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    Xbox oyunlarında fiyat artışı yolda

    Özellikle Xbox Series X/S için geliştirilen oyunların artan maliyetleri zamları da beraberinde getiriyor. Tatil dönemini zam yapmadan geçiren Microsoft gelecek yıl fiyat artışına gidecek. 
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    Xbox Tam Boyutta Gör
    Ülkemizde döviz kurları nedeniyle sürekli güncellenen oyun fiyatlarının yanında global ekonomik kriz nedeniyle orijinal fiyatlarda da yükselişler oluyor. Xbox oyunları seneye daha pahalı olacak.

    Xbox oyunlarına zam

    Microsoft yöneticileri geçtiğimiz aylarda gerek konsol fiyatları olsun gerekse oyun fiyatları olsun artıştan kaçamayacaklarını dile getirmişti. Şimdilik konsol tarafında olmasa da oyun tarafında fiyatlar artıyor.

    Yapılan açıklamaya göre özellikle Xbox Series X/S için geliştirilen yeni birinci taraf oyunlarda 2023 yılından itibaren 10$ civarında bir artış olacak ve fiyatlar 70$ seviyesine çıkacak. Üçüncü taraf geliştiricilerin de aynı yolu izlemesi bekleniyor.

    Gelecek yıl Xbox konsollarına çıkacak olan birinci taraf oyunlar arasında Forza Motorsport, Redfall, Starfield, Minecraft Legends ve Ara: History Untold yer alıyor. Bunlar muhtemelen fiyat artışları ile gelecek. Zaten Sony, Ubisoft, Take-Two yavaş yavaş fiyatlarda artışa gitmeye başlamıştı.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 19 saat önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 19 saat önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 23 saat önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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