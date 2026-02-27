Sinemada bu hafta: Kıbrıs Türküsü, Çığlık 7, Kopma Noktası (27 Şubat 2026)

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Bu hafta sinema salonlarında sekiz yeni film izleyici ile buluşuyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

Bu hafta sinemalarda gösterime giren filmlerin başında Kıbrıs'ta verilen mücadeleye odaklanan Kıbrıs Türküsü geliyor. Onun yanı sıra Çığlık serisinin yeni filmi ve Serdar Akar imzalı 7 Büyük Günah gibi filmler de bu hafta sinemalara geliyor.

1️⃣ Kıbrıs Türküsü

Tam Boyutta Gör Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu'nun da yönetmeni olan Özer Feyzioğlu'nun çektiği Kıbrıs Türküsü, Kıbrıs'ta verilen egemenlik mücadelesine odaklanıyor.

Tür : Drama, Tarihi

: Drama, Tarihi Yönetmen : Özer Feyzioğlu

: Özer Feyzioğlu Oyuncular: Emre Bey, Almila Ada, Macit Koper, Barış Kiralioğlu, Hüseyin Avni Danyal, Murat Serezli

Kıbrıs Türküsü, 1957-1974 yılları arasında Kıbrıs’ta yaşanan şiddet olaylarını ve Türk Mukavemet Teşkilatı’nın kuruluşuyla birlikte bir öğretmenin direnişçiye dönüşmesini konu alıyor. Halkını korumak için Türk Mukavemet Teşkilatı’na katılan Ali karakteri üzerinden Kıbrıs Türklerinin on yedi yıla yayılan mücadelesini anlatan film, aynı zamanda sürecin diplomatik ayağındaki tarihi figürlere ve siyasi gelişmelere yer veriyor.

2️⃣ Çığlık 7 (Scream 7)

Tam Boyutta Gör Ünlü korku serisi Scream, bu hafta yedinci filmiyle sinemalara geri dönecek. Altıncı film sonrası yapımcılar Filistin'e destek veren oyuncuları kovduğu için, yeni filmde ekip değişiyor ve eski serideki oyuncular geri dönüyor. Bu yüzden film boykot çağrılarıyla karşı karşıya.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Kevin Williamson

: Kevin Williamson Oyuncular: Neve Campbell, Courteney Cox, Isabel May, Jasmin Savoy Brown

Sidney Prescott’un yeni bir hayat kurduğu sakin kasabada yeni bir Hayalet Maskeli katili ortaya çıktığında, en karanlık korkuları gerçeğe dönüşür. Kızı bir sonraki hedef haline geldiğinde, Sidney ailesini korumaya kararlıdır. Ancak bunu başarmak için geçmişinin dehşetleriyle yüzleşmeli ve kanlı döngüyü sonsuza dek bitirmelidir.

3️⃣ Baba Anne Kız Kardeş Erkek Kardeş (Father Mother Sister Brother)

Tam Boyutta Gör Ünlü yönetmen Jim Jarmusch'un Venedik'te Altın Aslan kazanan son filmi Father Mother Sister Brother, 27 Şubat'ta MUBI'de yayınlanacak, bir gün sonra ise sinemalarda vizyona girecek.

Tür : Drama, Komedi

: Drama, Komedi Yönetmen : Jim Jarmusch

: Jim Jarmusch Oyuncular: Cate Blanchett, Adam Driver, Tom Waits, Charlotte Rampling, Mayim Bialik

Jim Jarmusch imzalı bu antolojik anlatı, yetişkin çocukların ebeveynleri ve birbirleriyle olan mesafeli ilişkilerini üç farklı coğrafyada geçen hikâyeler aracılığıyla mercek altına alıyor.

4️⃣ 7 Büyük Günah

Tam Boyutta Gör Kurtlar Vadisi ve Barda'nın yönetmeni olarak tanınan Serdar Akar'ın çektiği 7 Büyük Günah, bu hafta vizyona giren bir diğer yerli film.

Tür : Gerilim, Drama

: Gerilim, Drama Yönetmen : Serdar Akar

: Serdar Akar Oyuncular: Deniz Tansel Öngel, Engin Hepileri, Ege Kökenli, Algı Eke, Ruhi Sarı, Sadi Celil Cengiz

Gizli bir aşk yaşayan Nergis ve Ali, Nergis'in kocası Hasan'ı öldürmek için ormanda ücra bir kulübede buluşur. Ancak bu basit cinayet planı, 5 milyon dolarlık bir paranın ortaya çıkmasıyla beklenmedik misafirler ve mafyanın da olaya dahil olmasıyla büyük ve kanlı bir hesaplaşmaya dönüşür.

5️⃣ Kopma Noktası (Dead Man's Wire)

Tam Boyutta Gör Gerçek bir hikâyeden esinlenen Kopma Noktası, Oscar adayı yönetmen Gus Van Sant'ın (Good Will Hunting, Milk) imzasını taşıyor.

Tür : Drama, Suç

: Drama, Suç Yönetmen : Gus Van Sant

: Gus Van Sant Oyuncular: Bill Skarsgård, Al Pacino, Cary Elwes, Colman Domingo

Tony Kiritsis, 8 Şubat 1977’de Meridian Mortgage Company başkanı Richard Hall’un ofisine girerek onu bir av tüfeğiyle rehin alır. Tüfeğin tetiğinden kendi boynuna bağladığı tel sayesinde, tetik çekildiği anda ikisini de öldürecek bir düzenek kurmuştur. Böylece ülke çapında canlı yayında izlenen, gerilimi yüksek bir rehine krizi başlar.

6️⃣ Arco

Tam Boyutta Gör Daha çok yetişkinlere yönelik bir animasyon filmi olan Arco, 2025'in en iyi animasyon filmleri arasında gösteriliyor.

Tür : Animasyon, Bilim-Kurgu, Fantastik

: Animasyon, Bilim-Kurgu, Fantastik Yönetmen: Ugo Bienvenu

Film, huzurlu ve uzak bir gelecekten gelen 10 yaşındaki Arco’nun 2075 yılına düşmesiyle başlıyor. Tehlikelerle dolu, çevre kriziyle boğuşan bir dünyada Iris adlı küçük bir kız tarafından kurtarılan Arco, evine dönmek için Iris ve onun sadık robot bakıcısı Mikki ile birlikte zaman yolculuğu dolu bir maceraya atılıyor. Bu renkli ve duygusal hikâye, Studio Ghibli esintileri taşıyan animasyonlarla izleyicilere sunuluyor.

7️⃣ Parçalı Yıllar

Tam Boyutta Gör Parçalı Yıllar, bir dönem Yeşilçam'ı ele geçiren erotik film furyasını komik bir anlatımla ele alıyor.

Tür : Komedi, Drama

: Komedi, Drama Y önetmen : Hasan Tolga Pulat

: Hasan Tolga Pulat Oyuncular: Yetkin Dikinciler, Mine Çayıroğlu, Levent Özdilek

1975'te Amerikan ambargosunun Türkiye'yi sürüklediği ekonomik kriz, sinema sektörünü de dönüştürür. Yapımcılar düşük bütçeli erotik filmlerle yeni bir dönem başlatırken, Kral Lear'da başrol oynamaya hazırlanan tiyatro oyuncusu Aytekin bu furyadan uzak durmaya çalışır. Ancak hasta eşi ve siyasi olaylara karışan oğlunun sorumluluğu, onu istemeden de olsa bu dünyanın içine çeker. Erotik sinemadaki kariyeri beklenmedik bir yıldızlığa dönüşür fakat ailesini koruma çabası tersine sonuçlanır.

8️⃣ Günahkârlar (Sinners)

Tam Boyutta Gör 16 Oscar adaylığı alarak rekor kıran Sinners, Oscar Ödül Töreni öncesi sinemalara geri dönüyor. Fruitvale Station ve Black Panther filmleriyle tanınan Ryan Coogler'ın yönettiği film, siyahların Amerika'da gördüğü zulmü ilginç bir vampir hikâyesine dönüştürüyor.

Tür : Drama, Gerilim, Fantastik

: Drama, Gerilim, Fantastik Y önetmen : Ryan Coogler,

: Ryan Coogler, Oyuncular: Michael B. Jordan, Hailee Steinfeld, Jack O'Connell, Delroy Lindo

Ünlü oyuncu Michael B. Jordan, Sinners'ta ikiz kardeşleri canlandırıyor. Sorunlu hayatlarını geride bırakmaya çalışan ikiz kardeşler yeniden başlamak için memleketlerine döner, ancak daha büyük bir kötülüğün onları karşılamak için beklediğini keşfederler.

9️⃣ EPiC: Elvis Presley Konserde (EPiC: Elvis Presley in Concert)

Tam Boyutta Gör 2022 yapımı Elvis filminin ünlü yönetmeni Baz Luhrmann, bu süreçte ortaya çıkardığı hiç görülmemiş görüntüleri kullanarak bu belgeseli ortaya çıkardı.

Tür : Belgesel

: Belgesel Yönetmen: Baz Luhrmann

Film, yönetmen Baz Luhrmann tarafından keşfedilen, uzun süredir kayıp görüntülerin de yer aldığı Elvis Presley’nin konser performanslarını ve sanatçının kendi anlatımıyla hayat hikâyesini odağına alıyor.

🔟 Tavşan Luna: Kalp Adası

Tam Boyutta Gör Küçük çocuklarıyla birlikte sinemaya gitmek isteyen aileler için bu haftanın vizyon programında iki film ön plana çıkıyor. Bunlardan ilki animasyon türündeki Tavşan Luna: Kalp Adası.

Tür : Animasyon, Aİle

: Animasyon, Aİle Yönetmen: Buğra Kekik

Tavşan Luna, macerayı seven, yardıma ihtiyacı olan hayvanların imdadına koşan, sevgi dolu ve biraz da çılgın bir tavşandır. Bir gün, kendisi gibi iyilik peşinde koşan yakın arkadaşı Prenses Lila’nın Kalp Adası’nda mahsur kaldığını öğrenir. Kalp Adası, kötü bir timsahın adayı ele geçirmesiyle sessizliğe bürünmüş, hayvanlar yuvalarını terk etmek zorunda kalmıştır. Prenses Lila ise adada tek başına kalmıştır. Luna, dostunu kurtarmak ve Kalp Adası’na yeniden sevgi getirmek için tehlikelerle dolu bir yolculuğa çıkar.

11) Uzun Kuyruk Marsupilami (Marsupilami)

Tam Boyutta Gör Tüm aileye hitap edebilecek bir diğer film de Uzun Kuyruk Marsupilami.

Tür : Macera, Aile, Komedi

: Macera, Aile, Komedi Y önetmen : Philippe Lacheau

: Philippe Lacheau Oyuncular: Philippe Lacheau, Jamel Debbouze, Tarek Boudali

Hayvanat bahçesindeki işini kurtarmak için David riskli bir planı kabul eder: Güney Amerika’dan gizemli bir paketi getirmelidir. Eski eşi, oğulları ve birazda sakar olan iş arkadaşı Stéphane ile aynı yolcu gemisine biner. David, paketi gizlice taşıması için Stéphane’ı kullanır. Ancak Stéphane paketi yanlışlıkla açınca sevimli yavru Marsupilami serbest kalır. Son derece nadir ve değerli bu tatlı hayvan, yolculuğu kısa sürede tam bir kaosa sürükler. Bu çılgın macera sırasında David ve ailesi, aile bağlarının gücünü yeniden keşfeder.

Mart ayında çıkacak en dikkat çekici 10 film 1 gün önce eklendi

Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

Her hafta olduğu gibi bu hafta da sinemaların yanı sıra Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ gibi dijital platformlara da yeni filmler geliyor. İşte dijital tarafında bu haftanın öne çıkanları:

1️⃣ In the Blink of an Eye

Tam Boyutta Gör Bu hafta dijital platformlara gelen filmlerin başında In the Blink of an Eye geliyor. Bilim kurgu türündeki film, Wall-e ve John Carter gibi filmlerin yönetmeni olan Andrew Stanton'ın imzasını taşıyor.

Tür : Bilim-Kurgu, Drama

: Bilim-Kurgu, Drama Yönetmen : Andrew Stanton

: Andrew Stanton Oyuncular : Kate McKinnon, Rashida Jones, Daveed Diggs.

: Kate McKinnon, Rashida Jones, Daveed Diggs. Yayın Tarihi : 27 Şubat

: 27 Şubat Platform: Hulu - Disney+

Film, binlerce yılı kapsayan üç farklı hikâyenin kesişmesini anlatıyor: Umut, bağ kurma ve yaşam döngüsü temaları etrafında örülen bu paralel anlatılar, insanlığın geçmişinden geleceğine uzanan derin bir yolculuk sunuyor. In the Blink of an Eye, gerçeklik ile illüzyon arasındaki sınırları bulanıklaştıran, yapay zekânın egemen olduğu bir dünyada hayatın, sevginin ve bağlantının anlamını sorgulayan epik bir hikâye vadediyor.

2️⃣ Paul McCartney: Kaçan Adam (Paul McCartney: Man on the Run)

Tam Boyutta Gör Bu hafta dijitale gelen bir diğer kayda değer film de The Beatles grubunun efsanevi üyelerinden Paul McCartney'ye odaklanan Man on the Run belgeseli.

Tür : Belgesel

: Belgesel Yönetmen : Morgan Neville

: Morgan Neville Yayın Tarihi : 27 Şubat

: 27 Şubat Platform: Amazon Prime Video

Kaçan Adam, Paul McCartney'nin The Beatles sonrası dönemde eşi Linda ile birlikte Wings'i kurma sürecini samimi bir anlatımla aktarıyor. Oscar ödüllü yönetmen Morgan Neville'in imzasını taşıyan film, daha önce yayınlanmamış arşiv görüntüleriyle McCartney'nin yeni bir müzikal çağda kendini yeniden inşa edişini, mücadelelerini ve zaferlerini gözler önüne seriyor.

