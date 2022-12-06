Xbox oyunlarında fiyat artışı yolda

Xbox oyunlarına zam
Microsoft yöneticileri geçtiğimiz aylarda gerek konsol fiyatları olsun gerekse oyun fiyatları olsun artıştan kaçamayacaklarını dile getirmişti. Şimdilik konsol tarafında olmasa da oyun tarafında fiyatlar artıyor.
Yapılan açıklamaya göre özellikle Xbox Series X/S için geliştirilen yeni birinci taraf oyunlarda 2023 yılından itibaren 10$ civarında bir artış olacak ve fiyatlar 70$ seviyesine çıkacak. Üçüncü taraf geliştiricilerin de aynı yolu izlemesi bekleniyor.
Gelecek yıl Xbox konsollarına çıkacak olan birinci taraf oyunlar arasında Forza Motorsport, Redfall, Starfield, Minecraft Legends ve Ara: History Untold yer alıyor. Bunlar muhtemelen fiyat artışları ile gelecek. Zaten Sony, Ubisoft, Take-Two yavaş yavaş fiyatlarda artışa gitmeye başlamıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım