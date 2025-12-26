Sinemada bu hafta: Manevi Değer, Adresi Olmayan Ev, Anakonda (26 Aralık 2025)

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

Bu hafta sinemalarda yedi yeni film gösterime giriyor. Bunların başında, eleştirmenlerin övgülere boğduğu Manevi Değer geliyor. Onun dışında korku ve komedi türlerinde yeni filmler de sinemaseverleri bekliyor. İşte bu hafta sinemalarda vizyona giren filmler:

1️⃣ Manevi Değer (Sentimental Value)

Tam Boyutta Gör Daha önce Oslo, 31 Ağustos ve Dünyanın En Kötü İnsanı gibi dikkat çekici filmlere imza atan Joachim Trier'in yazıp yönettiği Manevi Değer, bu yılın en iyi filmleri arasında gösteriliyor; Oscar yarışında da epey iddialı olması bekleniyor.

Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Joachim Trier

: Joachim Trier Oyuncular: Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas, Elle Fanning

Cannes Film Festivali’nde Jüri Büyük Ödülü’ne layık görülen Manevi Değer, uzun süredir görüşmedikleri babalarıyla yüzleşen iki kız kardeşin hikâyesini anlatıyor. Yönetmenin önceki filmi Dünyanın En Kötü İnsanı'nda olduğu gibi, Manevi Değer'in başrolünde de Renate Reinsve yer alıyor. Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas ve Elle Fanning ise oyuncu kadrosunun öne çıkan diğer isimleri.

2️⃣ Adresi Olmayan Ev

Tam Boyutta Gör Bu hafta vizyona giren yerli filmlerin başında ise Boran Kuzum, Osman Sonant, Janset gibi isimleri bir araya getiren Adresi Olmayan Ev geliyor.

Tür : Bilim-Kurgu, Drama

: Bilim-Kurgu, Drama Yönetmen : Hatice Aşkın

: Hatice Aşkın Oyuncular: Boran Kuzum, Osman Sonant, Janset, Zeynep Tuğçe Bayat

Alper, büyük bir suçtan suçlu bulunan herkesin toplumdan silindiği bir ülkede genç ve gelecek vadeden bir savcıdır. Ancak annesi hüküm giydiğinde, Alper bir zamanlar korumak için savaştığı kuralları sorgulamaya başlar.

3️⃣ Anakonda (Anaconda)

Tam Boyutta Gör Jack Black ve Paul Rudd'ın başrollerini paylaştığı Anakonda, aksiyon ve komedinin iç içe geçtiği keyifli bir macera vadediyor.

Tür : Macera, Komedi, Aksiyon

: Macera, Komedi, Aksiyon Yönetmen : Tom Gormican

: Tom Gormican Oyuncular: Jack Black, Paul Rudd, Steve Zahn, Thandiwe Newton, Daniela Melchior

Film, yıllardır en sevdikleri film Anakonda'yı yeniden çekmenin hayalini kuran Doug ve Griff'in, orta yaş krizine girdikleri bir dönemde bu hayallerini gerçekleştirmek için atıldıkları macerayı konu ediniyor.

4️⃣ Good Boy

Tam Boyutta Gör Korku türüne farklı bir yorum getiren Good Boy, bir evde yaşanan paranormal olayları sahibi Todd ile beraber o eve taşınan köpek Indy'nin gözünden anlatıyor.

Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Yönetmen : Ben Leonberg

: Ben Leonberg Oyuncular: Indy, Shane Jensen, Arielle Friedman

Todd ve köpeği Indy, Todd’un ailesinden kalma ormanın ortasındaki ıssız bir kulübeye yerleşir. Bir süre sonra Indy, evde karanlık ve rahatsız edici bir varlık olduğunu anlar. Todd ise yanı başındaki bu kötücül gücün daha da tehlikeli hale geldiğini fark etmez. Sadık dost Indy, hem sahibini hem de kendisini korumak için sadece kendisinin görebildiği bu tehlikeyle karşı karşıya gelecektir.

5️⃣ Astronot (The Astronaut)

Tam Boyutta Gör Bilim-kurgu ve gerilim türlerini harmanlayan Astronot, uzaydan döndükten sonra tuhaf olaylar yaşamaya başlayan bir astronota odaklanıyor.

Tür : Gerilim, Bilim-kurgu

: Gerilim, Bilim-kurgu Yönetmen : Jess Varley

: Jess Varley Oyuncular: Kate Mara, Laurence Fishburne, Gabriel Luna, Ivana Milicevic

​​​​İlk uzay görevinden dönen astronot Sam Walker, rehabilitasyon ve tıbbi testler için NASA gözetiminde yüksek güvenlikli bir eve yerleştirilir. Ancak evde yaşanmaya başlayan açıklanamaz ve giderek rahatsız edici olaylar, Sam’i huzursuz eder. Zamanla, uzaydan yalnız dönmediğine ve dünya dışı bir varlığın onunla birlikte Dünya’ya gelmiş olabileceğine inanmaya başlar.

6️⃣ Uzaylı Dostum Flik (Fleak)

Tam Boyutta Gör Küçük çocuklarıyla birlikte sinemaya gidecek aileler için bu hafta iki yeni film vizyona giriyor. Bunlardan ilki animasyon türündeki Fleak.

Tür : Animasyon, Aile, Macera

: Animasyon, Aile, Macera Yönetmen: Jens Møller

Thomas, kendini çoğu zaman kardeşlerinin gölgesinde hissettiği bir dönemde, başka bir gezegenden gelen sevimli ve tüylü Flik ile tanışır. Flik onu renkli, eğlenceli ve sürprizlerle dolu dünyasına götürür. Bu büyülü yolculuk sırasında Thomas’ın gölgesi yanlışlıkla komik ve yaramaz bir yaratığa dönüşür. Yaratık biraz ortalığı karıştırsa da Thomas ve kardeşleri güçlerini birleştirerek her şeyi tatlı bir şekilde yoluna koyarlar.

7️⃣ Macera Takımı Kampta (Campamento Garra de Oso)

Tam Boyutta Gör Bu haftanın tüm aileye hitap edebilecek ikinci filmi ise Macera Takımı Kampta.

Tür : Macera, Aile, Komedi

: Macera, Aile, Komedi Yönetmen : Silvia Quer

: Silvia Quer Oyuncular: Júlia Raya, Martín Abelló Sevillano, Edu Soto

Hayal gücü geniş ve yaramaz bir kız olan Maia ve çekingen arkadaşı Jan, sevdikleri yaz kampını inşaatçı Sebastián'ın pençelerinden kurtarmak için zamana karşı yarışmak zorundadır. Bunu yapmak için, vadide hala dolaştığına inandıkları, yıllardır kimsenin görmediği bir ayıyı amansızca aramaya başlarlar. Bu vahşi macerada onlara vadiyi ve vahşi yaşamı koruma görevlerinde beklenmedik bir kahramana dönüşen huysuz ama komik kokarca Fritz eşlik eder.

Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

Her hafta olduğu gibi bu hafta da sinemaların yanı sıra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte dijital tarafında bu haftanın öne çıkanları:

1️⃣ Cover-Up

Tür : Macera, Aile, Komedi

: Macera, Aile, Komedi Yönetmen : Silvia Quer

: Silvia Quer Yayın Tarihi : 26 Aralık

: 26 Aralık Platform: Netflix

Oscar ödüllü belgeselci Laura Poitras'ın (Citizenfour, All the Beauty and the Bloodshed) yönettiği film, Pulitzer ödüllü usta gazeteci Seymour Hersh'ün uzun yıllara yayılan çalışmalarına odaklanıyor. Hersh'ün kariyerine çevrilen kamera, onun haberleri üzerinden ABD'nin dünyanın dört bir yanında karıştığı kirli işlere de ışık tutuyor.

