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    Yaklaşan Starship fırlatma testinde ilk defa yük taşınacak

    Elon Musk’ın uzay teknolojileri şirketi SpaceX, bir sonraki Starship fırlatmasında maket Starlink uyduları taşıyacak. Böylelikle Starship, ilk defa yük taşımış olacak.
    Yaklaşan Starship fırlatma testinde ilk defa yük taşınacak Tam Boyutta Gör
    SpaceX, 10 Ocak 2025 tarihinde planlanan Starship roketinin yedinci test uçuşuyla önemli bir kilometre taşına daha ulaşmayı hedefliyor. Bu uçuş, ilk kez bir "yük konuşlandırma testi" gerçekleştirecek ve yeni nesil Starlink uydularını temsil eden 10 model uydunun uzaya taşınmasını içerecek.

    Starship için kritik test

    SpaceX tarafından yapılan açıklamaya göre, Starship uzaydayken, ağırlık ve boyut bakımından yeni nesil Starlink uydularına benzeyen bu model uyduları ilgili yörüngeye bırakacak. Eğer test başarılı olursa, Starship’in Starlink görevlerinde aktif olarak kullanılması yolunda önemli bir adım atılmış olacak. SpaceX, Starship roketinin tek seferde 60 adet yeni nesil V3 Starlink uydusunu taşıyabileceğini açıkladı.

    Yaklaşan Starship fırlatma testinde ilk defa yük taşınacak Tam Boyutta Gör
    Bu uydular, mevcut V2 Mini uydulara kıyasla üç kat daha ağır olacak. Her biri yaklaşık 2 ton olan uydularla her Starship fırlatması ile Starlink ağ kapasitesine 60 Tbps bant genişliği eklenecek. Her bir uydu, V2 Mini uydulara kıyasla indirme hızında 10 kat (1 Tbps), yükleme hızında ise 24 kat (160 Gbps) artış sağlayacak.

    Yeniliklerle dolu bir test uçuşu

    Starship’in bu yedinci test uçuşu, yalnızca yük konuşlandırma testiyle sınırlı değil. SpaceX, bu uçuş için yeniden tasarlanmış bir itki sistemi ve yakıt kapasitesinde yüzde 25 artış gibi önemli yükseltmeler gerçekleştirdi. Bu iyileştirmelerin, roketin güvenilirliğini ve performansını artırması bekleniyor.

    Test uçuşunda ayrıca, Starship’in tekrar kullanılabilir itici roketinin bir iniş platformunda yakalanması da hedefleniyor. SpaceX, bu manevrayı geçen Kasım ayında gerçekleştirilen altıncı test uçuşunda iptal etmişti ancak bir önceki testte ise bunu başarıyla gerçekleştirerek güçlendiriciyi havada yakalamıştı. Eğer koşullar yine uygun olmazsa roketi yakalama girişimi yine iptal edilecek ve itici Meksika Körfezi’ne yumuşak iniş yapacak.

    SpaceX CEO’su Elon Musk, test uçuşunun 10 Ocak Cuma günü gerçekleştirilmesinin planlandığını, ancak olumsuz hava koşullarının bu tarihi etkileyebileceğini söyledi. Bu arada Federal Havacılık İdaresi’nden (FAA) uçuş izni alındığı da geçen ay duyurulmuştu.

    Kaynakça https://techcrunch.com/2025/01/03/new-ship-new-year-spacex-to-deploy-model-starlink-satellites-on-next-starship-launch/ https://www.spacex.com/launches/mission/?missionId=starship-flight-7
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