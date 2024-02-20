Ürpertici gelecek “geldi”: Yapay zeka videolarını yapay zeka seslendirecek

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz hafta ChatGPT, DALL-E 3 gibi yapay zeka araçlarıyla tanıdığımız ünlü yapay zeka şirketi OpenAI, devrimsel video aracı Sora’yı tanıtmıştı. Sora, sadece metin girdilerini kullanarak tarif ettiğiniz sahneyi son derece gerçekçi şekilde videoya dönüştürüyordu. Ancak bu videolarda ses faktörü bulunmuyordu. Şimdi ise bir başka yapay zeka şirketi olan ElevenLabs, Sora tarafından oluşturulan görüntülere yapay zeka tarafından üretilen arka plan sesleri ekledi.

Yapay zeka canlandırdı, yapay zeka seslendirdi

ElevenLabs, geçmişte bazı haberlerle de gündem konumuz olmuştu ve bunların çoğu ürperticiydi. Zira şirket, sadece birkaç saniyelik gerçek kişi seslerini inanılmaz bir şekilde yapay zeka ile klonlayabiliyor ve her tonda sesler üretebiliyordu. ElevenLabs ile Skyrim’deki binlerce diyalog seslendirilirken gelişmiş insansı robot Ameca’ya ses yeteneği kazandırılmıştı. Şimdi ise şirket, herhangi bir sahnenin metin açıklamalarını kullanarak sesler üretebilecek yeni bir araç üzerinde çalışıyor.

ElevenLabs, şimdilik Sound Effects adını verdiği aracının detaylarını açıklamadı ancak OpenAI Sora duyurusundaki favori kliplerden bazılarına sesler eklemek için 'çarpan dalgalar', 'metal çınlaması', 'kuş cıvıltısı' ve 'yarış arabası motoru' gibi metin istemlerini kullandığı bir video yayınladı. Ve açıkçası bu örnekler oldukça güçlü ve etkileyici görünüyor. Bu videoyu yazının sonunda izleyebilirsiniz.

OpenAI Sora nedir? İşte akılalmaz örnekler, detaylar ve endişeler 3 gün önce eklendi

Sora'da olduğu gibi ElevenLabs’in de üzerinde çalışması gereken bazı hatalar, dolandırıcılığa karşı korumalar ve güvenlik protokolleri bulunuyor. Ancak yapay zekanın gelişim hızı göz önüne alındığında bunların kısa sürede üstesinden gelineceğine şüphe yok. Öte yandan önümüzde ilginç ve muhtemelen korkutucu zamanlar var diyebiliriz. Yapay zeka tarafından oluşturulan videoların yapay zeka tarafından gerçekçi bir şekilde seslendirilmesi “gerçeklik” gibi felsefi konuları tartışmaya açacaktır. Ve bunların tehlikeli kullanımları da göz önünde bulundurulması gereken en büyük endişe faktörlerinden.

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Yapay zeka videolarını yapay zeka seslendirecek