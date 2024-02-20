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    Ürpertici gelecek “geldi”: Yapay zeka videolarını yapay zeka seslendirecek

    Geçtiğimiz hafta OpenAI, metinden videoya yapay zeka aracı Sora’yı tanıtmıştı. Şimdi ise yapay zeka ses üretimi ve klonlama konusunda uzman olan ElevenLabs bu videoları seslendirdi.
    Yapay zeka videolarını yapay zeka seslendirecek Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz hafta ChatGPT, DALL-E 3 gibi yapay zeka araçlarıyla tanıdığımız ünlü yapay zeka şirketi OpenAI, devrimsel video aracı Sora’yı tanıtmıştı. Sora, sadece metin girdilerini kullanarak tarif ettiğiniz sahneyi son derece gerçekçi şekilde videoya dönüştürüyordu. Ancak bu videolarda ses faktörü bulunmuyordu. Şimdi ise bir başka yapay zeka şirketi olan ElevenLabs, Sora tarafından oluşturulan görüntülere yapay zeka tarafından üretilen arka plan sesleri ekledi.

    Yapay zeka canlandırdı, yapay zeka seslendirdi

    ElevenLabs, geçmişte bazı haberlerle de gündem konumuz olmuştu ve bunların çoğu ürperticiydi. Zira şirket, sadece birkaç saniyelik gerçek kişi seslerini inanılmaz bir şekilde yapay zeka ile klonlayabiliyor ve her tonda sesler üretebiliyordu. ElevenLabs ile Skyrim’deki binlerce diyalog seslendirilirken gelişmiş insansı robot Ameca’ya ses yeteneği kazandırılmıştı. Şimdi ise şirket, herhangi bir sahnenin metin açıklamalarını kullanarak sesler üretebilecek yeni bir araç üzerinde çalışıyor.

    ElevenLabs, şimdilik Sound Effects adını verdiği aracının detaylarını açıklamadı ancak OpenAI Sora duyurusundaki favori kliplerden bazılarına sesler eklemek için 'çarpan dalgalar', 'metal çınlaması', 'kuş cıvıltısı' ve 'yarış arabası motoru' gibi metin istemlerini kullandığı bir video yayınladı. Ve açıkçası bu örnekler oldukça güçlü ve etkileyici görünüyor. Bu videoyu yazının sonunda izleyebilirsiniz.

    Sora'da olduğu gibi ElevenLabs’in de üzerinde çalışması gereken bazı hatalar, dolandırıcılığa karşı korumalar ve güvenlik protokolleri bulunuyor. Ancak yapay zekanın gelişim hızı göz önüne alındığında bunların kısa sürede üstesinden gelineceğine şüphe yok. Öte yandan önümüzde ilginç ve muhtemelen korkutucu zamanlar var diyebiliriz. Yapay zeka tarafından oluşturulan videoların yapay zeka tarafından gerçekçi bir şekilde seslendirilmesi “gerçeklik” gibi felsefi konuları tartışmaya açacaktır. Ve bunların tehlikeli kullanımları da göz önünde bulundurulması gereken en büyük endişe faktörlerinden.

    Kaynakça https://newatlas.com/technology/elevenlabs-sound-effects-ai-audio/ https://elevenlabs.io/blog/ai-sound-effects-are-coming-soon/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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