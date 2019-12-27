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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Vivo akıllı telefonlara, deprem uyarısı özelliği geliyor

    Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, akıllı telefonlarında kullanılan FunTouch OS 10 arayüzüne deprem uyarısı özelliği getirmeye hazırlanıyor. Şirketin çalışmaları sadece bununla sınırlı değil.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Vivo akıllı telefonlara, deprem uyarısı özelliği geliyor
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    Akıllı telefonları için JoviOS arayüzüne geçmeye hazırlanan Vivo bu planı şimdilik rafa kaldırdı. Şirket, bunun yerine ise FunTouch kullanıcı arayüzünün yeni bir sürümü olan FunTouch OS 10'u yayınladı.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy M31, Geekbench testinde ortaya çıktı: 6 GB RAM, Exynos 9611 işlemci"

    Depremden onlarca saniye önce uyarı gönderecek

    FunTouch OS geliştirme ekibinin Takım Lideri Xiao Zhuge, ekibin şu anda Deprem Uyarısı adlı yeni bir özellik üzerinde çalıştığını söyledi. Önümüzdeki birkaç hafta içinde test sürecinden geçirilecek olan özelliğin başarılı olması durumunda, Vivo akıllı telefon sahiplerine ulaşması ise uzun sürmeyecek diyebiliriz. Şirketin cihazlarına eklenecek bu yeni özellik, Xiaomi'nin MIUI 11 ile kullanıma sunduğu deprem uyarı özelliğiyle benzerlik gösterecek.

    Depremden onlarca saniye önce kullanıcılara uyarı gönderecek bu özelliğin amacı ise insanların kendilerini korumaya almaları veya evlerinin dışına çıkabilmeleri için gereken süreyi sağlamak olarak açıklanıyor. Ayrıca deprem uyarı özelliği,  en yakın acil durum sığınma evi, acil durum irtibat bilgileri, tıbbi irtibat bilgileri ve kurtarma bilgileri hakkında da bilgi sağlayacak. Vivo'nun bu özelliği tam olarak hangi tarihte kullanıma sunacağı ise henüz açıklanmış değil.



    https://www.gizmochina.com/2019/12/27/vivo-funtouch-os-10-earthquake-warning/ Yorum Yaz
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    smart1978 8 sn.
    Ben de erken uyari sistemi sandim. Gerci halen kabul goren goruse gore erkenden bilinemezmis ....

    Bu tur seyler bizde de olmali. Hatta cevrimdisi kullanilabilir olmali ve varsa guncellenmis icerikle kendisi otomatik guncelleyecek.

    Malum depremlerde ilk gocen internettir ditijal sistemlerdir. En sonunda analog sistemlerdir...

    FM Radyo donanimsal modul Turkiye'de ayrica sart zorunlu olmali ...

    CB Hucresel Yayinlar da bilincle kullanilmali ...

    Amerika gibi ulkelerde deprem degil diger dogal afetler arefesinde de CB yayinlari SMS leri vs aksatilmadan gonderilmektedir... FM Radyo bilinci de var.


    Turkiye de halen esasli ideal birsey yok...
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