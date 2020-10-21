Ülkemizde eSIM desteği yakında başlıyor

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Akıllı telefonların daha ince ve kompakt hale gelme yarışından nasibini alanlardan birisi de SIM kartlar oldu. Bir hafıza kartı büyüklüğünde olan SIM kartlar sonra microSD kart büyüklüğüne indi, derken nanoSIM oldu ve son olarak yonga haline geldi.

eSIM nedir?

Elektronik SIM teknolojisi fiziksel SIM kart yerine cihazlara bir yonga entegre ediyor ve yazılım üzerinden operatörlerle iletişim kurmasını sağlıyor. Kullanıcı operatör değiştirirken SIM kart değiştirmeye gerek duymuyor ve operatör logosu otomatik olarak değişiyor.

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Birkaç yıldır Apple, Samsung, Huawei gibi markalar eSIM teknolojisine ürünlerinde yer veriyordu. Geçtiğimiz yıl BTK; ülkemizde eSIM kullanımı için şartları belirlemişti. Buna göre sunucuların ülkemizde olması ve eSIM üretiminin de yerli imkanlarla yapılması gerekiyordu. Bu yıl ise kendi eSIM kartımızı üretecek duruma geldik.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Fatih Sayan yaptığı açıklamada Ocak ayında GSM birliğinden gerekli sertifikaların alınarak eSIM üretimi yapan 4 ülkeden biri olduğumuzu duyurdu. Yakın dönemde de kullanıma sunulacak.

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eSIM teknolojisinde haliyle kilit rolü operatörler oynuyor. Kullanıcının kolay bir başvuru ile istediği operatöre veya tarifeye geçiş yapması bu işin temel mantığı ancak ABD’de operatörlerin kilitli eSIM olaylarına girdiğini duymuştuk. Hali hazırda ülkemizde bazı operatörlerin eSIM desteği mevcuttu ancak düzenleme ile birlikte bunların akibeti de önümüzdeki dönemde belli olacak.

Ülkemizde cihazların eSIM ile satılabilmesi için yukarıda da bahsettiğimiz gibi üretimin yerli ve sunucuların da sınırlarımız içerisinde olması gerekiyor. Bakalım hangi üreticiler bu şartları kabul edecek.

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