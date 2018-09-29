Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Güneş enerjili e-bisiklet yarışmasında 64 gün yol giden bir yarışçının öyküsü

Fransa'nın Lyon kentinden Çin'e uzanan 13 bin kilometrelik bir yolculuğun öyküsü: Güneş Yolculuğu! Etkinliğin odak noktası, çevre dostu güneş enerjisiyle çalışan elektrikli bisikletler..
8 ay (Son Güncelleme: 8 ay)
10,2b
1
5
Alternatif Enerji
Mertcan Erice
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Güneş, kendi kendine hareket edebilen elektrikli araçların adeta kutsal kasesidir. Fakat standart bir arabada güneş enerjisini kullanmak zor olabilir. Çünkü arabanın gerektirdiği nispeten yüksek enerjiye karşın, yüzey alanı kısıtlıdır. Bu yüzden onları güneş panelleriyle donatılmış bir şekilde tasarlamak her babayiğidin harcı değildir. Ancak, aynı sistemi, daha düşük güce ihtiyaç duyan elektrikli bisikletlerde kullanmak çok daha kolay olabilir. 
Geçtiğimiz aylarda bir grup elektrikli bisiklet yarışçısı, Fransa'nın Lyon şehrinden Çin'in Guangzhou kentine yaklaşık 13 bin kilometre yol yaptı! Güneş Yolculuğu adındaki etkinlik, güneş enerjisiyle çalışan e-bisiklet yarışmacılarını bir araya getiriyor. Bu yılki yarışma mesafe açısından en uzun olanıydı. Etkinliğin ilki 2010'da yapılmıştı ve Fransa'dan Japonya'ya yaklaşık 10 bin kilometre yol gidilmişti. 

Bu yarışmada bir güzergah yok! 

"Güneş Yolculuğu"nun bazı benzersiz yanları da var. Bu yarışta önceden belirlenmiş bir güzergah yok. Sadece başlangıç ve bitiş noktaları biliniyor. Yarışmacıların hangi güzergahı kullanarak bitiş noktasına varacağı kendilerine kalmış. Üstelik bu yolu sadece güneş enerjili bisikletleriyle gitmek zorundalar. Elbette zaman zaman bisikletlerini şarj edebilirler veya sürmek için ayaklarını da kullanabilirler.
Yarışmada 6. olan NewQuest takımından Jack Butler (24) şöyle konuştu: "Seyahat etmeyi çok seviyorum ve bir süredir Doğu Asya'yı ziyaret etmek istiyordum. Uçakla seyahatin özellikle de çevre üzerinde oldukça olumsuz bir etkiye sahip olabileceğinin farkındayım. Bu yüzden yaklaşık iki yıldır gezi için uçmuyorum. Güneş Yolculuğu, Avrupa'dan Asya'ya giden en düşük karbonlu yol."

Güneş panellerinin bisiklete eklenmesi

Jack, yarışmaya katılmak için elektrikli bisikletine güneş paneli ekledi. Enerji depolamak içinse EM3EV'nin ürettiği 1 kWh'lık üçgen bir pil kullandı. Elektrik motoru Bafang üretimiydi. Her biri 75 watt olan dört güneş paneli vardı. Jack'in kurgusu diğer yarışçılara göre en iyisi veya pahalısı değildi. Ancak işini yapması için kesinlikle yeterliydi. Jack, bütçesinin düşük olduğunu ve bu yüzden de güneş panellerinde kullandığı hücrelerin yaklaşık %5-10 daha az verimli olduğunu söyledi. Ayrıca yolculuğundaki bazı anları ölümsüzleştirdi ve onları youtube kanalına yükledi.
Jack'in 6. sırada bitirdiği yarış tam 64 gün sürdü. Jack, asıl amacının zaten 1.lik olmadığını ve bu yolculuğa asla rekabet etme amacıyla katılmadığını söyledi. Aynı zamanda yol boyunca bazı sıra dışı deneyimler de yaşadı. Gobi Çölü'nü geçerken kuvvetli bir fırtınaya yakalandı ve bisikleti biraz zarar gördü. Kazakistan'da polis tarafından "kenara çekildi". Fakat Instagram adını vermesi ve bir "selfie" çekmesi kaydıyla kolayca serbest kaldı! 
Jack, "Güneş Yolculuğu"na katılmak isteyenlere hitaben şöyle konuştu: "Geziye katılmak isteyen herkesin, neden bu eşsiz yolda seyahat etmeyi seçtiklerini sorgulamalarını öneriyorum. Pek çok e-bisiklet kullanıcısı var ve onların duvardaki sınırsız şarj enerjisinden uzaklaştıklarında, ihtiyaçlarını doğru şekilde karşılamaları gerekir. Eğer olası zorluklarını kafanızda çözerseniz, bu gezi diğer her şeyden farklı olarak özgürce seyahat etmenin inanılmaz bir yoludur."
Gelecek yılki Güneş Yolculuğu'nun teması "yarışma" değil. Bunun yerine tur tarzı bir gezi planlanıyor. Eğer tüm gün bisikletle gezmek size göre değilse, güneş enerjili elektrikli araba yarışları da var.

https://electrek.co/2018/09/27/solar-powered-electric-bicycle-journey/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
shifisitert 6 ay
guzel konu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 ay
Güzel saçmalamışsın, tebrik ederim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
carloska 8 ay
hem msn hem skyp adı aynıydı microsoft satın alınca -
hangi hesaptı hatırlamıyorum- hesabın biri silindi dolayısıylada kişi listesi.. bu kadar beceriksiz bi firma görmedim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
face1tr 8 ay
"bisiklet eyeri" değil "bisiklet selesi"
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
firat_kilic 8 ay
hani yerli elektrikli bisiklet? bisan neredesin? pilciler aselsan bisiklet pili yap seri olarak satılsın. Helikopteri 5yılda bir satarsın ama bunlar daha hızlı gider ordan gelen parayı da millete pay edeceksiniz ona göre !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 ay Samsung reklam amaçlı ücretsiz Galaxy S9 dağıttı 8 ay iPhone Xs ve Xs Max modellerinde şarj problemi ortaya çıktı 8 ay Kingston’dan konsol ve masaüstüne yeni SSD serisi 8 ay Grup FaceTime özelliği macOS 10.14.1 sürümünde geri döndü 8 ay GIGABYTE X399 AORUS Extreme ''Yeni Threadripper İşlemcilere Özel'' 8 ay Best Buy, Google'ın yeni nesil Chromecast'ini daha piyasaya sürülmeden yanlışlıkla sattı 8 ay Karşınızda yerli ve milli mayın dedektörü MEMED 8 ay May Mobilty'nin otonom servis araçları ABD'de yayılıyor 8 ay Google, Safari'de varsayılan arama motoru olabilmek için milyarlarca dolar ödüyor 8 ay Nokia 7.1 Plus detaylı olarak sızdırıldı 8 ay BTK, mobil görüşme azami ücret tarifesini belirledi 8 ay Elon Musk, SEC ile anlaştı: Yönetim kurulu başkanlığından istifa edecek 8 ay Teşvikleri kaybeden Alman otomobil üreticileri, Avrupa'ya hibrit araç satışını durdurdu 8 ay Çin'in bir uzay istasyonu daha Dünya'ya düşecek 8 ay ABD Hava Kuvvetleri eğitim uçağı ihalesini Boeing ve Saab kazandı 8 ay Elon Musk'ın SEC ile anlaşmaktan son anda vazgeçtiği iddia ediliyor 8 ay Moğolistan Merkez Bankası, dijital para birimi için onay verdi 8 ay Samsung Galaxy P30'un görselleri ve özellikleri TENAA’da listelendi 8 ay Samsung Galaxy Note 9'a kamera performansını yükselten güncelleme 8 ay Microsoft, Skype Classic desteğini sonlandıracağını açıkladı 8 ay GÖRÜNTÜLENEN Güneş enerjili e-bisiklet yarışmasında 64 gün yol giden bir yarışçının öyküsü Sonraki Google'ın 2'si 1 arada Chromebook'unun ismi Pixel Slate olacak 8 ay Netflix, üç yeni bilim kurgu dizisi duyurdu 8 ay AMD, grafik mimarilerine yıldız isimleri vermeye devam edecek 8 ay Meteoroloji Genel Müdürü’nden kasırga açıklaması! Kasırga yönünü değiştirdi 8 ay Huawei, 10.1 inçlik tableti MediaPad M5 lite'ı duyurdu 8 ay Facebook ve Red ortaklığında Manifold sanal gerçeklik kamerası duyuruldu 8 ay 2si1 | ANKA'ya gece gören yerli göz! 8 ay Razer Phone 2'nin basın görseli sızdırıldı 8 ay Facebook, kullanıcıların telefon numaralarını reklam verenlerle paylaştığını kabul etti 8 ay Nokia’nın TA-1131 model numaralı cihazının özellikleri ve görüntüleri TENAA’da listelendi 8 ay İsviçreli saat üreticis Hublot'tan Bitcoin'in 10. yılına özel saat" 8 ay Honda 232 bin aracını geri çağırıyor 8 ay Razer’ın en iyi oyuncu kulaklığı Nari Ultimate duyuruldu 8 ay 90 milyon Facebook hesabı çalınmış olabilir 8 ay 2019 BMW i3, 310 kilometrelik menziliyle tanıtıldı 8 ay Patent ihlali davasında Apple'ın itirazı kabul edildi 8 ay Şeffaf kasa PS4 Pro 2TB | 500 Milyon özel sürüm kutu açılışı 8 ay DDR4 belleklerde kapasite iki katına çıkıyor 8 ay Tom Lee:"Ethereum'un fiyatı 2019'un sonunda 1,900 dolara ulaşacak" 8 ay Kaan Kural'a AMD Ryzen 7 2700 ve 1070Ti'lı sistem topladık Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Otobüs üreticisi TEMSA, İsviçre merkezli
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
31.5.2019 TURK TELEKOM YURT GENELİ
DH Forum
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim