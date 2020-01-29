SpaceX, 60 yeni Starlink uydusunu uzaya gönderdi "Uzaydan internete doğru"

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Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, Starlink internet projesi için önemli bir günü daha geride bıraktı. Bugün Starlink-3 isimli yeni bir göreve çıkan şirket, tam 60 farklı internet uydusunu başarıyla yörüngeye yerleştirdi. SpaceX'in uzaydaki Starlink uydu sayısı böylece 240'a ulaşmış oldu. Bu uydulardan 180'i direkt olarak son kullanıcıya internet sağlamak için kullanılacak.

Starlink 3 misyonu Türkiye saatiyle 17.16'da start verdi. Cape Canaveral Uzay Üssü'nden kalkışa geçen Falcon 9 roketi, 60 Starlink uydusunu başarılı bir şekilde uzaya fırlattı ve hemen ardından Yeryüzü'ne geri dönerek kusursuz bir iniş gerçekleştirdi. Kalkış ve iniş anlarından müthiş görüntüler:

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SpaceX, Starlink projesinde bu yıl işleri epey hızlandırmış durumda. Sadece Ocak ayı içerisinde 120 yeni uydu yörüngeye fırlatıldı. Önümüzdeki aylarda da benzer bir program izlenmesi bekleniyor. Şirketin bu yılki hedefi yörüngede en az 1000 uyduluk dev bir Starlink filosu kurmak.

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Starlink, bu yıl hizmete başlayacak

SpaceX başkanı Gwynne Shotwell, geçtiğimiz aylarda yaptığı bir açıklamada Starlink projesinin 2020 yılı itibarıyla ABD'de resmen hizmet vermeye başlayacağını duyurmuştu. Basın toplantısı sırasında konuşan Shotwell, Kuzey Amerika'da hizmet sunmaya başlamak için yaklaşık 400 uyduya ihtiyaç duyduklarını söyledi. Dünya geneli servis için ise tam 1500 uyduluk dev bir filonun tamamlanması gerekiyor.

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