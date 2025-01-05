Yaklaşan Starship fırlatma testinde ilk defa yük taşınacak

Starship için kritik test
SpaceX tarafından yapılan açıklamaya göre, Starship uzaydayken, ağırlık ve boyut bakımından yeni nesil Starlink uydularına benzeyen bu model uyduları ilgili yörüngeye bırakacak. Eğer test başarılı olursa, Starship’in Starlink görevlerinde aktif olarak kullanılması yolunda önemli bir adım atılmış olacak. SpaceX, Starship roketinin tek seferde 60 adet yeni nesil V3 Starlink uydusunu taşıyabileceğini açıkladı.
Yeniliklerle dolu bir test uçuşu
Starship’in bu yedinci test uçuşu, yalnızca yük konuşlandırma testiyle sınırlı değil. SpaceX, bu uçuş için yeniden tasarlanmış bir itki sistemi ve yakıt kapasitesinde yüzde 25 artış gibi önemli yükseltmeler gerçekleştirdi. Bu iyileştirmelerin, roketin güvenilirliğini ve performansını artırması bekleniyor.
Test uçuşunda ayrıca, Starship’in tekrar kullanılabilir itici roketinin bir iniş platformunda yakalanması da hedefleniyor. SpaceX, bu manevrayı geçen Kasım ayında gerçekleştirilen altıncı test uçuşunda iptal etmişti ancak bir önceki testte ise bunu başarıyla gerçekleştirerek güçlendiriciyi havada yakalamıştı. Eğer koşullar yine uygun olmazsa roketi yakalama girişimi yine iptal edilecek ve itici Meksika Körfezi’ne yumuşak iniş yapacak.
SpaceX CEO’su Elon Musk, test uçuşunun 10 Ocak Cuma günü gerçekleştirilmesinin planlandığını, ancak olumsuz hava koşullarının bu tarihi etkileyebileceğini söyledi. Bu arada Federal Havacılık İdaresi’nden (FAA) uçuş izni alındığı da geçen ay duyurulmuştu.Kaynakça https://techcrunch.com/2025/01/03/new-ship-new-year-spacex-to-deploy-model-starlink-satellites-on-next-starship-launch/ https://www.spacex.com/launches/mission/?missionId=starship-flight-7 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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