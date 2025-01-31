Sinemada bu hafta: The Brutalist, Dönüş, Kusursuz Arkadaş (31 Ocak 2025)

- Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿
- 1️⃣ The Brutalist
- 2️⃣ Dönüş (The Return)
- 3️⃣ Kusursuz Arkadaş (Companion)
- 4️⃣ Aşkın Dünkü Çocukları
- 5️⃣ Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden
- 6️⃣ Köpek Adam (Dog Man)
- 7️⃣ Ruh Yiyici (Curse of the Sin Eater)
- 8️⃣ Aşkın İzi (Marked Men)
- Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬
- 1️⃣ Lucca'nın Dünyası (Lucca's World)
- 2️⃣ Kinda Pregnant
- Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥
- 1️⃣ Aydınlık Hayallerimiz (All We Imagine as Light)
- 2️⃣ Kurt Adam (Wolf Man)
- 3️⃣ Sing Sing
- Yorumlar
Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.
Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿
Bu hafta sinema salonlarında sekiz yeni film gösterime giriyor. Vizyon takviminde bu haftanın öne çıkan yapımı En İyi Film dâhil 10 dalda Oscar adaylığı kazanan The Brutalist oluyor. Genel izleyici kitlesine hitap eden yapımlar arasında ise gerilim ve bilim-kurgu türlerini harmanlayan Companion ön plana çıkıyor. Yerli film tarafında ise Aşkın Dünkü Çocukları ve Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden var.
İşte bu hafta sinemalarda gösterime giren filmler:
1️⃣ The Brutalist
- Yönetmen: Brady Corbet
- Tür: Drama
- Oyuncular: Adrien Brody, Felicity Jones, Guy Pearce, Joe Alwyn
Savaş sonrası Avrupa'dan kaçan vizyoner mimar László Toth, savaş sırasında değişen sınırlar ve rejimler nedeniyle bırakmak zorunda kaldığı hayatını, işini ve karısı Erzsébet ile evliliğini yeniden inşa etmek için Amerika'ya gelir. Yeni ve yabancı bir ülkede tek başına kalan László, Pennsylvania'ya yerleşir. Zengin ve önde gelen sanayici Harrison Lee Van Buren, inşaat konusundaki yeteneğinin farkındadır. Ancak güç ve mirasın ağır bir bedeli vardır...
2️⃣ Dönüş (The Return)
- Yönetmen: Uberto Pasolini
- Tür: Macera, Drama
- Oyuncular: Ralph Fiennes, Juliette Binoche, Charlie Plummer
The Return, 20 yıl uzaklarda kaldıktan sonra bitkin ve tanınmaz halde İthaka kıyılarına vuran Kral Odysseus’u takip ediyor. Büyük Kral, Truva Savaşı’ndan dönmüştür ama o yokken krallığında çok şey değişmiştir. Sevgili karısı Penelope kendi evinde tutsaktır ve kral olabilmek için yarışan talipleri peşini hiç bırakmamıştır. Oğulları Telemakhos, onu engel olarak gören bu taliplerin karşısında ölümle yüz yüzedir. Odysseus da değişmiştir elbette, savaş onu çok yıpratmıştır, artık yıllar önceki güçlü savaşçı değildir, ancak kaybettiği her şeyi geri kazanmak için içindeki gücü yeniden bulmak zorundadır.
3️⃣ Kusursuz Arkadaş (Companion)
- Yönetmen: Drew Hancock
- Tür: Gerilim, Bilim-Kurgu
- Oyuncular: Sophie Thatcher, Jack Quaid, Rupert Friend, Lukas Gage
Film, bir milyarderin ölümünün domino etkisi yarattığı olayları konu ediniyor. Ama bunu yaparken işin içine bilim-kurgu unsurlarından beslenen bir sürpriz ekliyor.
4️⃣ Aşkın Dünkü Çocukları
- Yönetmen: Levent Onan
- Tür: Drama, Komedi
- Oyuncular: Uğur Yücel, Mehmet Özgür, Hülya Avşar, Derya Baykal, Derya Alabora
Film, çocukluk aşkı İsabel ile yıllar önce ayrı düşen, zamanla inatçı, aksi ve yalnız bir adama dönüşen Arif’in hayatına giren Gürcü çocuk Nodiko’nun etkisiyle gelişen pozitif değişimine odaklanıyor.
5️⃣ Temel: Sümela'nın Şifresi Yeniden
- Yönetmen: Bilal Kalyoncu
- Tür: Komedi
- Oyuncular: Alper Kul, Gürkan Uygun, Salih Kalyon, Ökyü Gürman, Şinasi Yurtsever
Fadime’nin babasının gözüne girmek isteyen Temel, Trabzonspor’u desteklemek için hamsirone yapar. Ancak o bunun iyi bir şeye yol açacağını düşünürken, talihsiz bir kaza sonucu hamsirone Trabzonspor otobüsüne çarpar ve işler karışır. Temel, ortağı Dursun ile birlikte durumu düzeltmeye çalışırken kendisini trajikomik olayların içerisinde bulur.
6️⃣ Köpek Adam (Dog Man)
- Yönetmen: Peter Hastings
- Tür: Animasyon, Macera, Komedi
- Seslendirme: Pete Davidson, Poppy Liu, Lil Rel Howery, Isla Fisher
Sadık bir polis köpeği ve onun polis memuru sahibi iş başında birlikte yaralandıklarında, çılgınca ama hayat kurtaran bir ameliyatla ikisi birleştirilir ve Köpek Adam doğar. Köpek Adam korumaya, hizmet etmeye yemin etmiştir - tabii getirmeye, oturmaya ve yuvarlanmaya da. Köpek Adam yeni kimliğini benimseyip şefini etkilemeye çalışırken, sinsi kötü Kedi Petey'nin şeytani planlarını durdurmak zorundadır. Petey'nin son planı kendini klonlayarak yavru kedi Lil Petey'i yaratmak ve böylece suç işleme becerisini ikiye katlamaktır. Ancak Lil Petey, Köpek Adam ile beklenmedik bir bağ kurunca işler karışır. Küçük Petey ortak bir düşmanın pençesine düşünce, Köpek Adam ve Petey istemeyerek de olsa güçlerini birleştirip genç kediyi kurtarmak için zamana karşı aksiyon dolu bir yarışa girerler. Bu süreçte, ailenin (ve yavru kedilerin!) en azılı düşmanlarını bile bir araya getirmenin gücünü keşfederler.
7️⃣ Ruh Yiyici (Curse of the Sin Eater)
- Yönetmen: Justin Denton
- Tür: Korku
- Oyuncular: Carter Shimp, Elizabeth Laidlaw, Shaina Schrooten
Fakir bir inşaat işçisi olan Rick, ölmekte olan bir iş imparatoruyla onun milyar dolarlık iş imparatorluğunu ve mülkünü miras almak için bir anlaşma yapar. Anlaşma, adamın ölümünden sonra Rick'in onun cesedinden muhteşem bir yemek yemesini şart koşuyor. Bunu yaparken, milyarderin servetini kazanmak için işlediği birçok acımasız günahı ve suçu bilmeden miras alır.
8️⃣ Aşkın İzi (Marked Men)
- Yönetmen: Nick Cassavetes
- Tür: Romantik
- Oyuncular: Chase Stokes, Sydney Taylor, Hannah Kepple, Alexander Ludwig, Ella Balinska
Genç bir tıp öğrencisi olan Shaw, asi bir dövme sanatçısı olan Rule’a, onu gördüğü ilk andan beri aşıktır. Ancak Rule, Shaw’ı hiç o gözle görmemiştir. İtiraflarla dolup taşan unutulmaz bir gece, aralarındaki ilişkiyi sorgulamalarına yol açar: Bu iki zıt karakter büyük bir aşk mı yaratacaklar, yoksa birbirlerinin hayatını zindana mı çevirecekler?
Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬
Bu hafta dijital platformlara gelecek yeni filmler arasından dört film ön plana çıkıyor. Bunların başında Paramount+ platformu için hazırlanan yeni Star Trek filmi geliyor. Bu hafta MUBI'ye gelecek The Girl with the Needle da son dönemin dikkat çekici filmleri arasında yer alıyor. Diğer yandan Amazon Prime Video'da ise Will Ferrell ve Reese Witherspoon'lu komedi filmi You're Cordially Invited izleyici ile buluşuyor..
1️⃣ Lucca'nın Dünyası (Lucca's World)
- Yönetmen: Mariana Chenillo
- Tür: Drama
- Oyuncular: Bárbara Mori, Juan Pablo Medina, Danish Husain
- Yayın Tarihi: 31 Ocak
- Platform: Netflix
Serebral palsili oğluna yardım etmek için her şeyi göze alan Bárbara, deneysel bir tedavi için ailesini Hindistan'a götürür. Aynı adlı kitaptan uyarlandı.
2️⃣ Kinda Pregnant
- Yönetmen: Tyler Spindel
- Tür: Komedi
- Oyuncular: Amy Schumer, Will Forte, Jillian Bell
- Yayın Tarihi: 5 Şubat
- Platform: Netflix
Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥
Geçtiğimiz haftalarda sinemalarda gösterimi gerçekleşen filmlerden bazıları bu hafta Google Play ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerinde yerini alacak. İzleyiciler, bu filmleri tercih ettikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecek. Bu hafta öde-izle servislerine gelecek kayda değer filmler şunlar olacak:
1️⃣ Aydınlık Hayallerimiz (All We Imagine as Light)
- Yönetmen: Payal Kapadia
- Tür: Dram
- Oyuncular: Kani Kusruti, Divya Prabha, Chhaya Kadam
- Yayın Tarihi: 4 Şubat
Hint sinemasının yükselen yıldızlarından Payal Kapadia’nın bu ilk kurmaca filmi, ülkesindeki toplumsal kırılmayı şiirsel bir duyarlılık ve güçlü bir görsel dille yansıtırken bir sevgi, arzu ve feminist özgürleşme öyküsü anlatıyor. Sarsılmaz politik damarıyla da dikkat çeken Aydınlık Hayallerimiz, Mumbai’nin canlı keşmekeşi fonunda iki genç hemşireyi ve yakın arkadaşlıklarını gözlemliyor. İki kadının birbirinde teselli ve güç bulmalarını izlerken, bir yandan da devasa kentin acımasız, vurdumduymaz, dur durak bilmez temposuna kapılıyoruz.
2️⃣ Kurt Adam (Wolf Man)
- Yönetmen: Leigh Whannell
- Tür: Korku
- Oyuncular: Christopher Abbott, Julia Garner, Sam Jaeger
- Yayın Tarihi: 4 Şubat
Kurt Adam'ın bu yeni versiyonu, dolunay sırasında bir kurt adamın hedefi hâline gelen bir ailenin hayatta kalma mücadelesini konu alıyor.
3️⃣ Sing Sing
- Yönetmen: Greg Kwedar
- Tür: Drama
- Oyuncular: Colman Domingo, Clarence Maclin, Sean San Jose
- Yayın Tarihi: 31 Ocak
Sing Sing, işlemediği bir suç yüzünden Sing Sing'de hapsedilen Divine G (Colman Domingo)'nin hikâyesini anlatıyor. Oscar adayı oyuncu Colman Domingo'nun etrafına daha önce hapsedilmiş kişilerden oluşan bir oyuncu kadrosu kuran film, tiyatro grubuna katılarak cezevinde bir amaç bulmayı başaran bir grup mahkuma odaklanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P