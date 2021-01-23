Sputnik V koronavirüs aşısı Türkiye'de üretilecek

Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesine yönelik Türk bir ilaç şirketi ile anlaşma imzalandı. Üretim için gerekli teknolojinin transfer süreci başladı.

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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Sputnik V aşısının Türkiye'de üretilmesi için önde gelen bir Türk ilaç şirketi ile anlaşma imzaladı. Üretim için gerekli teknolojinin transferi ise başladı. Şirket ile işbirliği, RDIF'in Sputnik V aşısının dış pazarlara tanıtılması görevi çerçevesinde yürütülüyor.

Hem iç hem de dış pazar

Anlaşma ile yılda milyonlarca doz aşı üretim hacmi potansiyeli mevcut olmakla birlikte gelecekte bu üretimin artırabileceği belirtiliyor. Aşının hem Türkiye iç pazarına hem de diğer ülkelere sevkiyat için üretilmesi hedefleniyor.

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İyi araştırılmış ve teyit edilmiş insan adenovirüsü vektörü temelli bir aşı olan Sputnik V, Rusya'nın yanı sıra Belarus, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Macaristan, Sırbistan, Bolivya, Cezayir, Filistin, Venezüella, Paraguay ve Türkmenistan'da tescil edildi. Aşının Avrupa Birliği tarafından tescil edilmesine yönelik süreç başlatıldı.

https://www.sabah.com.tr/gundem/2021/01/23/son-dakika-sputnik-v-koronavirus-asisi-turkiyede-uretilecek?paging=3

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