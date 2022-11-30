Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro yarın tanıtılacak: İşte muhtemel teknik özellikler

Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro için şimdiye kadar muhtemel teknik özellikler temalı yazılar yayımlandı. Peki bu yazılardan neler öğrenildi ve kullanıcılar Xiaomi'den neler bekliyor?

Xiaomi 13'ün teknik özellikleri sızdırıldı 6 gün önce eklendi

Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro neler sunacak?

Xiaomi 13 ailesinin Snapdragon 8 Gen 2 isimli işlemciden güç alacağı ve bu işlemciye LPDDR5X RAM ile UFS 4.0'ın eşlik edeceği tahmin ediliyor. Xiaomi 13'ün ekranı hakkında bilinen bilgiler şu şekilde: 6.36 inç, E6 AMOLED, Full HD Plus teknolojisi ve 120 Hz ekran tazeleme / ekran yenileme hızı.

Xiaomi 13 Pro'nun ekranında ise 2K çözünürlük, 120 Hz ekran yenileme / ekran tazeleme hızı ve 1920 Hz PWM dimming (ekranın parlaklık seviyesi kısıldığı zaman ortaya çıkan dalgalanmaları ve titremeleri yok eden bir altyapı) olacak. Bu ekranın büyüklüğü için 6.73 inç (E6 AMOLED) olabilir deniliyor.

Bu iki model en fazla 1900 nit ekran parlaklığı sunacak. Xiaomi 13'ün düz bir ekrana sahip olacağını öğrenmiştik. Pro versiyonda ise kavisli kenarlara şahit olunacağını duymuştuk.

Xiaomi 13'ün arka tarafında 50 MP Sony IMX800 isimli bir ana kamera, 12 MP ultra geniş açı lens ve 10 MP telefoto kamera yer alabilir. Xiaomi 13 Pro'nun arkasına baktığımızda ise bizi Sony IMX989 isimli bir ana kamera, 50 MP Samsung JN1 ultra geniş açı lens ve 50 MP Samsung JN1 telefoto kamera karşılayacak gibi gözüküyor.

Xiaomi 13'ün 67 W kablolu şarj teknolojisi ve 4500 mAh'lik bir batarya ile donatılacağı söylenmişti. Xiaomi 13 Pro'da ise 120 W kablolu şarj teknolojisi ve 4820 mAh'lik bir batarya kullanılabilir.

Xiaomi 13'e ve Xiaomi 13 Pro'ya bataryayı daima akıllı bir şekilde yöneten Surge G1 isimli bir çip, 50 W kablosuz şarj desteği ve 10 W ters kablosuz şarj desteği yardımcı olabilir. Kızılötesi (IR blaster), kablosuz iletişim teknolojisi (NFC) ve su geçirmeme özelliği (IP68) bu modellere eşlik edecek gibi duruyor.

Xiaomi 13'ün 189 gram ağırlığa ve 7.98 mm kalınlığa ev sahipliği yapacağı belirtildi. Kendisinin deri kaplı modeli için belirtilen ağırlık ve kalınlık değeri şöyle: 185 gram ve 8.1 milimetre.

Xiaomi 13 Pro'nun 229 gram ağırlığa ve 8.38 mm kalınlığa ev sahipliği yapacağı belirtildi. Kendisinin deri kaplı modeli için belirtilen ağırlık ve kalınlık değeri ise şu şekilde: 210 gram ve 8.7 milimetre.

Kullanıcılar şu renk seçenekleri ile karşılaşabilir: Mavi, yeşil, siyah ve beyaz.

Xiaomi 13 Pro teknik özellikleri sızdırıldı: 50 Megapiksel kamera 4 hf. önce eklendi

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