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    Anlık Bildirim

    Vivo S17 serisinin özellikleri sızdırıldı: Üç yeni model geliyor

    Vivo, Nisan ayında yeni katlanır telefonlarını tanıtacak. Yeni sızıntıya göre, 2023 üçüncü çeyreğinde Vivo S17 serisini göreceğiz. Çin’de tanıtılacak telefonların özellikleri sızdırıldı.
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    vivo s17 s17 pro s17e özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Vivo, 2022’de Vivo 16 serisi telefonlarını (Vivo S16e, S16 ve S16 Pro) tanıtmıştı. Hindistan da dahil küresel pazarda piyasaya sürülen Vivo V27 Pro, Vivo S16 Pro’nun yeniden isimlendirilmiş sürümüydü. Şirket şimdi Vivo S17 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. S17 serisinin kilit özelliklerinden model numaralarına kadar birçok bilgi sızdırıldı.

    Vivo S17 serisi beklenen özellikleri

    Vivo S17 serisi üç telefondan oluşacak; Vivo S17, Vivo S17 Pro ve Vivo S17e. Bu cihazların model numaraları sırasıyla V2283A, V2284A, V2285A. Çin dışındaki pazarlarda Vivo V29 olarak tanıtılması bekleniyor.

    Vivo S17 serisinin kavisli kenara sahip Super AMOLED ekran ve renk değiştiren arka panele sahip olması bekleniyor. Vivo S17 serisi, 8GB / 12GB RAM (sanal RAM desteği), 128GB / 256GB dahili depolama alanı ile gelecek. S17 Pro’ya özel 16GB RAM seçeneği olacak. S17 serisi, OIS özellikli birincil kameraya sahip olacak. Şimdilik S17 teknik özelliklerine dair bilinenler bunlar.

    Vivo S17 ne zaman çıkacak?

    Vivo S17 serisi, Aralık 2022’de resmî olarak tanıtılan Vivo S16 serisinin yerini alacak. S17 serisinin üçüncü çeyrekte gelmesi beklendiğinden Haziran ayında resmî ilk bilgilerin ortaya çıkması bekleniyor.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    masa09 54 dakika önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 15 saat önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 3 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 5 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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