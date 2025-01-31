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    Sinemada bu hafta: The Brutalist, Dönüş, Kusursuz Arkadaş (31 Ocak 2025)

    Bu hafta sinemalarda sekiz, dijital platformlarda ise iki yeni film gösterime giriyor. Geçtiğimiz haftalarda gösterime giren dikkat çekici filmler ise öde-izle servislerine geliyor.

    Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

    Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

    Bu hafta sinema salonlarında sekiz yeni film gösterime giriyor. Vizyon takviminde bu haftanın öne çıkan yapımı En İyi Film dâhil 10 dalda Oscar adaylığı kazanan The Brutalist oluyor. Genel izleyici kitlesine hitap eden yapımlar arasında ise gerilim ve bilim-kurgu türlerini harmanlayan Companion ön plana çıkıyor. Yerli film tarafında ise Aşkın Dünkü Çocukları ve Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden var.

    İşte bu hafta sinemalarda gösterime giren filmler:

    1️⃣ The Brutalist

    The Brutalist Tam Boyutta Gör
    En İyi Film dâhil 10 dalda Oscar adaylığı alan The Brutalist, bu hafta gösterime giriyor. The Brutalist 2024'ün en iyi filmlerinden biri olarak değerlendiriliyor olsa da 3.5 saatlik bir arthouse filmi olmasıyla herkese hitap etmediğini söylememiz gerekiyor.
    • Yönetmen: Brady Corbet
    • TürDrama
    • Oyuncular: Adrien Brody, Felicity Jones, Guy Pearce, Joe Alwyn

    Savaş sonrası Avrupa'dan kaçan vizyoner mimar László Toth, savaş sırasında değişen sınırlar ve rejimler nedeniyle bırakmak zorunda kaldığı hayatını, işini ve karısı Erzsébet ile evliliğini yeniden inşa etmek için Amerika'ya gelir. Yeni ve yabancı bir ülkede tek başına kalan László, Pennsylvania'ya yerleşir. Zengin ve önde gelen sanayici Harrison Lee Van Buren, inşaat konusundaki yeteneğinin farkındadır. Ancak güç ve mirasın ağır bir bedeli vardır...

    2️⃣ Dönüş (The Return)

    Dönüş (The Return) Tam Boyutta Gör
    Homerus'un Odesa destanını yeniden ele alan The Return'un başrollerini usta oyuncular Ralph Fiennes ve Juliette Binoche paylaşıyor.
    • Yönetmen: Uberto Pasolini
    • Tür: Macera, Drama
    • Oyuncular: Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Charlie Plummer 

    The Return, 20 yıl uzaklarda kaldıktan sonra bitkin ve tanınmaz halde İthaka kıyılarına vuran Kral Odysseus’u takip ediyor. Büyük Kral, Truva Savaşı’ndan dönmüştür ama o yokken krallığında çok şey değişmiştir. Sevgili karısı Penelope kendi evinde tutsaktır ve kral olabilmek için yarışan talipleri peşini hiç bırakmamıştır. Oğulları Telemakhos, onu engel olarak gören bu taliplerin karşısında ölümle yüz yüzedir. Odysseus da değişmiştir elbette, savaş onu çok yıpratmıştır, artık yıllar önceki güçlü savaşçı değildir, ancak kaybettiği her şeyi geri kazanmak için içindeki gücü yeniden bulmak zorundadır.

    3️⃣ Kusursuz Arkadaş (Companion)

    Kusursuz Arkadaş (Companion) Tam Boyutta Gör
    Kusursuz Arkadaş, görünürde bir aşk filmi olsa da hikâyeye bilim-kurgu unsurları katarak izleyicileri sürprizlerle dolu bir yolculuğa çıkarıyor.
    • Yönetmen: Drew Hancock
    • Tür: Gerilim, Bilim-Kurgu
    • Oyuncular: Sophie Thatcher, Jack Quaid, Rupert Friend, Lukas Gage

     Film, bir milyarderin ölümünün domino etkisi yarattığı olayları konu ediniyor. Ama bunu yaparken işin içine bilim-kurgu unsurlarından beslenen bir sürpriz ekliyor.

    4️⃣ Aşkın Dünkü Çocukları

    Aşkın Dünkü Çocukları Tam Boyutta Gör
    Bu hafta gösterime giren iki yerli filmden biri olan Aşkın Dünkü Çocukları, oyuncu kadrosunda Uğur Yücel ve Hülya Avşar gibi isimleri barındırıyor.
    • Yönetmen: Levent Onan
    • Tür: Drama, Komedi
    • Oyuncular: Uğur Yücel, Mehmet Özgür, Hülya Avşar, Derya Baykal, Derya Alabora

    Film, çocukluk aşkı İsabel ile yıllar önce ayrı düşen, zamanla inatçı, aksi ve yalnız bir adama dönüşen Arif’in hayatına giren Gürcü çocuk Nodiko’nun etkisiyle gelişen pozitif değişimine odaklanıyor.

    5️⃣ Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden

    Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden Tam Boyutta Gör
    Alper Kul'un başrolünü üstlendiği Temel film serisi yeni filmiyle beyaz perdeye geri dönüyor.
    • Yönetmen: Bilal Kalyoncu
    • Tür: Komedi
    • Oyuncular: Alper Kul, Gürkan Uygun, Salih Kalyon, Ökyü Gürman, Şinasi Yurtsever

    Fadime’nin babasının gözüne girmek isteyen Temel, Trabzonspor’u desteklemek için hamsirone yapar. Ancak o bunun iyi bir şeye yol açacağını düşünürken, talihsiz bir kaza sonucu hamsirone Trabzonspor otobüsüne çarpar ve işler karışır. Temel, ortağı Dursun ile birlikte durumu düzeltmeye çalışırken kendisini trajikomik olayların içerisinde bulur.

    6️⃣ Köpek Adam (Dog Man)

    Köpek Adam (Dog Man) Tam Boyutta Gör
    Çocuklarıyla birlikte sinemaya gitmek isteyen aileler içinse bu hafta vizyon takviminde Köpek Adam var.
    • Yönetmen: Peter Hastings
    • Tür: Animasyon, Macera, Komedi
    • Seslendirme: Pete Davidson, Poppy Liu, Lil Rel Howery, Isla Fisher

    Sadık bir polis köpeği ve onun polis memuru sahibi iş başında birlikte yaralandıklarında, çılgınca ama hayat kurtaran bir ameliyatla ikisi birleştirilir ve Köpek Adam doğar. Köpek Adam korumaya, hizmet etmeye yemin etmiştir - tabii getirmeye, oturmaya ve yuvarlanmaya da. Köpek Adam yeni kimliğini benimseyip şefini etkilemeye çalışırken, sinsi kötü Kedi Petey'nin şeytani planlarını durdurmak zorundadır. Petey'nin son planı kendini klonlayarak yavru kedi Lil Petey'i yaratmak ve böylece suç işleme becerisini ikiye katlamaktır. Ancak Lil Petey, Köpek Adam ile beklenmedik bir bağ kurunca işler karışır. Küçük Petey ortak bir düşmanın pençesine düşünce, Köpek Adam ve Petey istemeyerek de olsa güçlerini birleştirip genç kediyi kurtarmak için zamana karşı aksiyon dolu bir yarışa girerler. Bu süreçte, ailenin (ve yavru kedilerin!) en azılı düşmanlarını bile bir araya getirmenin gücünü keşfederler.

    7️⃣ Ruh Yiyici (Curse of the Sin Eater)

    Ruh Yiyici (Curse of the Sin Eater) Tam Boyutta Gör
    Korku filmi sevenler için bu haftanın öne çıkan filmi Ruh Yiyici olacak. Ama filmin hem izleyici hem de eleştirmen puanlarının epey düşük olduğunu not düşelim.
    • Yönetmen: Justin Denton
    • Tür: Korku
    • Oyuncular: Carter Shimp, Elizabeth Laidlaw, Shaina Schrooten 

    Fakir bir inşaat işçisi olan Rick, ölmekte olan bir iş imparatoruyla onun milyar dolarlık iş imparatorluğunu ve mülkünü miras almak için bir anlaşma yapar. Anlaşma, adamın ölümünden sonra Rick'in onun cesedinden muhteşem bir yemek yemesini şart koşuyor. Bunu yaparken, milyarderin servetini kazanmak için işlediği birçok acımasız günahı ve suçu bilmeden miras alır.

    8️⃣ Aşkın İzi (Marked Men)

    Aşkın İzi (Marked Men) Tam Boyutta Gör
    Genç karakterler etrafında şekillenen bir aşk ve ihtiras hikâyesi anlatan Aşkın İzi, Not Defteri (The Notebook) filmiyle tanınan Nick Cassavetes'in imzasını taşıyor.
    • Yönetmen: Nick Cassavetes
    • Tür: Romantik
    • Oyuncular: Chase Stokes, Sydney Taylor, Hannah Kepple, Alexander Ludwig, Ella Balinska

    Genç bir tıp öğrencisi olan Shaw, asi bir dövme sanatçısı olan Rule’a, onu gördüğü ilk andan beri aşıktır. Ancak Rule, Shaw’ı hiç o gözle görmemiştir. İtiraflarla dolup taşan unutulmaz bir gece, aralarındaki ilişkiyi sorgulamalarına yol açar: Bu iki zıt karakter büyük bir aşk mı yaratacaklar, yoksa birbirlerinin hayatını zindana mı çevirecekler?

    Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

    Bu hafta dijital platformlara gelecek yeni filmler arasından dört film ön plana çıkıyor. Bunların başında Paramount+ platformu için hazırlanan yeni Star Trek filmi geliyor. Bu hafta MUBI'ye gelecek The Girl with the Needle da son dönemin dikkat çekici filmleri arasında yer alıyor. Diğer yandan Amazon Prime Video'da ise Will Ferrell ve Reese Witherspoon'lu komedi filmi You're Cordially Invited izleyici ile buluşuyor..

    1️⃣ Lucca'nın Dünyası (Lucca's World)

    Lucca's World Tam Boyutta Gör
    Netflix'te bu hafta izleyici ile buluşacak iki filmden biri olan Lucca's World, Meksika yapımı bir aile filmi.
    • Yönetmen: Mariana Chenillo
    • Tür: Drama
    • Oyuncular: Bárbara Mori, Juan Pablo Medina, Danish Husain
    • Yayın Tarihi: 31 Ocak
    • Platform: Netflix

    Serebral palsili oğluna yardım etmek için her şeyi göze alan Bárbara, deneysel bir tedavi için ailesini Hindistan'a götürür. Aynı adlı kitaptan uyarlandı.

    2️⃣ Kinda Pregnant

    Kinda Pregnant Tam Boyutta Gör
    • Yönetmen: Tyler Spindel
    • Tür: Komedi
    • Oyuncular: Amy Schumer, Will Forte, Jillian Bell
    • Yayın Tarihi: 5 Şubat
    • Platform: Netflix

    Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

    Geçtiğimiz haftalarda sinemalarda gösterimi gerçekleşen filmlerden bazıları bu hafta Google Play ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerinde yerini alacak. İzleyiciler, bu filmleri tercih ettikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecek. Bu hafta öde-izle servislerine gelecek kayda değer filmler şunlar olacak:

    1️⃣ Aydınlık Hayallerimiz (All We Imagine as Light)

    Aydınlık Hayallerimiz (All We Imagine as Light) Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl Cannes Film Festivali'nde övgülere boğulan Aydınlık Hayallerimiz, pek çok eleştirmen tarafından 2024'ün en iyi filmleri arasında gösteriliyor.
    • Yönetmen: Payal Kapadia
    • Tür: Dram
    • Oyuncular: Kani Kusruti, Divya Prabha, Chhaya Kadam
    • Yayın Tarihi: 4 Şubat

    Hint sinemasının yükselen yıldızlarından Payal Kapadia’nın bu ilk kurmaca filmi, ülkesindeki toplumsal kırılmayı şiirsel bir duyarlılık ve güçlü bir görsel dille yansıtırken bir sevgi, arzu ve feminist özgürleşme öyküsü anlatıyor. Sarsılmaz politik damarıyla da dikkat çeken Aydınlık Hayallerimiz, Mumbai’nin canlı keşmekeşi fonunda iki genç hemşireyi ve yakın arkadaşlıklarını gözlemliyor. İki kadının birbirinde teselli ve güç bulmalarını izlerken, bir yandan da devasa kentin acımasız, vurdumduymaz, dur durak bilmez temposuna kapılıyoruz.

     2️⃣ Kurt Adam (Wolf Man)

    Kurt Adam (Wolf Man) Tam Boyutta Gör
    Universal stüdyosunun klasik canavar filmlerinden esinlenen modern uyarlamaların en yeni örneği olan Kurt Adam, daha önce Görünmez Adam'ı da yöneten Leigh Whannell'in imzasını taşıyor. Whannell, daha önce beğeni kazanan Upgrade filmini de yönetmişti.
    • Yönetmen: Leigh Whannell
    • Tür: Korku
    • Oyuncular: Christopher Abbott, Julia Garner, Sam Jaeger
    • Yayın Tarihi: 4 Şubat

    Kurt Adam'ın bu yeni versiyonu, dolunay sırasında bir kurt adamın hedefi hâline gelen bir ailenin hayatta kalma mücadelesini konu alıyor.

    3️⃣ Sing Sing

    Sing Sing Tam Boyutta Gör
    2024'ün övgü toplayan filmlerinden olan, aynı zamanda 3 Oscar adaylığı alan Sing Sing, bu hafta öde-izle platformlarına geliyor.
    • Yönetmen: Greg Kwedar
    • Tür: Drama
    • Oyuncular: Colman Domingo, Clarence Maclin, Sean San Jose
    • Yayın Tarihi: 31 Ocak

    Sing Sing, işlemediği bir suç yüzünden Sing Sing'de hapsedilen Divine G (Colman Domingo)'nin hikâyesini anlatıyor. Oscar adayı oyuncu Colman Domingo'nun etrafına daha önce hapsedilmiş kişilerden oluşan bir oyuncu kadrosu kuran film, tiyatro grubuna katılarak cezevinde bir amaç bulmayı başaran bir grup mahkuma odaklanıyor.

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    Mantarın Başı 1 gün önce

    0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P

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