Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sinemada bu hafta: Manevi Değer, Adresi Olmayan Ev, Anakonda (26 Aralık 2025)

    Bu hafta sinema salonlarında yedi film gösterime girerken, dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte bu hafta sinemaseverleri bekleyen yeni filmler:             

    Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

    Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

    Bu hafta sinemalarda yedi yeni film gösterime giriyor. Bunların başında, eleştirmenlerin övgülere boğduğu Manevi Değer geliyor. Onun dışında korku ve komedi türlerinde yeni filmler de sinemaseverleri bekliyor. İşte bu hafta sinemalarda vizyona giren filmler:

    1️⃣ Manevi Değer (Sentimental Value)

    Sentimental Value Tam Boyutta Gör
    Daha önce Oslo, 31 Ağustos ve Dünyanın En Kötü İnsanı gibi dikkat çekici filmlere imza atan Joachim Trier'in yazıp yönettiği Manevi Değer, bu yılın en iyi filmleri arasında gösteriliyor; Oscar yarışında da epey iddialı olması bekleniyor.
    • Tür: Drama
    • Yönetmen: Joachim Trier
    • Oyuncular: Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas, Elle Fanning 

    Cannes Film Festivali’nde Jüri Büyük Ödülü’ne layık görülen Manevi Değer, uzun süredir görüşmedikleri babalarıyla yüzleşen iki kız kardeşin hikâyesini anlatıyor. Yönetmenin önceki filmi Dünyanın En Kötü İnsanı'nda olduğu gibi, Manevi Değer'in başrolünde de Renate Reinsve yer alıyor. Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas ve Elle Fanning ise oyuncu kadrosunun öne çıkan diğer isimleri.

    2️⃣ Adresi Olmayan Ev

    Adresi Olmayan Ev Tam Boyutta Gör
    Bu hafta vizyona giren yerli filmlerin başında ise Boran Kuzum, Osman Sonant, Janset gibi isimleri bir araya getiren Adresi Olmayan Ev geliyor. 
    • Tür: Bilim-Kurgu, Drama
    • Yönetmen: Hatice Aşkın
    • Oyuncular: Boran Kuzum, Osman Sonant, Janset, Zeynep Tuğçe Bayat

    Alper, büyük bir suçtan suçlu bulunan herkesin toplumdan silindiği bir ülkede genç ve gelecek vadeden bir savcıdır. Ancak annesi hüküm giydiğinde, Alper bir zamanlar korumak için savaştığı kuralları sorgulamaya başlar.

    3️⃣ Anakonda (Anaconda)

    Anakonda (Anaconda) Tam Boyutta Gör
    Jack Black ve Paul Rudd'ın başrollerini paylaştığı Anakonda, aksiyon ve komedinin iç içe geçtiği keyifli bir macera vadediyor.
    • Tür: Macera, Komedi, Aksiyon
    • Yönetmen: Tom Gormican
    • Oyuncular: Jack Black, Paul Rudd, Steve Zahn, Thandiwe Newton, Daniela Melchior

    Film, yıllardır en sevdikleri film Anakonda'yı yeniden çekmenin hayalini kuran Doug ve Griff'in, orta yaş krizine girdikleri bir dönemde bu hayallerini gerçekleştirmek için atıldıkları macerayı konu ediniyor.

    4️⃣ Good Boy

    Good Boy Tam Boyutta Gör
    Korku türüne farklı bir yorum getiren Good Boy, bir evde yaşanan paranormal olayları sahibi Todd ile beraber o eve taşınan köpek Indy'nin gözünden anlatıyor.
    • Tür: Korku, Gerilim
    • Yönetmen: Ben Leonberg
    • Oyuncular: Indy, Shane Jensen, Arielle Friedman

    Todd ve köpeği Indy, Todd’un ailesinden kalma ormanın ortasındaki ıssız bir kulübeye yerleşir. Bir süre sonra Indy, evde karanlık ve rahatsız edici bir varlık olduğunu anlar. Todd ise yanı başındaki bu kötücül gücün daha da tehlikeli hale geldiğini fark etmez. Sadık dost Indy, hem sahibini hem de kendisini korumak için sadece kendisinin görebildiği bu tehlikeyle karşı karşıya gelecektir. 

    5️⃣ Astronot (The Astronaut)

    Astronot (The Astronaut) Tam Boyutta Gör
    Bilim-kurgu ve gerilim türlerini harmanlayan Astronot, uzaydan döndükten sonra tuhaf olaylar yaşamaya başlayan bir astronota odaklanıyor.
    • Tür: Gerilim, Bilim-kurgu
    • Yönetmen: Jess Varley
    • Oyuncular: Kate Mara, Laurence Fishburne, Gabriel Luna, Ivana Milicevic

    ​​​​İlk uzay görevinden dönen astronot Sam Walker, rehabilitasyon ve tıbbi testler için NASA gözetiminde yüksek güvenlikli bir eve yerleştirilir. Ancak evde yaşanmaya başlayan açıklanamaz ve giderek rahatsız edici olaylar, Sam’i huzursuz eder. Zamanla, uzaydan yalnız dönmediğine ve dünya dışı bir varlığın onunla birlikte Dünya’ya gelmiş olabileceğine inanmaya başlar.

    6️⃣ Uzaylı Dostum Flik (Fleak)

    Uzaylı Dostum Flik (Fleak) Tam Boyutta Gör
    Küçük çocuklarıyla birlikte sinemaya gidecek aileler için bu hafta iki yeni film vizyona giriyor. Bunlardan ilki animasyon türündeki Fleak.
    • Tür: Animasyon, Aile, Macera
    • Yönetmen: Jens Møller

    Thomas, kendini çoğu zaman kardeşlerinin gölgesinde hissettiği bir dönemde, başka bir gezegenden gelen sevimli ve tüylü Flik ile tanışır. Flik onu renkli, eğlenceli ve sürprizlerle dolu dünyasına götürür. Bu büyülü yolculuk sırasında Thomas’ın gölgesi yanlışlıkla komik ve yaramaz bir yaratığa dönüşür. Yaratık biraz ortalığı karıştırsa da Thomas ve kardeşleri güçlerini birleştirerek her şeyi tatlı bir şekilde yoluna koyarlar.

    7️⃣ Macera Takımı Kampta (Campamento Garra de Oso)

    Macera Takımı Kampta (Campamento Garra de Oso) Tam Boyutta Gör
    Bu haftanın tüm aileye hitap edebilecek ikinci filmi ise Macera Takımı Kampta.
    • Tür: Macera, Aile, Komedi
    • Yönetmen: Silvia Quer
    • Oyuncular: Júlia Raya, Martín Abelló Sevillano, Edu Soto

    Hayal gücü geniş ve yaramaz bir kız olan Maia ve çekingen arkadaşı Jan, sevdikleri yaz kampını inşaatçı Sebastián'ın pençelerinden kurtarmak için zamana karşı yarışmak zorundadır. Bunu yapmak için, vadide hala dolaştığına inandıkları, yıllardır kimsenin görmediği bir ayıyı amansızca aramaya başlarlar. Bu vahşi macerada onlara vadiyi ve vahşi yaşamı koruma görevlerinde beklenmedik bir kahramana dönüşen huysuz ama komik kokarca Fritz eşlik eder.

    Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

    Her hafta olduğu gibi bu hafta da sinemaların yanı sıra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte dijital tarafında bu haftanın öne çıkanları:

    1️⃣ Cover-Up

    Cover-Up Tam Boyutta Gör
    Bu hafta Netflix'te yayınlanacak filmlerin başında, yılın en belgesellerinden olduğu söylenen Cover-Up geliyor.
    • Tür: Macera, Aile, Komedi
    • Yönetmen: Silvia Quer
    • Yayın Tarihi: 26 Aralık
    • Platform: Netflix

    Oscar ödüllü belgeselci Laura Poitras'ın (Citizenfour, All the Beauty and the Bloodshed) yönettiği film, Pulitzer ödüllü usta gazeteci Seymour Hersh'ün uzun yıllara yayılan çalışmalarına odaklanıyor. Hersh'ün kariyerine çevrilen kamera, onun haberleri üzerinden ABD'nin dünyanın dört bir yanında karıştığı kirli işlere de ışık tutuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Asker ocağının tanıdık aracı Unimog yenilendi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    araçta elektrik kaçağı nasıl tamir edilir sevenleri ayırmanın günahı ölü balığın canlanıp denize girdiği yer komşu çocuğu gürültüsü yargıtay kararları samsung buzdolabı yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A26 5G
    Samsung Galaxy A26 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250R G9
    HP 250R G9
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum