Ürpertici gelecek “geldi”: Yapay zeka videolarını yapay zeka seslendirecek

Yapay zeka canlandırdı, yapay zeka seslendirdi
ElevenLabs, geçmişte bazı haberlerle de gündem konumuz olmuştu ve bunların çoğu ürperticiydi. Zira şirket, sadece birkaç saniyelik gerçek kişi seslerini inanılmaz bir şekilde yapay zeka ile klonlayabiliyor ve her tonda sesler üretebiliyordu. ElevenLabs ile Skyrim’deki binlerce diyalog seslendirilirken gelişmiş insansı robot Ameca’ya ses yeteneği kazandırılmıştı. Şimdi ise şirket, herhangi bir sahnenin metin açıklamalarını kullanarak sesler üretebilecek yeni bir araç üzerinde çalışıyor.
ElevenLabs, şimdilik Sound Effects adını verdiği aracının detaylarını açıklamadı ancak OpenAI Sora duyurusundaki favori kliplerden bazılarına sesler eklemek için 'çarpan dalgalar', 'metal çınlaması', 'kuş cıvıltısı' ve 'yarış arabası motoru' gibi metin istemlerini kullandığı bir video yayınladı. Ve açıkçası bu örnekler oldukça güçlü ve etkileyici görünüyor. Bu videoyu yazının sonunda izleyebilirsiniz.
Sora'da olduğu gibi ElevenLabs’in de üzerinde çalışması gereken bazı hatalar, dolandırıcılığa karşı korumalar ve güvenlik protokolleri bulunuyor. Ancak yapay zekanın gelişim hızı göz önüne alındığında bunların kısa sürede üstesinden gelineceğine şüphe yok. Öte yandan önümüzde ilginç ve muhtemelen korkutucu zamanlar var diyebiliriz. Yapay zeka tarafından oluşturulan videoların yapay zeka tarafından gerçekçi bir şekilde seslendirilmesi “gerçeklik” gibi felsefi konuları tartışmaya açacaktır. Ve bunların tehlikeli kullanımları da göz önünde bulundurulması gereken en büyük endişe faktörlerinden.Kaynakça https://newatlas.com/technology/elevenlabs-sound-effects-ai-audio/ https://elevenlabs.io/blog/ai-sound-effects-are-coming-soon/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.