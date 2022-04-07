Xbox kontrolcüleri ile TV kontrolü kolaylaşıyor

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Geçtiğimiz yıldan bu yana Microsoft’un üzerinde çalıştığı Xbox kontrolcüleri ile bağlı televizyonları kontrol edebilme özellikleri yavaş yavaş konsolların kullanımına sunulmaya başladı.

Xbox ile TV kontrolü

HDMI-CEC standardının bir sonucu olarak kablo ile bağlanmış olan cihazların birbirini kontrol etmesi mümkün hale geliyor. Bunun için her iki cihazın da Tüketici Elektroniği Kontrolü yani CEC uyumlu olması gerekiyor.

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Xbox Series X ve S konsollarına sunulan yeni güncelleme ile artık kontrolcüyü kullanarak televizyonun kaynağını değiştirmeniz mümkün hale geliyor. Xbox tuşuna basarak kullanıcılar kaynağı değiştirebilecekler.

Bunun için ilk önce Uyku Modu ve Başlangıç menüsü altında TV & A/V Güç Seçenekleri sekmesine giderek özelliği aktif hale getirmek gerekiyor. Bunun haricinde TV kumandası ile Xbox menülerinde gezinmek de yine Microsoft’un planları arasında.



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