TikTok'a sınır çizgisi: İşte gelen yeni güvenlik özelliği

Tam Boyutta Gör TikTok, belirli içerik türlerine yaş kısıtlaması getirmek amacıyla “sınırda” ve “müstehcen” içerikleri tespit etmek için yeni bir model üzerinde çalışıyor.

TikTok, Amerika'da tamamen yasaklanabilir 3 gün önce eklendi

Sınırda olan içerikler daha iyi tespit edilecek

TikTok, son birkaç aydır daha genç yaşta kullanıcıları için güvenliği artırmaya yönelik belirli içerik türlerine yaş kısıtlaması getirmenin yeni yolları üzerinde çalışıyor. Kısa video paylaşma uygulaması, 2022 başında yetişkinlere yönelik içeriklerin tespit edilmesinde yardımcı olacak içerik düzeyleri adında yeni bir derecelendirme sistemini tanıtmıştı. Şimdi, güvenlik biraz daha artırılıyor.

TikTok’ta müstehcen veya yakın olan içeriklerin otomatik olarak tespit edilmesi için kullanılan sınırda müstehcen modelinin yeni bir versiyonunun devreye alındığı duyuruldu. TikTok sözcüsünün açıklamasına göre, yeni model sayesinde uygulamanın kurallarını açıkça ihlal etmeyen, daha genç kullanıcılar için de uygun olmayacak videolar daha iyi tespit edilecek.

1 milyondan fazla müstehcen video engellendi

TikTok, bu tür içerikleri önerilerden gizleyen tek sosyal ağ platformu değil. Instagram da uzun süredir sınırda olan içerikleri keşfette çıkarmamak için güvenlik özelliklerine sahip. Yetişkin temalı ancak açıkça çıplaklık içermeyen içeriklerin otomatik olarak tespit edilmesi zor. TikTok, yeni sistemin ne kadar isabetli tahminler yapacağına dair detaylar sunmadı ancak son 30 gün içinde genç kullanıcıların 1 milyondan fazla müstehcen videoyu izlemelerinin engellendiğini paylaştı.

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