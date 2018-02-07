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Elektrik üretiminin yüzde 32'sini yenilenebilir enerjiden karşılıyoruz

Yenilenebilir enerjiye yapılan yatırımlar sonucunda elektrik üretiminin yüzde 32'lik bölümünü yenilenebilir enerjiden karşılamaya başladık. Bu oran, YEKA ile daha da artacak.
1 yıl
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Alternatif Enerji
Yusuf Akbaş
Yazar
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Son yıllarda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yenilenebilir enerjiye büyük yatırım yapılıyor. Yatırımların sonucu olarak toplam enerji ihtiyacının önemli bir bölümü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı. 2017’nin üçüncü çeyreğinde enerji üretiminin yüzde 32’lik bölümü yenilenebilir enerjiden elde edildi. Enerji Bakanlığı tarafından hazırlanan Milli Enerji ve Maden Politikasındaki 2023 hedefi olan yüzde 30’u geride bıraktı.

Yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi 2016 yılında 91 milyar kilovatsaat olarak, yenilenebilir enerjide kurulu toplam güç ise 2017 yılı üçüncü çeyreğinde 36 bin 702 megavat olarak ölçüldü.

Enerji Bakanlığı tarafından yapılan enerji yatırımlarının yüzde 50’den fazlası yenilenebilir enerji odaklı yapılıyor. YEKA modeliyle yapılan ihaleler kapsamında sadece kapasite artırımı değil yenilenebilir enerji teknolojilerinin geliştirilmesi de sağlanıyor. Üstelik YEKA’da yerli üretim ve yerli istihdam zorunluluğu bulunuyor. Tesis ve fabrikaların kurulumu ile işletilmesinde en az yüzde 90 oranında ve Ar-Ge faaliyetlerinde ise yüzde 80 oranında yerli istihdam zorunluluğu getirildi.

YEKA’nın rüzgar enerjisini kazanan konsorsiyum, bin megavat kurulu güç kurulumu yapılacak. Her yıl 3 milyar kilovatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip olacak proje ile 1.1 milyon hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak.


http://www.haberturk.com/elektrik-uretiminde-yenilenebilir-kaynaklarin-payi-artiyor-1827312-ekonomi Yorum Yaz
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fatihcanery 1 yıl en beğenilen
Gurur duyacagimiz birşey ,bu ülkeye hizmet eden herkesten Allah razı olsun
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-Predestination- 1 yıl
Ben Yeka Meka anlamam, yapın büyük bir heykel tapalım. O kadar...
3 Yanıt Yanıtla +28
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Nevfel 1 yıl
Yalnız damat iyi iş çıkarıyor bu enerji konusunda.

Ülkemizin en büyük açığı enerji. Tüm yatırımı buraya yapıp dışa bağımlılıktan en kısa sürede kurtulmamız lazım.
Yalnız damat iyi iş çıkarıyor bu enerji konusunda.Ülkemizin en büyük açığı enerji. Tüm yatırımı buraya yapıp dışa bağımlılıktan en kısa sürede kurtul...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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-Lanaya- 5 ay
Faturaya yansimadiktan sonra %100 ünü karsilasan ne olur? Yenilebilir enerjilerin yüksek oldugu ülkelerde elektrik cok ucuzdur. TR de tam tersi.
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EtrüskTürkü 1 yıl
YEnilenebilir enerjiden eletrik üretimini karşılama oranımız yüzde 50 yi geçecekmiş.
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unforgiven1127 1 yıl
%68 ini disaridan aliyoruz demenin baska bir yolu
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hollowman_ 1 yıl
Haberin başlığı "Almanya elektrik üretiminin %32'sini yenilenebilir enerjiden karşılıyor" olsaydı, şimdi buralar bolca aşağılık komplekslinin abuk yorumlarıyla dolmuştu. TR olunca bi sessizlik oluyor.
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tomshardware 1 yıl hollowman_
hollowman_

Haberin başlığı "Almanya elektrik üretiminin %32'sini yenilenebilir enerjiden karşılıyor" olsaydı, şimdi buralar bolca aşağılık komplekslinin abuk yorumlarıyla dolmuştu. TR olunca bi sessizlik oluyor.

Sessizliğin sebebi konunun FOS çıkması.

ilk mesajda rüzgar türbinleri falan var, gören de sanır ki güneşle ve rüzgarla dünyanın enerjisini ürettik falan.
Oysa ki yok öyle bişey. kırk yıldır bildiğimiz BARAJLAR da yenilenebilir enerji sayılıyor.

Ortada öyle üzerine konuşulacak sansasyonel bir haber yok.
Sansasyonu geçtim, sadece haber değeri olan bir şey bile yok ortada.


Edit: Harf hatası.
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Assassino! 1 yıl
Gelen elektrik faturaları öyle göstermiyor ama.
100%ünü yenilenen enerjiden karşılasak bile bu hırsızlar vergiyle verir bu elektriği bize.
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Silenforce 1 yıl
Güzel haberler bunlar da ben eve gelen faturaya bakarım sürekli zam geliyor.112 lira fatura nedir



Resmi kaynak bekliyoruz
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12maymun 1 yıl
Sorgulamadan her şeye inanan kesim gelmiş yine.
Kaynağa bak habertürk yazıyor, Medal of Honor Oyunundaki Görüntüleri Afrin operasyonu diye halkı kandıran yandaş medya'nın haberine mi inanacağız ?
Madem elektriğin %32'si yenilenebilir elektrikten geliyor o zaman neden sürekli elektriğie zam geliyor ?
Geçenlerde almanya da yoğun rüzgârın rüzgâr enerjisi santrallerini çok iyi çalıştırması sayesinde elektrik fiyatları sıfırın altına düştü. Bunun üzerine almanya devleti, teşvik olması açısından elektrik kullananlara para ödedi.
Ne hikmetse bizde tam tersi oluyor, yenilenebilir enerji artıyor ama elektiğe zam geliyor. %32 miş, at yalanı nasıl olsa sorgulayan yok.
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jimhendrix 1 yıl
Serin hikaye editör kardeş.
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Güç Seninle Olsun 1 yıl
Ülkemiz açısından olumlu bir gelişme. Bunun yerli imkanlarla yapılıyor olması da ayrıca kıymetli. Umarım bu şekilde yenilenebilir, temiz enerji kaynaklarıyla üretim yapılmaya devam eder.
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uykuadam 1 yıl
yapılan yorumlardan muhalefetin görüşüne ihtiyaç olmadığı anlaşılıyor
çünkü maalesef daha nice başarılara demek yerine
saçma yorumlar yapıyorlar
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9 etiket daha elektrik enerji rüzgar enerjisi yeka Alternatif Enerji Bilim ve Teknoloji Yusuf Akbaş Popüler MPopüler
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