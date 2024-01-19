Yeni Indiana Jones oyunu geliyor: İşte oynanış fragmanı

Indiana Jones and the Great Circle nasıl olacak?
Oyun çoğunlukla birinci şahıs kamera açısından oynanış sunacak. Bethesda’nın da söylediği gibi “Yalnızca Indiana Jones olarak oynamayacaksınız, Indiana Jones olacaksınız.” Oyun, sinematik ara sahnelerde veya Indy’nin duvar kenarındaki bir boruya tırmanması gerektiğinde veya benzer bir karşılaşma sırasında üçüncü şahıs bakış açısına geçiş yapacak. Çözülmesi gereken bulmacalar ve bubi tuzakları elbette var. Bulmacalar, ana hikayenin bir parçası olmayacak.
Indiana Jones oyunu ne zaman çıkacak?
Oyunda Indiana Jones’u seslediren isim ise ünlü seslendirme sanatçısı Troy Baker olacak. Oyunun 2024 yılı sonlarına doğru PC, Xbox Series X|S konsolları için çıkış yapması bekleniyor. Oyun, Xbox Game Pass’te de olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.