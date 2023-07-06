Xbox Game Pass oyuncuların satın alma alışkanlıklarını değiştiriyor

Tam Boyutta Gör Game Pass'in ilk çoklu oyun içerik kütüphanesi abonelik hizmeti olarak sunulması, oyun sektöründe çok önemli bir kırılma noktası oldu. Oyun endüstrisi esasında bu tip kırılmalara aşina. Jeton atılan atari makineleri, ardından ev konsolları ve şimdi abonelik tabanlı hizmetler. Endüstriyle birlikte şimdilerde ise oyuncuların da satın alma davranışları kökten bir değişim geçiriyor gibi görünüyor.

Microsoft, bir süredir konsol savaşını kaybettiklerini belirtiyor. Microsoft iki nesildir Sony'nin konsol liderliğini yakalamaya çalışıyor ve bu süre zarfında Sony, kazançlı çok yıllı özel anlaşmalar yapmak için bir kaldıraç olarak kullandığı konsol platformunun gücüyle muazzam bir şekilde büyüdü. Microsoft'un oyunu değiştirmesi ve en büyük rakibiyle aynı kurallara göre oynamayı bırakması gerekiyordu. Böylece Windows PC'leri Xbox One ile birbirine bağlayarak şimdiye kadar yaratılmış en yıkıcı video oyunları hizmetinin temelini attı: Xbox Game Pass.

Game Pass, Microsoft'a para kazandırıyor

Tam Boyutta Gör O zamanlar inanılmaz bir üçüncü taraf içerik yelpazesi sunan Netflix gibi hizmetlerden ilham alan Xbox Game Pass, aylık tek bir ücret karşılığında yüzlerce oyun sunuyordu. Hâlâ da öyle. Microsoft, kendi stüdyolarından çıkan tüm yeni oyunları Xbox Game Pass'e ilk günden getirme sözü vererek platformun değerini daha da artırmayı sürdürüyor.

Tam Boyutta Gör Şimdi görüyoruz ki Microsoft, Xbox Game Pass ile Xbox'ı bir konsoldan tüm platformlar arasında köprü kurabilen bir hizmete dönüştürdü. Tıpkı yazılım devinin diğer hizmetlerinde yaptığı gibi. Xbox ekosistemi konsolları, bilgisayarları ve cep telefonlarını içerecek şekilde büyüdü. Xbox LIVE her şeyi birbirine bağladı ve Xbox Game Pass içerik sağladı. Tüm bu çabalar paraya da dönüştü.

Tam Boyutta Gör Hesaplamalar, Xbox Game Pass'in yıllık gelirinin en az 1 milyar doların üzerinde olduğunu ve 2022'de 1,8 milyar dolara kadar çıkabileceğini gösteriyor. Oyunlar bölümü ayrıca Ocak - Mart 2023 dönemine denk gelen Q3 FY23'te hizmetlerden yaklaşık 1 milyar dolar kazanmayı başardı. Bu kazançlar aynı zamanda Xbox oyun CEO'su Phil Spencer’a göre kâra da dönüşüyor.

Microsoft, Game Pass ile yeni bir alan yaratıyor

Tam Boyutta Gör Ancak Xbox Game Pass aboneliği mükemmel değil. Xbox Game Pass ile ilgili en büyük endişelerden biri "yamyamlaşma" olarak adlandırılan bir durum. Halo veya Gears of War gibi büyük orijinal yapımlar Xbox Game Pass'te aboneliğin bir parçası olarak sunulsaydı, bu oyunları satın almaya devam eden olur muydu? Bunu büyük oyunların çoğunun ilk günden Game Pass’e gelmeyişinden anlayabiliriz.

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Fakat, firmanın amacı daha farklı. Microsoft sadece yeni donanımlar yaratmakla sınırlı kalmak yerine, PC'ler, cep telefonları ve hatta Xbox Cloud Gaming'in gelişiyle akıllı TV'ler de dahil olmak üzere zaten sahip oldukları cihazlarda daha fazla insanı yakalamak istiyor. Bunun için de firmanın mobil ve PC tarafında büyümesi gerekiyor. Microsoft'un Activision Blizzard King'i satın almak için yaptığı 68,7 milyar dolarlık teklifin ana motivasyonu da bu.

Game Pass, açıkça tüketici davranışını değiştiriyor

Tam Boyutta Gör Xbox Game Pass ve yamyamlaşma risklerine geri dönecek olursak, hizmetin tam tersi bir etkiye sahip olarak oyun satışları için bir itici güç olabileceğini de gördük. Game Pass’in oyun satışlarını artırdığına dair haberler zaten malumunuz. Bununla birlikte aboneler daha fazla oyun oynuyor ve oyunlarda daha fazla zaman ve para harcıyor. Şöyle düşünün; 1000 TL oyuna vermek yerine 120,99 TL’ye Game Pass aldınız ve oyunu oynamaya başladınız. Cebinizde kalan para sizi, oyundaki diğer içerikleri satın almaya itebilir. Küresel ölçekte olan bu.

Game Pass’in pek görülmeyen bir tarafı da var. Sonuçta Game Pass bir nevi Netflix gibi bir yer. Bu tip hizmetlerde içerikler, süreleri dolduklarında yayından kaldırılabiliyor. ABD’de süren FTC-Microsoft duruşmasında bu konuya da değinildi. Game Pass platformunu analiz eden ekonomist Dr. Liz Bailey, duruşma sırasındaki ifadesinde Game Pass’ten kaldırılan oyunların satışlarının artığını söyledi.

Sonuç olarak Game Pass ile birlikte oyuncuların davranışları gerçekten de değişiyor. Açık bir şekilde Xbox Game Pass aboneleri oyunlara daha fazla para harcıyor. Game Pass tam oyun satışlarını hızlandırıp tetikleyebiliyor. Aboneler daha fazla oyun oynamak için daha fazla zaman harcıyor. Activision Blizzard King anlaşması gerçekleşirse, Microsoft bu etkiyi mobil tarafa da taşıyabilir.

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Xbox Game Pass oyuncuların satın alma davranışlarını değiştiriyor