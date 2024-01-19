Yeni Indiana Jones oyunu geliyor: İşte oynanış fragmanı

Tam Boyutta Gör Xbox Developer_Direct etkinliğinde ilk kez üç yıl önce duyurulan Indiana Jones oyununa ilişkin detaylar paylaşıldı. Bethesda Softworks ve Microsoft’un geliştiricisi MachineGames’in imzasını taşıyan Indiana Jones and the Great Circle, üçüncü şahıs öğeler içeren tek oyunculu birinci şahıs nişancı oyunu olacak.

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Indiana Jones and the Great Circle nasıl olacak?

Tam Boyutta Gör Yeni Indiana Jones oyunu, 1981 yapımı Raiders of the Lost Ark (Kutsal Hazine Avcıları) ve 1989 yapımı Indiana Jones and the Last Crusade (Indiana Jones: Son Macera) filmleri arasında geçecek. Oyuncular, Dr. Jones olarak Mısır, Himalayalar ve başka yerlere giderek küresel çapta büyük bir arkeolojik gizemi çözmeye çalışacak. Indiana Jones, yol boyunca Nazilerle de savaşmak zorunda kalacak.

Oyun çoğunlukla birinci şahıs kamera açısından oynanış sunacak. Bethesda’nın da söylediği gibi “Yalnızca Indiana Jones olarak oynamayacaksınız, Indiana Jones olacaksınız.” Oyun, sinematik ara sahnelerde veya Indy’nin duvar kenarındaki bir boruya tırmanması gerektiğinde veya benzer bir karşılaşma sırasında üçüncü şahıs bakış açısına geçiş yapacak. Çözülmesi gereken bulmacalar ve bubi tuzakları elbette var. Bulmacalar, ana hikayenin bir parçası olmayacak.

Indiana Jones oyunu ne zaman çıkacak?

Oyunda Indiana Jones’u seslediren isim ise ünlü seslendirme sanatçısı Troy Baker olacak. Oyunun 2024 yılı sonlarına doğru PC, Xbox Series X|S konsolları için çıkış yapması bekleniyor. Oyun, Xbox Game Pass’te de olacak.

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