. Samsung’un Galaxy Buds 2 Pro modelinin 229 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulmasını bekliyoruz.

Samsung Galaxy Unpacked etkinliği ne zaman?

Galaxy Unpacked etkinliği bu yıl 10 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek. Türkiye saati ile 16.00’da başlayacak olan etkinlikte yukarıdaki cihazların yanında başka ürün veya servislerin de tanıtılması muhtemel.

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