Vivo S17 serisinin özellikleri sızdırıldı: Üç yeni model geliyor

Tam Boyutta Gör Vivo, 2022’de Vivo 16 serisi telefonlarını (Vivo S16e, S16 ve S16 Pro) tanıtmıştı. Hindistan da dahil küresel pazarda piyasaya sürülen Vivo V27 Pro, Vivo S16 Pro’nun yeniden isimlendirilmiş sürümüydü. Şirket şimdi Vivo S17 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. S17 serisinin kilit özelliklerinden model numaralarına kadar birçok bilgi sızdırıldı.

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Vivo S17 serisi beklenen özellikleri

Vivo S17 serisi üç telefondan oluşacak; Vivo S17, Vivo S17 Pro ve Vivo S17e. Bu cihazların model numaraları sırasıyla V2283A, V2284A, V2285A. Çin dışındaki pazarlarda Vivo V29 olarak tanıtılması bekleniyor.

Vivo S17 serisinin kavisli kenara sahip Super AMOLED ekran ve renk değiştiren arka panele sahip olması bekleniyor. Vivo S17 serisi, 8GB / 12GB RAM (sanal RAM desteği), 128GB / 256GB dahili depolama alanı ile gelecek. S17 Pro’ya özel 16GB RAM seçeneği olacak. S17 serisi, OIS özellikli birincil kameraya sahip olacak. Şimdilik S17 teknik özelliklerine dair bilinenler bunlar.

Vivo S17 ne zaman çıkacak?

Vivo S17 serisi, Aralık 2022’de resmî olarak tanıtılan Vivo S16 serisinin yerini alacak. S17 serisinin üçüncü çeyrekte gelmesi beklendiğinden Haziran ayında resmî ilk bilgilerin ortaya çıkması bekleniyor.

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Vivo S17 serisinin özellikleri sızdırıldı