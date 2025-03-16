AI Günlükleri: Yapay zeka dünyasında bu hafta (16 Mart 2025)

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Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zeka teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.

Yapay Zeka Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?

Çin çıkışlı AI ajanı Manus AI'ın adından söz ettirmeye devam ettiği bu haftada ABD cephesinde de önemli duyurular geldi. Google ve Meta gibi şirketler yapay zeka ile bağlantılı yeni projelerini tanıtırken, OpenAI da gelecek planlarına dair yeni detaylar paylaştı. Diğer yandan artık her hafta olduğu gibi bu hafta da video ve görsel yaratma konusunda etkileyici kabiliyetlere sahip yeni AI araçları kullanıma sunuldu. İşte bu hafta yapay zeka dünyasında öne çıkan gelişmeler:

Manus AI'ın Yarattığı Heyecan, AI Ajanları İçin Planlanan Takvimi Öne Çekti

Çin çıkışlı AI ajanı Manus AI'ın gelişmiş kabiliyetleri, bu hafta da yapay zeka dünyasının bir numaralı gündem maddesi olmaya devam etti. Şu anda sadece davetiye sistemiyle kullanılabilen Manus AI'ı daha fazla kişi kullanma şansı yakaladıkça, özellikleri hakkında daha fazla detay ortaya çıktı. Şu ana kadar gelen paylaşımlar, Manus AI'ın gerçekten de söylendiği gibi pek çok görevi kendi başına yerine bitirebildiğini gösteriyor. Üstelik çok sayıda görevi aynı anda yapabiliyor.

Henüz Batılı şirketlerden görmediğimiz kadar gelişmiş bir AI ajanının Çin'den çıkması, bu rekabette Çin'in ABD'yle arayı kapattığını, hatta belki de öne geçmiş olabileceğini gözler önüne sererken, Batılı şirketleri de hareket geçirdi. Nitekim bu hafta başta OpenAI olmak üzere Batılı şirketlerden de AI ajanlarına dair duyurular geldi. Manus AI'ın çıkışı, AI ajanlarına dair takvimi öne çekmiş gibi görünüyor. AI tarafında yaşanan devrimin bir sonraki basamağı olarak görülen AI ajanları, birkaç ay gibi kısa bir süre içinde tam anlamıyla hayatımıza girmiş olabilirler.

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Manus AI, Alibaba ile Anlaştı; AI Ajanını Genel Kullanıma Açabilir

Etkileyici AI ajanı ile iki haftadır epey ses getiren Manus AI, önümüzdeki dönemde de adından söz ettirecek gibi görünüyor. Şirket, son dönemde yapay zeka alanında epey iddialı hâle gelen Alibaba ile anlaştı. Manus AI ekibi, Alibaba'nın dikkat çekici yapay zeka modeli Qwen'i geliştiren ekiple birlitke çalışacak.

Bu ortaklığın, Manus AI'ın genel kullanıcı kitlesine sunulmasını mümkün hâle getireceği düşünülüyor. Çünkü Alibaba, çok daha yoğun trafiği kaldırabilecek bir AI altyapısına sahip. Alibaba'nın veri merkezeri ManusAI için epey kullanışlı olabilir. Diğer yandan Alibaba ise ManusAI ekibini de yanına alarak DeepSeek'in önüne geçmeyi hedefliyor. Bu ortaklık, uzun vadede her iki şirket için de epey faydalı olabilir.

OpenAI, Geliştiricilerin Kendi AI Ajanlarını Yaratabilmeleri İçin Yeni Araçlar Paylaştı

Tam Boyutta Gör OpenAI, bu hafta Responses API adını verdiği araç paketini geliştiricilerin kullanımına sundu. Microsoft'un Azure platformuna da eklenen Responses API araçları, uygulama geliştiricilerinin farklı fonksiyonlara sahip AI ajanları geliştirmesine yardımcı olacak. Responses API kullanılarak geliştirilen AI ajanları, ChatGPT'yi kullanarak web'de arama yapma, hızlı ve büyük dosyalarda bilgi tarama ve OpenAI Operator'ı kullanarak belli başlı görevleri kendi başına yerine getirme gibi fonksiyonlara sahip olacak. OpenAI, Responses API'ın zamanla Assistants API'ın yerini alacağını açıkladı.

Responses API'ın yanı sıra Agents SDK da tanıtıldı. Bu araç da geliştiricilerin birden fazla AI ajanının iş akışını aynı anda yönetmesine olanak sağlıyor. Böylece farklı AI ajanlarının birbirleriyle yardımlaşmalarının önü açılmış olacak.

Google, Robotları Kontrol Edebilen Yeni Yapay Zeka Modellerini Tanıttı

Robotik ve yapay zeka konusunda paralel olarak yaşanan gelişmeler, insansı robotların çok yakın bir gelecekte hayatımıza gireceğini gösteriyor. Bu yüzden teknoloji devleri de bu alana önemli yatırımlar yapıyor. Bu şirketlerden biri olan Google, robotları kontrol edebilen yeni yapay zeka modellerini bu hafta tanıttı.

Gemini Robotics, Google’ın amiral gemisi yapay zeka modeli Gemini 2.0 üzerine inşa edilmiş bir sistem. Google DeepMind’ın Robotik Bölümü Direktörü Carolina Parada’ya göre bu model, çok modlu dünya anlayışını fiziksel eylemlerle birleştirerek robotları daha çevik ve etkileşimli hâle getiriyor. Google DeepMind’a göre model, üç temel alanda öne çıkıyor: genelleme yapabilme, etkileşim ve el becerisi.

Gemini Robotics ve Gemini Robotics-ER adını taşıyan bu iki model, robotların eğitim almadan bile yeni durumları kavrayabilmesini ve çevreleriyle daha iyi etkileşim kurmasını sağlıyor.

İnsansı Robot Üretiminde Kapasite Artıyor

Yakın bir gelecekte hayatımıza girecek gibi görünen insansı hizmet robotları konusunda en dikkat çekici prototiplerden birini ortaya koyan Figure, bir yandan robotlarını daha da geliştirirken, diğer yandan bu robotları yüksek sayılarda üretme kapasitesini artırıyor. Şirket bu hafta yeni robot üretme fabrikası BotQ'yu tanıttı. BotQ, ilk aşamada yılda 12 bin insansı robot üretecek. Ancak Figure bu rakamın zamanla 100 bine çıkacağını söylüyor.

Google Gemma 3 Tanıtıldı; Tek GPU’da Çalışan En Güçlü Yapay Zeka

Tam Boyutta Gör Google, geliştiricilere yönelik yapay zeka modelleri serisi Gemma’nın en yeni üyesi Gemma 3’ü duyurdu. Şirket, bu modelin tek bir GPU veya TPU üzerinde çalıştırılabilecek en güçlü yapay zeka modeli olduğunu iddia ediyor. Gemma 3, yalnızca metin değil, aynı zamanda görüntüleri ve kısa videoları da analiz edebilme yeteneğiyle öne çıkıyor.

Gemma serisi, Google’ın Gemini AI teknolojisi temel alınarak geliştirildi. Şirketin blog paylaşımına göre, Gemma 3’ün en büyük avantajlarından biri, geniş bir donanım yelpazesinde çalışabilmesi. Akıllı telefonlardan iş istasyonlarına kadar farklı platformlarda kullanılabilen model, 35’ten fazla dili destekliyor ve çok yönlü analiz yetenekleri sunuyor.

Oyunlara Yapay Zeka Co-Pilotlar Geliyor

Oyun oynarken oyunculara yardımcı olacak, gerekli durumlarda ipuçları verecek yapay zekaların geliştirilmesi bir süredir gündemdeydi. Önümüzdeki dönemde yaygınlaşması beklenen bu akıllı asistanların ilk kayda değer örneği Microsoft'tan geldi.

Microsoft, Xbox oyuncularına rehberlik edecek yapay zeka destekli Copilot for Gaming özelliğini duyurdu. İlk olarak Xbox mobil uygulaması üzerinden erişilebilecek bu özellik, oyun sırasında bir yardımcı ekran olarak çalışacak ve oyunculara rehberlik edecek

Google, Kendi Yapay Zekâsını Bir Adım Öne Geçirmek İçin Arama Geçmişlerini Kullanacak

ChatGPT, Google Gemini gibi chatbot'ların kullanıcı kitlesi her geçen gün biraz daha büyürken, bu chatbot'lar arasındaki rekabet de kızışıyor. Bu yarışta rakiplerine karşı üstünlük kurmanın yollarını arayan Google, elindeki en önemli silahlardan biri olan arama motorunu devreye sokuyor.

Tam Boyutta Gör Google Gemini, sohbetler sırasında kullanıcılara daha iyi sonuçlar verebilmek için daha önce Google'da ne arattıklarını göz önüne alacak. Tabii bu özellik Gemini'nin varsayılan modunda olmayacak. İsteyen kullanıcılar Gemini'a arama geçmişlerine erişme izni vererek deneysel versiyona geçebilecekler. Google'ın "Flash Thinking Experimental" adını verdiği bu versiyon, kullanıcının geçmiş aramalarını referans alarak daha iyi öneriler sunmayı hedefliyor.

Bu Hafta Tanıtılan Yeni AI Video Araçları:

Moonvalley, yeni video üretme aracı Marey'i tanıttı. Şirket, tamamen lisanslı içerikler kullanılarak eğitilen Marey'in sinemacılar için ideal AI aracı olduğunu söylüyor.

Metinden görsel üretebilen AI araçlarından olan PicPrompter'a, yapay zeka ile üretilen bu görselleri düzenleme özelliği geldi.

Bu hafta tanıtılan bir diğer video üretme aracı da Mirage oldu. Mirage'ın başlıca kullanım aracı AI influencer'lar kullanılarak hazırlanmış reklam videoları hazırlamak olacak gibi görünüyor.

Yine reklam sektörüne hitap eden Marko da bu hafta tanıtıldı.

Yapay Zeka Dünyasından Kısa Kısa:

Meta , yapay zeka sistemlerini eğitmek için kendi bünyesinde geliştirdiği ilk çipi test etmeye başladı. Kendi çiplerini üreterek Nvidia gibi harici tedarikçilere bağımlılığını azaltmak isteyen şirket, 2026 yılına kadar kendi çiplerini kullanıma almayı hedefliyor.

, yapay zeka sistemlerini eğitmek için kendi bünyesinde geliştirdiği ilk çipi test etmeye başladı. Kendi çiplerini üreterek Nvidia gibi harici tedarikçilere bağımlılığını azaltmak isteyen şirket, 2026 yılına kadar kendi çiplerini kullanıma almayı hedefliyor. OpenAI , yaratıcı yazarlıkta çığır açacağını iddia ettiği yeni bir yapay zeka geliştiriyor. OpenAI CEO'su Sam Altman, şirketin yeni bir model eğittiğini ve bu modelin yaratıcı yazmada “gerçekten iyi” olduğunu açıkladı.

, yaratıcı yazarlıkta çığır açacağını iddia ettiği yeni bir yapay zeka geliştiriyor. OpenAI CEO'su Sam Altman, şirketin yeni bir model eğittiğini ve bu modelin yaratıcı yazmada “gerçekten iyi” olduğunu açıkladı. Google Asistan uygulaması tarihe karışıyor. Google, kademeli olarak Gemini 'a geçiş yapılacağını ve klasik Google Assistant'ın artık kullanılamayacağını açıkladı.

uygulaması tarihe karışıyor. Google, kademeli olarak 'a geçiş yapılacağını ve klasik Google Assistant'ın artık kullanılamayacağını açıkladı. Kendi yapay zekasını eğiten şirketlere Foxconn da katıldı. Dünyanın en büyük fason elektronik üreticisi Foxconn, şirket içinde geliştirdiği ve sadece dört haftada eğittiği FoxBrain'in muhakeme yeteneklerine sahip bir yapay zeka olduğunu açıkladı.

da katıldı. Dünyanın en büyük fason elektronik üreticisi Foxconn, şirket içinde geliştirdiği ve sadece dört haftada eğittiği FoxBrain'in muhakeme yeteneklerine sahip bir yapay zeka olduğunu açıkladı. OpenAI, bulut bilişim alanındaki en büyük GPU sağlayıcılarından biri olan CoreWeave ile beş yıllık, 11.9 milyar dolar değerindebir anlaşmaya imza attı. İlk başta kripto madenciliği için kurulan CoreWeave, şu anda 32 veri merkezind 250 binden fazla Nvidia GPU’sunu çalıştırıyor ve en yeni Blackwell çipleriyle yapay zeka hesaplama kapasitesini artırıyor.

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