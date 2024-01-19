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    Yeni Indiana Jones oyunu geliyor: İşte oynanış fragmanı

    Indiana Jones filmi hayranlarının merakla beklediği oyun "Indiana Jones and the Great Circle" tanıtıldı. Yeni Indiana Jones oyunundan oynanış videosu geldi ve detaylar paylaşıldı.
    Indiana Jones and the Great Circle oyunu oynanış fragmanı Tam Boyutta Gör
    Xbox Developer_Direct etkinliğinde ilk kez üç yıl önce duyurulan Indiana Jones oyununa ilişkin detaylar paylaşıldı. Bethesda Softworks ve Microsoft’un geliştiricisi MachineGames’in imzasını taşıyan Indiana Jones and the Great Circle, üçüncü şahıs öğeler içeren tek oyunculu birinci şahıs nişancı oyunu olacak.

    Indiana Jones and the Great Circle nasıl olacak?

    yeni indiana jones oyunu nasıl olacak Tam Boyutta Gör
    Yeni Indiana Jones oyunu, 1981 yapımı Raiders of the Lost Ark (Kutsal Hazine Avcıları) ve 1989 yapımı Indiana Jones and the Last Crusade (Indiana Jones: Son Macera) filmleri arasında geçecek. Oyuncular, Dr. Jones olarak Mısır, Himalayalar ve başka yerlere giderek küresel çapta büyük bir arkeolojik gizemi çözmeye çalışacak. Indiana Jones, yol boyunca Nazilerle de savaşmak zorunda kalacak.

    Oyun çoğunlukla birinci şahıs kamera açısından oynanış sunacak. Bethesda’nın da söylediği gibi “Yalnızca Indiana Jones olarak oynamayacaksınız, Indiana Jones olacaksınız.” Oyun, sinematik ara sahnelerde veya Indy’nin duvar kenarındaki bir boruya tırmanması gerektiğinde veya benzer bir karşılaşma sırasında üçüncü şahıs bakış açısına geçiş yapacak. Çözülmesi gereken bulmacalar ve bubi tuzakları elbette var. Bulmacalar, ana hikayenin bir parçası olmayacak.

    Indiana Jones oyunu ne zaman çıkacak?

    Oyunda Indiana Jones’u seslediren isim ise ünlü seslendirme sanatçısı Troy Baker olacak. Oyunun 2024 yılı sonlarına doğru PC, Xbox Series X|S konsolları için çıkış yapması bekleniyor. Oyun, Xbox Game Pass’te de olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 3 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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