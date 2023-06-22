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    Apple Vision Pro, görsel arama özelliğiyle geliyor

    Apple, karma gerçeklik gözlüğü Vision Pro'nun özelliklerini anlatırken her şeyden bahsetmedi. AR/VR başlığın görsel arama özelliğine sahip olduğu sonradan ortaya çıktı.
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    apple vision pro görsel arama özelliği Tam Boyutta Gör
    Apple Vision Pro, Apple’ın ilk karma gerçeklik gözlüğü ve Amerika’da 3500 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Şirket, WWDC23 etkinliğinin sonlarına doğru Vision Pro’nun özelliklerini gösterdi ancak her şeyi paylaşmadı. VisionOS içinde keşfedilen görsel arama da bunlardan biri. Peki, bu özellik ne işe yarıyor?

    Görsel arama özelliği, kullanıcıların başlıkla nesneler hakkında bilgilere erişmesine, çevrelerindeki metinlerle etkileşime girmelerine, gerçek dünyadaki basılı metni uygulamalara kopyalamasına, 17 dil arasında metin çevirisi yapmasına olanak tanıyor.

    Kullanıcıların visionOS’ta iletişim bilgileri, web bağlantıları, birim dönüştürme ve fazlası dahil gerçek dünya metinlerini ve belgelerini kullanmalarına olanak tanıyor. Örneğin; bir broşürde web sitesine bağlantı varsa, kullanıcılar bağlantıyı Apple Vision Pro ile taratıp Safari tarayıcıdan web sitesini açabilecek. Gerçek zamanlı metin çevirisi, kullanıcının seyahat veya çevresindeki metinleri hızlı bir şekilde çevirmesi gereken durumlarda kullanışlı olacak.

    Apple Vision Pro, iPhone’ların fotoğraftaki metni algılayıp kopyalanmasına izin vermesine benzer şekilde metin ve belgeleri otomatik olarak algılayabilecek.

    Görsel arama özelliği, şu anda son sürüm Xcode beta üzerinden erişilebilen visionOS’ta bulunuyor. Apple, yazılımın ilk geliştirici önizleme sürümünü yayınladı.

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