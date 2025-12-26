Sinemada bu hafta: Manevi Değer, Adresi Olmayan Ev, Anakonda (26 Aralık 2025)

Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.
Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿
Bu hafta sinemalarda yedi yeni film gösterime giriyor. Bunların başında, eleştirmenlerin övgülere boğduğu Manevi Değer geliyor. Onun dışında korku ve komedi türlerinde yeni filmler de sinemaseverleri bekliyor. İşte bu hafta sinemalarda vizyona giren filmler:
1️⃣ Manevi Değer (Sentimental Value)
- Tür: Drama
- Yönetmen: Joachim Trier
- Oyuncular: Renate Reinsve, Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas, Elle Fanning
Cannes Film Festivali’nde Jüri Büyük Ödülü’ne layık görülen Manevi Değer, uzun süredir görüşmedikleri babalarıyla yüzleşen iki kız kardeşin hikâyesini anlatıyor. Yönetmenin önceki filmi Dünyanın En Kötü İnsanı'nda olduğu gibi, Manevi Değer'in başrolünde de Renate Reinsve yer alıyor. Stellan Skarsgård, Inga Ibsdotter Lilleaas ve Elle Fanning ise oyuncu kadrosunun öne çıkan diğer isimleri.
2️⃣ Adresi Olmayan Ev
- Tür: Bilim-Kurgu, Drama
- Yönetmen: Hatice Aşkın
- Oyuncular: Boran Kuzum, Osman Sonant, Janset, Zeynep Tuğçe Bayat
Alper, büyük bir suçtan suçlu bulunan herkesin toplumdan silindiği bir ülkede genç ve gelecek vadeden bir savcıdır. Ancak annesi hüküm giydiğinde, Alper bir zamanlar korumak için savaştığı kuralları sorgulamaya başlar.
3️⃣ Anakonda (Anaconda)
- Tür: Macera, Komedi, Aksiyon
- Yönetmen: Tom Gormican
- Oyuncular: Jack Black, Paul Rudd, Steve Zahn, Thandiwe Newton, Daniela Melchior
Film, yıllardır en sevdikleri film Anakonda'yı yeniden çekmenin hayalini kuran Doug ve Griff'in, orta yaş krizine girdikleri bir dönemde bu hayallerini gerçekleştirmek için atıldıkları macerayı konu ediniyor.
4️⃣ Good Boy
Todd ve köpeği Indy, Todd’un ailesinden kalma ormanın ortasındaki ıssız bir kulübeye yerleşir. Bir süre sonra Indy, evde karanlık ve rahatsız edici bir varlık olduğunu anlar. Todd ise yanı başındaki bu kötücül gücün daha da tehlikeli hale geldiğini fark etmez. Sadık dost Indy, hem sahibini hem de kendisini korumak için sadece kendisinin görebildiği bu tehlikeyle karşı karşıya gelecektir.
5️⃣ Astronot (The Astronaut)
- Tür: Gerilim, Bilim-kurgu
- Yönetmen: Jess Varley
- Oyuncular: Kate Mara, Laurence Fishburne, Gabriel Luna, Ivana Milicevic
İlk uzay görevinden dönen astronot Sam Walker, rehabilitasyon ve tıbbi testler için NASA gözetiminde yüksek güvenlikli bir eve yerleştirilir. Ancak evde yaşanmaya başlayan açıklanamaz ve giderek rahatsız edici olaylar, Sam’i huzursuz eder. Zamanla, uzaydan yalnız dönmediğine ve dünya dışı bir varlığın onunla birlikte Dünya’ya gelmiş olabileceğine inanmaya başlar.
6️⃣ Uzaylı Dostum Flik (Fleak)
- Tür: Animasyon, Aile, Macera
- Yönetmen: Jens Møller
Thomas, kendini çoğu zaman kardeşlerinin gölgesinde hissettiği bir dönemde, başka bir gezegenden gelen sevimli ve tüylü Flik ile tanışır. Flik onu renkli, eğlenceli ve sürprizlerle dolu dünyasına götürür. Bu büyülü yolculuk sırasında Thomas’ın gölgesi yanlışlıkla komik ve yaramaz bir yaratığa dönüşür. Yaratık biraz ortalığı karıştırsa da Thomas ve kardeşleri güçlerini birleştirerek her şeyi tatlı bir şekilde yoluna koyarlar.
7️⃣ Macera Takımı Kampta (Campamento Garra de Oso)
- Tür: Macera, Aile, Komedi
- Yönetmen: Silvia Quer
- Oyuncular: Júlia Raya, Martín Abelló Sevillano, Edu Soto
Hayal gücü geniş ve yaramaz bir kız olan Maia ve çekingen arkadaşı Jan, sevdikleri yaz kampını inşaatçı Sebastián'ın pençelerinden kurtarmak için zamana karşı yarışmak zorundadır. Bunu yapmak için, vadide hala dolaştığına inandıkları, yıllardır kimsenin görmediği bir ayıyı amansızca aramaya başlarlar. Bu vahşi macerada onlara vadiyi ve vahşi yaşamı koruma görevlerinde beklenmedik bir kahramana dönüşen huysuz ama komik kokarca Fritz eşlik eder.
Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬
Her hafta olduğu gibi bu hafta da sinemaların yanı sıra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte dijital tarafında bu haftanın öne çıkanları:
1️⃣ Cover-Up
- Tür: Macera, Aile, Komedi
- Yönetmen: Silvia Quer
- Yayın Tarihi: 26 Aralık
- Platform: Netflix
Oscar ödüllü belgeselci Laura Poitras'ın (Citizenfour, All the Beauty and the Bloodshed) yönettiği film, Pulitzer ödüllü usta gazeteci Seymour Hersh'ün uzun yıllara yayılan çalışmalarına odaklanıyor. Hersh'ün kariyerine çevrilen kamera, onun haberleri üzerinden ABD'nin dünyanın dört bir yanında karıştığı kirli işlere de ışık tutuyor.