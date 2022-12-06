Xbox oyunlarında fiyat artışı yolda

Tam Boyutta Gör Ülkemizde döviz kurları nedeniyle sürekli güncellenen oyun fiyatlarının yanında global ekonomik kriz nedeniyle orijinal fiyatlarda da yükselişler oluyor. Xbox oyunları seneye daha pahalı olacak.

Xbox oyunlarına zam

Microsoft yöneticileri geçtiğimiz aylarda gerek konsol fiyatları olsun gerekse oyun fiyatları olsun artıştan kaçamayacaklarını dile getirmişti. Şimdilik konsol tarafında olmasa da oyun tarafında fiyatlar artıyor.

Xbox konsollara zam gelecek mi? 1 ay önce eklendi

Yapılan açıklamaya göre özellikle Xbox Series X/S için geliştirilen yeni birinci taraf oyunlarda 2023 yılından itibaren 10$ civarında bir artış olacak ve fiyatlar 70$ seviyesine çıkacak. Üçüncü taraf geliştiricilerin de aynı yolu izlemesi bekleniyor.

Gelecek yıl Xbox konsollarına çıkacak olan birinci taraf oyunlar arasında Forza Motorsport, Redfall, Starfield, Minecraft Legends ve Ara: History Untold yer alıyor. Bunlar muhtemelen fiyat artışları ile gelecek. Zaten Sony, Ubisoft, Take-Two yavaş yavaş fiyatlarda artışa gitmeye başlamıştı.

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