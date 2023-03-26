Vivo S17 serisinin özellikleri sızdırıldı: Üç yeni model geliyor

Vivo S17 serisi beklenen özellikleri
Vivo S17 serisi üç telefondan oluşacak; Vivo S17, Vivo S17 Pro ve Vivo S17e. Bu cihazların model numaraları sırasıyla V2283A, V2284A, V2285A. Çin dışındaki pazarlarda Vivo V29 olarak tanıtılması bekleniyor.
Vivo S17 serisinin kavisli kenara sahip Super AMOLED ekran ve renk değiştiren arka panele sahip olması bekleniyor. Vivo S17 serisi, 8GB / 12GB RAM (sanal RAM desteği), 128GB / 256GB dahili depolama alanı ile gelecek. S17 Pro’ya özel 16GB RAM seçeneği olacak. S17 serisi, OIS özellikli birincil kameraya sahip olacak. Şimdilik S17 teknik özelliklerine dair bilinenler bunlar.
Vivo S17 ne zaman çıkacak?
Vivo S17 serisi, Aralık 2022’de resmî olarak tanıtılan Vivo S16 serisinin yerini alacak. S17 serisinin üçüncü çeyrekte gelmesi beklendiğinden Haziran ayında resmî ilk bilgilerin ortaya çıkması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)