Ülkemizde eSIM desteği yakında başlıyor

Akıllı telefonların daha ince ve kompakt hale gelme yarışından nasibini alanlardan birisi de SIM kartlar oldu. Bir hafıza kartı büyüklüğünde olan SIM kartlar sonra microSD kart büyüklüğüne indi, derken nanoSIM oldu ve son olarak yonga haline geldi.
eSIM nedir?
Elektronik SIM teknolojisi fiziksel SIM kart yerine cihazlara bir yonga entegre ediyor ve yazılım üzerinden operatörlerle iletişim kurmasını sağlıyor. Kullanıcı operatör değiştirirken SIM kart değiştirmeye gerek duymuyor ve operatör logosu otomatik olarak değişiyor.
Ayrıca Bkz. "iPhone 12 Pro karşınızda"
Birkaç yıldır Apple, Samsung, Huawei gibi markalar eSIM teknolojisine ürünlerinde yer veriyordu. Geçtiğimiz yıl BTK; ülkemizde eSIM kullanımı için şartları belirlemişti. Buna göre sunucuların ülkemizde olması ve eSIM üretiminin de yerli imkanlarla yapılması gerekiyordu. Bu yıl ise kendi eSIM kartımızı üretecek duruma geldik.
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Fatih Sayan yaptığı açıklamada Ocak ayında GSM birliğinden gerekli sertifikaların alınarak eSIM üretimi yapan 4 ülkeden biri olduğumuzu duyurdu. Yakın dönemde de kullanıma sunulacak.İlginizi Çekebilir Amiral gemi katili Xiaomi Mi 10T ve 10T Pro tanıtıldı
eSIM teknolojisinde haliyle kilit rolü operatörler oynuyor. Kullanıcının kolay bir başvuru ile istediği operatöre veya tarifeye geçiş yapması bu işin temel mantığı ancak ABD’de operatörlerin kilitli eSIM olaylarına girdiğini duymuştuk. Hali hazırda ülkemizde bazı operatörlerin eSIM desteği mevcuttu ancak düzenleme ile birlikte bunların akibeti de önümüzdeki dönemde belli olacak.
Ülkemizde cihazların eSIM ile satılabilmesi için yukarıda da bahsettiğimiz gibi üretimin yerli ve sunucuların da sınırlarımız içerisinde olması gerekiyor. Bakalım hangi üreticiler bu şartları kabul edecek.
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
hey Allahım.
tamam teknoloji geliştikçe birçok şeyin küçülmesi ve hafiflemesi iyidir de, bu ne mk.
benım alacağım iphone 12 o zaman Türk çipi olmadığı için ESİM desteklemeyecek mi ?
YSim
Keza esim bir operatörün istediği bir şey değildir. Operatör müşterisinden maksimum fayda sağlamak ister esim öyle bir şey ki yarın mailine bir QR kod gönderecekler al bunu telefonuna tanıt Vodafonedan Turkcell e taşımış ol diyecekler. Arada bir zaman yok beklemek yok. Son gününde kontrat cayma bedelini 3 gün aştın bu ayı senden alırım davası yok. Esim operatör için kötüdür. Gecikme sebebi de operatör kaynaklıdır diye düşünüyorum. Bizdeki hatta dünyadaki hiç bir operatör esim olayını çok da rıza ile istemez. Birde olan bir teknolojiyi kullanacaksın ki 4g bu teknolojiyle geldi zaten paketin içinde esim de var sistem uygun sadece aktif edeceksin o kadar. Ayrıca sim kart bozulmalarından çekmeyen hattı sim kartınız bozulmuştur diyerek kaç sim kart satıyor bu operatörler biliyor musunuz? Esim olunca ne diyecek telefonunuz bozulmuş telefonu mu değiştirin. Gelir düşüşünü tahmin edin. Esim operatör için çok kötü bir şey..
Kısaca sertifikamız türkiye den onaylı olsun hayırlı olsun.. Operatörler de isterse btk sebebiyle olduğunu hiç sanmıyorum e-sime bir zahmet geçsinler yakında o satılan sim kartların ücreti de dolarla artacak zaten 5$ a satıyorsunuz şu an sanırım. Yaklaşık 40 lira eh dolarda gidiyor 50 - 60tl ye kimse almaz o sim kartı ha bire hat taşır. Zarar operatöre kalır tam yeri tam zamanı sim karttan kar edilecek dönem. Sağdınız sağacağınız kadar insanları zaten..
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