Xbox Game Pass oyuncuların satın alma alışkanlıklarını değiştiriyor

Microsoft, bir süredir konsol savaşını kaybettiklerini belirtiyor. Microsoft iki nesildir Sony'nin konsol liderliğini yakalamaya çalışıyor ve bu süre zarfında Sony, kazançlı çok yıllı özel anlaşmalar yapmak için bir kaldıraç olarak kullandığı konsol platformunun gücüyle muazzam bir şekilde büyüdü. Microsoft'un oyunu değiştirmesi ve en büyük rakibiyle aynı kurallara göre oynamayı bırakması gerekiyordu. Böylece Windows PC'leri Xbox One ile birbirine bağlayarak şimdiye kadar yaratılmış en yıkıcı video oyunları hizmetinin temelini attı: Xbox Game Pass.
Game Pass, Microsoft'a para kazandırıyor
Microsoft, Game Pass ile yeni bir alan yaratıyor
Fakat, firmanın amacı daha farklı. Microsoft sadece yeni donanımlar yaratmakla sınırlı kalmak yerine, PC'ler, cep telefonları ve hatta Xbox Cloud Gaming'in gelişiyle akıllı TV'ler de dahil olmak üzere zaten sahip oldukları cihazlarda daha fazla insanı yakalamak istiyor. Bunun için de firmanın mobil ve PC tarafında büyümesi gerekiyor. Microsoft'un Activision Blizzard King'i satın almak için yaptığı 68,7 milyar dolarlık teklifin ana motivasyonu da bu.
Game Pass, açıkça tüketici davranışını değiştiriyor
Game Pass’in pek görülmeyen bir tarafı da var. Sonuçta Game Pass bir nevi Netflix gibi bir yer. Bu tip hizmetlerde içerikler, süreleri dolduklarında yayından kaldırılabiliyor. ABD’de süren FTC-Microsoft duruşmasında bu konuya da değinildi. Game Pass platformunu analiz eden ekonomist Dr. Liz Bailey, duruşma sırasındaki ifadesinde Game Pass’ten kaldırılan oyunların satışlarının artığını söyledi.
Sonuç olarak Game Pass ile birlikte oyuncuların davranışları gerçekten de değişiyor. Açık bir şekilde Xbox Game Pass aboneleri oyunlara daha fazla para harcıyor. Game Pass tam oyun satışlarını hızlandırıp tetikleyebiliyor. Aboneler daha fazla oyun oynamak için daha fazla zaman harcıyor. Activision Blizzard King anlaşması gerçekleşirse, Microsoft bu etkiyi mobil tarafa da taşıyabilir.
Iron Kurye
teskurler super kurye
Karnın doyar, sen uçuşu hatırla.
Fururlar oni purada :)