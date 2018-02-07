Elektrik üretiminin yüzde 32'sini yenilenebilir enerjiden karşılıyoruz

Son yıllarda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yenilenebilir enerjiye büyük yatırım yapılıyor. Yatırımların sonucu olarak toplam enerji ihtiyacının önemli bir bölümü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı. 2017’nin üçüncü çeyreğinde enerji üretiminin yüzde 32’lik bölümü yenilenebilir enerjiden elde edildi. Enerji Bakanlığı tarafından hazırlanan Milli Enerji ve Maden Politikasındaki 2023 hedefi olan yüzde 30’u geride bıraktı.

Yenilenebilir enerjiden elektrik üretimi 2016 yılında 91 milyar kilovatsaat olarak, yenilenebilir enerjide kurulu toplam güç ise 2017 yılı üçüncü çeyreğinde 36 bin 702 megavat olarak ölçüldü.

Enerji Bakanlığı tarafından yapılan enerji yatırımlarının yüzde 50’den fazlası yenilenebilir enerji odaklı yapılıyor. YEKA modeliyle yapılan ihaleler kapsamında sadece kapasite artırımı değil yenilenebilir enerji teknolojilerinin geliştirilmesi de sağlanıyor. Üstelik YEKA’da yerli üretim ve yerli istihdam zorunluluğu bulunuyor. Tesis ve fabrikaların kurulumu ile işletilmesinde en az yüzde 90 oranında ve Ar-Ge faaliyetlerinde ise yüzde 80 oranında yerli istihdam zorunluluğu getirildi.

YEKA’nın rüzgar enerjisini kazanan konsorsiyum, bin megavat kurulu güç kurulumu yapılacak. Her yıl 3 milyar kilovatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip olacak proje ile 1.1 milyon hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak.

http://www.haberturk.com/elektrik-uretiminde-yenilenebilir-kaynaklarin-payi-artiyor-1827312-ekonomi