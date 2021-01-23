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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sputnik V koronavirüs aşısı Türkiye'de üretilecek

    Türkiye ile Rusya arasında Sputnik V koronavirüs aşısı için anlaşma tamamlandı. Anlaşmaya göre aşının üretimi Türkiye'de de yapılacak. Üretim için gerekli teknoloji transfer süreci ise başladı.
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    Sputnik V koronavirüs aşısı Türkiye'de üretilecek

    Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesine yönelik Türk bir ilaç şirketi ile anlaşma imzalandı. Üretim için gerekli teknolojinin transfer süreci başladı.

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    Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesi için önde gelen bir Türk ilaç şirketi ile anlaşma imzaladı. Üretim için gerekli teknolojinin transferi ise başladı. Şirket ile işbirliği, RDIF'in Sputnik V aşısının dış pazarlara tanıtılması görevi çerçevesinde yürütülüyor.

    Hem iç hem de dış pazar

    Sputnik V koronavirüs aşısı Türkiye'de üretilecek

    Anlaşma ile yılda milyonlarca doz aşı üretim hacmi potansiyeli mevcut olmakla birlikte gelecekte bu üretimin artırabileceği belirtiliyor. Aşının hem Türkiye iç pazarına hem de diğer ülkelere sevkiyat için üretilmesi hedefleniyor.

    Ayrıca Bkz. "Ülkelerin uyguladığı aşı türleri ve çeşitleri neler ?"

    İyi araştırılmış ve teyit edilmiş insan adenovirüsü vektörü temelli bir aşı olan Sputnik V, Rusya'nın yanı sıra Belarus, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Macaristan, Sırbistan, Bolivya, Cezayir, Filistin, Venezüella, Paraguay ve Türkmenistan'da tescil edildi. Aşının Avrupa Birliği tarafından tescil edilmesine yönelik süreç başlatıldı.



    https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/01/23/son-dakika-sputnik-v-koronavirus-asisi-turkiyede-uretilecek?paging=3 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    daysleeperxp

    Biraz daha ucuz olsa alınabilir

    3 saat önce
    U
    unununium

    Motor ucubeye benziyor futuristik tasarım yapacağım diye daha da kötü yapmışlar

    1 gün önce
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