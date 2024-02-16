TikTok, Apple Vision Pro'ya özel uygulamayı yayınladı

Daha sürükleyici deneyim
TikTok Vision Pro uygulamasında gezinme çubuğu ve beğen düğmesi, tam video izleme imkanı sağlamak için ekranın dışına taşınırken yorum bölümü ve içerik üretici profilleri akışın yanında görünüyor. Mobil uygulamada yorumlara dokunduğunuzda videonun üst kısmında görünüyor ve birinin profiline dokunduğunuzda tam sayfaya yönlendiriliyorsunuz. Vision Pro’da tüm bunları aynı anda görebiliyorsunuz. Vision Pro’da ekran ve sınırı siz belirlediğinizden çok daha sürükleyici bir deneyim sizi bekliyor. Paylaşılan Alan özelliğini desteklemesiyle diğer uygulamaları kullanırken TikTok videolarını izleyebiliyorsunuz.
Vision Pro uygulamasında gezinme çubuğunun sağdan sola alındığı da dikkat çekiyor. Profil, paylaşım, beğenme, yorumlar ve ses simgelerinin tümü sağda.
Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından TikTok, Apple Vision Pro’ya gelse de Instagram, YouTube, Netflix, Spotify, Facebook, WhatsApp dahil hâlâ birçok popüler uygulamanın gözlük için özel tasarlanmış uygulaması yok. Bu uygulamalardan bazılarının üçüncü parti alternatifleri bulunuyor. Örneğin; Juno adında bir uygulamayla YouTube videolarını izleyebiliyorsunuz.Kaynakça https://twitter.com/TikTokComms/status/1758129101800382905 https://techcrunch.com/2024/02/15/tiktok-launches-a-reimagined-app-for-the-apple-vision-pro/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.