Güneş enerjili e-bisiklet yarışmasında 64 gün yol giden bir yarışçının öyküsü

Güneş, kendi kendine hareket edebilen elektrikli araçların adeta kutsal kasesidir. Fakat standart bir arabada güneş enerjisini kullanmak zor olabilir. Çünkü arabanın gerektirdiği nispeten yüksek enerjiye karşın, yüzey alanı kısıtlıdır. Bu yüzden onları güneş panelleriyle donatılmış bir şekilde tasarlamak her babayiğidin harcı değildir. Ancak, aynı sistemi, daha düşük güce ihtiyaç duyan elektrikli bisikletlerde kullanmak çok daha kolay olabilir.

Geçtiğimiz aylarda bir grup elektrikli bisiklet yarışçısı, Fransa'nın Lyon şehrinden Çin'in Guangzhou kentine yaklaşık 13 bin kilometre yol yaptı! Güneş Yolculuğu adındaki etkinlik, güneş enerjisiyle çalışan e-bisiklet yarışmacılarını bir araya getiriyor. Bu yılki yarışma mesafe açısından en uzun olanıydı. Etkinliğin ilki 2010'da yapılmıştı ve Fransa'dan Japonya'ya yaklaşık 10 bin kilometre yol gidilmişti.

Bu yarışmada bir güzergah yok!

"Güneş Yolculuğu"nun bazı benzersiz yanları da var. Bu yarışta önceden belirlenmiş bir güzergah yok. Sadece başlangıç ve bitiş noktaları biliniyor. Yarışmacıların hangi güzergahı kullanarak bitiş noktasına varacağı kendilerine kalmış. Üstelik bu yolu sadece güneş enerjili bisikletleriyle gitmek zorundalar. Elbette zaman zaman bisikletlerini şarj edebilirler veya sürmek için ayaklarını da kullanabilirler.

Yarışmada 6. olan NewQuest takımından Jack Butler (24) şöyle konuştu: "Seyahat etmeyi çok seviyorum ve bir süredir Doğu Asya'yı ziyaret etmek istiyordum. Uçakla seyahatin özellikle de çevre üzerinde oldukça olumsuz bir etkiye sahip olabileceğinin farkındayım. Bu yüzden yaklaşık iki yıldır gezi için uçmuyorum. Güneş Yolculuğu, Avrupa'dan Asya'ya giden en düşük karbonlu yol."

Güneş panellerinin bisiklete eklenmesi

EM3EV'nin ürettiği 1 kWh'lık üçgen bir pil kullandı. Elektrik motoru Bafang üretimiydi. Her biri 75 watt olan dört güneş paneli vardı. Jack'in kurgusu diğer yarışçılara göre en iyisi veya pahalısı değildi. Ancak işini yapması için kesinlikle yeterliydi. Jack, bütçesinin düşük olduğunu ve bu yüzden de güneş panellerinde kullandığı hücrelerin yaklaşık %5-10 daha az verimli olduğunu söyledi. Ayrıca yolculuğundaki bazı anları ölümsüzleştirdi ve onları Jack, yarışmaya katılmak için elektrikli bisikletine güneş paneli ekledi. Enerji depolamak içinse'nin ürettiği 1 kWh'lık üçgen bir pil kullandı. Elektrik motoruüretimiydi. Her biriolan dört güneş paneli vardı. Jack'in kurgusu diğer yarışçılara göre en iyisi veya pahalısı değildi. Ancak işini yapması için kesinlikle yeterliydi. Jack, bütçesinin düşük olduğunu ve bu yüzden de güneş panellerinde kullandığı hücrelerin yaklaşık %5-10 daha az verimli olduğunu söyledi. Ayrıca yolculuğundaki bazı anları ölümsüzleştirdi ve onları youtube kanalına yükledi.

Jack'in 6. sırada bitirdiği yarış tam 64 gün sürdü. Jack, asıl amacının zaten 1.lik olmadığını ve bu yolculuğa asla rekabet etme amacıyla katılmadığını söyledi. Aynı zamanda yol boyunca bazı sıra dışı deneyimler de yaşadı. Gobi Çölü'nü geçerken kuvvetli bir fırtınaya yakalandı ve bisikleti biraz zarar gördü. Kazakistan'da polis tarafından "kenara çekildi". Fakat Instagram adını vermesi ve bir "selfie" çekmesi kaydıyla kolayca serbest kaldı!

Jack, "Güneş Yolculuğu"na katılmak isteyenlere hitaben şöyle konuştu: "Geziye katılmak isteyen herkesin, neden bu eşsiz yolda seyahat etmeyi seçtiklerini sorgulamalarını öneriyorum. Pek çok e-bisiklet kullanıcısı var ve onların duvardaki sınırsız şarj enerjisinden uzaklaştıklarında, ihtiyaçlarını doğru şekilde karşılamaları gerekir. Eğer olası zorluklarını kafanızda çözerseniz, bu gezi diğer her şeyden farklı olarak özgürce seyahat etmenin inanılmaz bir yoludur."

Gelecek yılki Güneş Yolculuğu'nun teması "yarışma" değil. Bunun yerine tur tarzı bir gezi planlanıyor. Eğer tüm gün bisikletle gezmek size göre değilse, güneş enerjili elektrikli araba yarışları da var.

https://electrek.co/2018/09/27/solar-powered-electric-bicycle-journey/