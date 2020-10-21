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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ülkemizde eSIM desteği yakında başlıyor

    Fiziksel bir SIM kart gerektirmeyen ve entegre bir mini yonga olarak gelen eSIM teknolojileri yakın zamanda ülkemizde de kullanılacak. BTK şartları belirlemiş durumda.
    2 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
    14b
    8
    105
    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    28

    Ülkemizde eSIM desteği yakında başlıyor
    Tam Boyutta Gör

    Akıllı telefonların daha ince ve kompakt hale gelme yarışından nasibini alanlardan birisi de SIM kartlar oldu. Bir hafıza kartı büyüklüğünde olan SIM kartlar sonra microSD kart büyüklüğüne indi, derken nanoSIM oldu ve son olarak yonga haline geldi.

    eSIM nedir?

    Elektronik SIM teknolojisi fiziksel SIM kart yerine cihazlara bir yonga entegre ediyor ve yazılım üzerinden operatörlerle iletişim kurmasını sağlıyor. Kullanıcı operatör değiştirirken SIM kart değiştirmeye gerek duymuyor ve operatör logosu otomatik olarak değişiyor.

    Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Pro karşınızda"

    Birkaç yıldır Apple, Samsung, Huawei gibi markalar eSIM teknolojisine ürünlerinde yer veriyordu. Geçtiğimiz yıl BTK; ülkemizde eSIM kullanımı için şartları belirlemişti. Buna göre sunucuların ülkemizde olması ve eSIM üretiminin de yerli imkanlarla yapılması gerekiyordu. Bu yıl ise kendi eSIM kartımızı üretecek duruma geldik.

    Ülkemizde eSIM desteği yakında başlıyor
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    Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Fatih Sayan yaptığı açıklamada Ocak ayında GSM birliğinden gerekli sertifikaların alınarak eSIM üretimi yapan 4 ülkeden biri olduğumuzu duyurdu. Yakın dönemde de kullanıma sunulacak.

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    Ülkemizde eSIM desteği yakında başlıyor
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    eSIM teknolojisinde haliyle kilit rolü operatörler oynuyor. Kullanıcının kolay bir başvuru ile istediği operatöre veya tarifeye geçiş yapması bu işin temel mantığı ancak ABD’de operatörlerin kilitli eSIM olaylarına girdiğini duymuştuk. Hali hazırda ülkemizde bazı operatörlerin eSIM desteği mevcuttu ancak düzenleme ile birlikte bunların akibeti de önümüzdeki dönemde belli olacak. 

    Ülkemizde cihazların eSIM ile satılabilmesi için yukarıda da bahsettiğimiz gibi üretimin yerli ve sunucuların da sınırlarımız içerisinde olması gerekiyor. Bakalım hangi üreticiler bu şartları kabul edecek.

     

     

     

     

     



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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    3 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    9 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    13 saat önce
    hareketliperde

    v

    19 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Bu Editörden
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    Yanfo (Yavuz ) 2 gün en beğenilen
    e-sim vergisi ?
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    Normandia_06 (Yalçın ) 2 gün (düzenlendi)
    Bizimkiler yeni teknolojinin kolaylıkları ile değil ''halkı nasıl soyarım bu teknoloji ile'' kısmı ile ilgileniyor
    1 Yanıt Yanıtla +95
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    ozgurrdunya (Özgür ..) 2 gün
    Oh ohh gelsin yeni yeni eSIM + eTRT vergileri...
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (61) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    ecagil (ercan cagil) 1 sa.
    Vodafone'da başladı bile
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    forumunjantiabisi (asdasd fasfas) 6 sa. (düzenlendi)
    sim saçmalıktan ibaret, uydu bir wifi modemiyse ve cihazımız bir wifi alıcısıysa(misalen) neden sime ihtiyacımız var ki ? sim operatörlerin uydurdugu bir saçma gelenek, modem idsi yok mu bu cihazın hem
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    yuzyirmi 12 sa.
    Bu esim modülünün de bir imei numarası var ve bunun da kayıt edilmesi lazım değil mi ?
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    MustafaC5 13 sa.
    Telsizde e-sim kullanım vergisi gelsin
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    forumunjantiabisi (asdasd fasfas) 6 sa. MustafaC5
    kardeş gelsin sıkıntı yok da sen ödersen gelsin. devlet de demiyor ki ah kardeşim oyun oynuyorsun bir premium alayım sana. ne diyor vergi vergi vergi. böyle devlet mi yürür
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    djoz (djoz djoz) 13 sa.
    nano sim kart çok büyüktü ya hani, küçültmeleri iyi olmuş.

    hey Allahım.

    tamam teknoloji geliştikçe birçok şeyin küçülmesi ve hafiflemesi iyidir de, bu ne mk.
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    TulparHAN (5 4) 14 sa.
    saçma sapan salak salak şeylerle uğraşılıyor

    benım alacağım iphone 12 o zaman Türk çipi olmadığı için ESİM desteklemeyecek mi ?
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    Mar00N (Salih ) 15 sa.
    Normalde bu tarz habeler çok mutlu edici haberler fakat bu ülkede mutlu olabilmek ne mümkün. Kitlerler e-sim vergisini şahlanmaya devam ederiz.
    Yanıtla +2
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    PAUL WALKER (PAUL WALKER ) 16 sa.
    Yerli sim



    YSim
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    XemreG (Rüştü Emre Genç) 17 sa.
    Haber tam türk haberi mantığı ile yazılmış. e-sim denilen şey telefonun içinde ve zaten bu teknolojiyi üretiyorsak satarız da çünkü çok minik bir devre kb ler ile ölçülebilen boyutlara sahip. Anlatılmak istenen sertifikasyonu yerli ve milli olacak yani e-sim için bir sertifikasyon gerekiyor. Senin numaran bu şu operatördesin gibi bir verinin tutulacağı bir bilgi akış şeması gerekiyor. Bunların tamamı btk da toplanacak muhtemelen operatörlerde kendi verilerini btk ile paylaştıkları sunucularda toplayacaklar okey buraya kadar her şey tamam.. Sertifikasyonu zaten esim destekleyen hiç bir cihaz zorunlu kılmıyor ki böyle bir sunucu açıp kendilerine bir hizmet yükü getirsinler. Bunu operatörler tutacak aradaki sertifikasyon da onaylanıp yerli milli olacak yani minicik bir şeyi kocaman yapıp insanlara devreyi biz yapıyoruz entegrelere kadar bizim gibi anlatıp altı üstü bir yazılım sertifikasyonunu ali velinin baş vurup alabileceği bir sertifikayı haber yapıyorsunuz. Garip valla garipsiniz..

    Keza esim bir operatörün istediği bir şey değildir. Operatör müşterisinden maksimum fayda sağlamak ister esim öyle bir şey ki yarın mailine bir QR kod gönderecekler al bunu telefonuna tanıt Vodafonedan Turkcell e taşımış ol diyecekler. Arada bir zaman yok beklemek yok. Son gününde kontrat cayma bedelini 3 gün aştın bu ayı senden alırım davası yok. Esim operatör için kötüdür. Gecikme sebebi de operatör kaynaklıdır diye düşünüyorum. Bizdeki hatta dünyadaki hiç bir operatör esim olayını çok da rıza ile istemez. Birde olan bir teknolojiyi kullanacaksın ki 4g bu teknolojiyle geldi zaten paketin içinde esim de var sistem uygun sadece aktif edeceksin o kadar. Ayrıca sim kart bozulmalarından çekmeyen hattı sim kartınız bozulmuştur diyerek kaç sim kart satıyor bu operatörler biliyor musunuz? Esim olunca ne diyecek telefonunuz bozulmuş telefonu mu değiştirin. Gelir düşüşünü tahmin edin. Esim operatör için çok kötü bir şey..

    Kısaca sertifikamız türkiye den onaylı olsun hayırlı olsun.. Operatörler de isterse btk sebebiyle olduğunu hiç sanmıyorum e-sime bir zahmet geçsinler yakında o satılan sim kartların ücreti de dolarla artacak zaten 5$ a satıyorsunuz şu an sanırım. Yaklaşık 40 lira eh dolarda gidiyor 50 - 60tl ye kimse almaz o sim kartı ha bire hat taşır. Zarar operatöre kalır tam yeri tam zamanı sim karttan kar edilecek dönem. Sağdınız sağacağınız kadar insanları zaten..
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    artenis (mehmet n.) 20 sa.
    BMW bile standart donanım SIM kartını ülkeden çekti bizimkiler VERGİEEHH deyince... Adam bilmiyor tabi arabada bir kart sadece SOS yani CAN KURTARAN düğmesi, NASIL VERGİ dedi, EEE NE SANDIN YAPRAĞIM dediler sonra hop donanım gitti...
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