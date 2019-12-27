Vivo akıllı telefonlara, deprem uyarısı özelliği geliyor

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Akıllı telefonları için JoviOS arayüzüne geçmeye hazırlanan Vivo bu planı şimdilik rafa kaldırdı. Şirket, bunun yerine ise FunTouch kullanıcı arayüzünün yeni bir sürümü olan FunTouch OS 10'u yayınladı.

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Depremden onlarca saniye önce uyarı gönderecek

FunTouch OS geliştirme ekibinin Takım Lideri Xiao Zhuge, ekibin şu anda Deprem Uyarısı adlı yeni bir özellik üzerinde çalıştığını söyledi. Önümüzdeki birkaç hafta içinde test sürecinden geçirilecek olan özelliğin başarılı olması durumunda, Vivo akıllı telefon sahiplerine ulaşması ise uzun sürmeyecek diyebiliriz. Şirketin cihazlarına eklenecek bu yeni özellik, Xiaomi'nin MIUI 11 ile kullanıma sunduğu deprem uyarı özelliğiyle benzerlik gösterecek.

Depremden onlarca saniye önce kullanıcılara uyarı gönderecek bu özelliğin amacı ise insanların kendilerini korumaya almaları veya evlerinin dışına çıkabilmeleri için gereken süreyi sağlamak olarak açıklanıyor. Ayrıca deprem uyarı özelliği, en yakın acil durum sığınma evi, acil durum irtibat bilgileri, tıbbi irtibat bilgileri ve kurtarma bilgileri hakkında da bilgi sağlayacak. Vivo'nun bu özelliği tam olarak hangi tarihte kullanıma sunacağı ise henüz açıklanmış değil.

https://www.gizmochina.com/2019/12/27/vivo-funtouch-os-10-earthquake-warning/