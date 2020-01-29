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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    SpaceX, 60 yeni Starlink uydusunu uzaya gönderdi "Uzaydan internete doğru"

    SpaceX bu ayki ikinci Starlink görevine çıktı. Tam 60 yeni uydu, şirketin yörüngedeki Starlink filosuna katıldı.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    1,8b
    59
    7
    Uzay
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    SpaceX, 60 yeni Starlink uydusunu uzaya gönderdi
    Tam Boyutta Gör

    Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, Starlink internet projesi için önemli bir günü daha geride bıraktı. Bugün Starlink-3 isimli yeni bir göreve çıkan şirket, tam 60 farklı internet uydusunu başarıyla yörüngeye yerleştirdi. SpaceX'in uzaydaki Starlink uydu sayısı böylece 240'a ulaşmış oldu. Bu uydulardan 180'i direkt olarak son kullanıcıya internet sağlamak için kullanılacak.

    Starlink 3 misyonu Türkiye saatiyle 17.16'da start verdi. Cape Canaveral Uzay Üssü'nden kalkışa geçen Falcon 9 roketi, 60 Starlink uydusunu başarılı bir şekilde uzaya fırlattı ve hemen ardından Yeryüzü'ne geri dönerek kusursuz bir iniş gerçekleştirdi. Kalkış ve iniş anlarından müthiş görüntüler:

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    SpaceX, Starlink projesinde bu yıl işleri epey hızlandırmış durumda. Sadece Ocak ayı içerisinde 120 yeni uydu yörüngeye fırlatıldı. Önümüzdeki aylarda da benzer bir program izlenmesi bekleniyor. Şirketin bu yılki hedefi yörüngede en az 1000 uyduluk dev bir Starlink filosu kurmak.

    Ayrıca Bkz. "ABD'li şirket 'uzaydan interneti' test etti: 400 mbit hız, 32 ms gecikme"

    Starlink, bu yıl hizmete başlayacak

    SpaceX başkanı Gwynne Shotwell, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada Starlink projesinin 2020 yılı itibarıyla ABD'de resmen hizmet vermeye başlayacağını duyurmuştu. Basın toplantısı sırasında konuşan Shotwell, Kuzey Amerika'da hizmet sunmaya başlamak için yaklaşık 400 uyduya ihtiyaç duyduklarını söyledi. Dünya geneli servis için ise tam 1500 uyduluk dev bir filonun tamamlanması gerekiyor. 



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    ahmet1905_47 14 dk. Galatas4ray
    Şuan kullanilan bildigim sistemler canak kullaniyor. Hem yanlis bilmiyorsam baz istasyonlari kablolu interneti dagitiyor. Bir merkeze ulastirip ordan dagitmak icinde hukumet izinleri ve denetleme vs isteyecekler muhtemelen oda ucuz olmaz. Bekleyip gorelim
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    Godolphin 20 dk.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    Galatas4ray 20 dk. ahmet1905_47
    Telefondaki gibi baz istasyon sistemi olabilir belki çıkınca görücez bakalım inş etkili bir sistem olur.
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    Galatas4ray 1 sa. joven
    Kışın telefonu kullanabiliyorsan buda çalışır
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    ahmet1905_47 25 dk. Galatas4ray
    TV yayınları nanay oluyor ya ondan dolayı diyor. bende aynı fikirdeyim..

    uydudan gelen sinyal değil de alıcı çanağın dönmesi asıl problem aslında ama neyse düşünmüşlerdir birşey
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    Galatas4ray 1 sa.
    Hey maşallah yiğidim bizde engellemeseler iyi bir proje
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    joven 1 sa.
    Özellikle kışın kapalı havalarda uydularla sağlıklı kesintisiz bir internet hizmetini nasıl verilecek
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