Tam Boyutta Gör TikTok, Apple Vision Pro için yerel ve yeniden tasarlanmış uygulamayı duyurdu. Vision Pro için özel olarak tasarlanmış 1000’den fazla uygulama arasına TikTok katıldı. Peki, Apple Vision Pro için TikTok uygulaması neler sunuyor?

Daha sürükleyici deneyim

TikTok Vision Pro uygulamasında gezinme çubuğu ve beğen düğmesi, tam video izleme imkanı sağlamak için ekranın dışına taşınırken yorum bölümü ve içerik üretici profilleri akışın yanında görünüyor. Mobil uygulamada yorumlara dokunduğunuzda videonun üst kısmında görünüyor ve birinin profiline dokunduğunuzda tam sayfaya yönlendiriliyorsunuz. Vision Pro’da tüm bunları aynı anda görebiliyorsunuz. Vision Pro’da ekran ve sınırı siz belirlediğinizden çok daha sürükleyici bir deneyim sizi bekliyor. Paylaşılan Alan özelliğini desteklemesiyle diğer uygulamaları kullanırken TikTok videolarını izleyebiliyorsunuz.

Vision Pro uygulamasında gezinme çubuğunun sağdan sola alındığı da dikkat çekiyor. Profil, paylaşım, beğenme, yorumlar ve ses simgelerinin tümü sağda.

Apple'dan teşekkür: Vision Pro için 1000'den fazla uygulama var! 1 gün önce eklendi

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından TikTok, Apple Vision Pro’ya gelse de Instagram, YouTube, Netflix, Spotify, Facebook, WhatsApp dahil hâlâ birçok popüler uygulamanın gözlük için özel tasarlanmış uygulaması yok. Bu uygulamalardan bazılarının üçüncü parti alternatifleri bulunuyor. Örneğin; Juno adında bir uygulamayla YouTube videolarını izleyebiliyorsunuz.

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TikTok, Apple Vision Pro'ya özel uygulamayı yayınladı